Jablonečtí fotbalisté začnou boj o záchranu na stadionu posledního Zlína

Místo klidného dohrání sezony velká nervozita. Stejně jako před rokem se budou fotbalisté FK Jablonec rvát o prvoligové bytí a nebytí ve skupině o záchranu. Do ní sice vstupují z nejvýhodnější 11. pozice, ale bodové rozdíly jsou malé. Po pěti kolech, v nichž se každý střetne s každým, nejhorší tým přímo sestoupí, celky na 15. a 14. místě bude čekat nevyzpytatelná baráž o udržení s druhým, respektive třetím mužstvem druholigové tabulky.

Jablonečtí se po slibných výkonech uprostřed jarní části sezony propadli do bojů o záchranu kvůli zpackanému závěru základní části, kdy z šesti zápasů vytěžili jen tři body s celkovým skóre 8:16. O jejich ambicích a případném rychlém útěku ode dna výrazně napoví hned první duel „skupiny ligových outsiderů“, v němž dnes nastoupí na stadionu posledního Zlína.

„Pád do spodní skupiny je obrovským zklamáním, teď je důležité, abychom se připravili co nejlépe na Zlín. Věříme, že hráči, kteří jsou k dispozici, odvedou maximum, aby se nám povedlo ligu co nejrychleji zachránit. Cíl je jasný - vyhnout se barážovým pozicím,“ řekl před úvodním duelem trenér Jablonce David Horejš.

Liberec má klid

Na rozdíl od sousedního rivala si mohou fotbalisté Liberce díky vydařenému závěru základní části - až na smolnou porážku se Spartou - „užít“ pohodové zápasy v klidné čtyřčlenné střední skupině o umístění, jejíž vítěz získá prémii milion korun a přímý postup do 3. kola domácího poháru MOL Cupu. Slovan skončil po základní části sedmý a semifinále odstartuje na hřišti desátých Českých Budějovic zítra, odveta je na programu příští sobotu pod Ještědem.

„Vnímáme, že se Budějovicím v posledních zápasech dařilo a měly spoustu zajímavých momentů do ofenzivy. Čekají nás dva těžké zápasy a udělejme vše pro to, abychom uspěli,“ uvedl liberecký asistent trenéra Jakub Harant.