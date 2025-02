Zápas plný debutů i návrat Růska. Gregovskému však záskok zhořkl

Janotkovy pokyny chyběly sigmákům hlavně v útočné fázi hry. Ač měli Hanáci optickou převahu na míči, větší šanci si v Ostravě nevypracovali a v prvoligové premiéře asistenta Iva Gregovského v roli hlavního kouče prohráli v derby 0:1.

„Přijeli jsme s vidinou, že bychom rádi získali nějaký bod. Chtěli jsme navázat na velmi cenný skalp Plzně z minulého pondělí. Ale naše nekvalita po zisku míče, respektive přechodová fáze a dohrání slibných situací, vedla k tomu, že jsme bohužel nedokázali skórovat a být více nebezpeční na posledních třiceti metrech,“ povídal Gregovský po zápase.

Právě v Ostravě se dnes 45letý Gregovský poprvé nachomýtl k prvoligovému fotbalu, když coby asistent kryl záda trenéru Radimu Kučerovi. Po zahraniční zkušenosti se pak loni stal asistentem v Sigmě, když doplnil tým kouče Jiřího Saňáka a v Sigmě zůstal i po příchodu trenéra Janotky.

„Docela se mi to honilo hlavou, vyzkoušel jsem si zase novou roli. Utkání jsem si užil, čemuž pomohla fantastická kulisa,“ popsal Gregovský. „Samozřejmě bolí, že jsme nezískali ani bod, ale i to je bohužel fotbal,“ dodal zaskakující trenér.

Baník zdecimovaný chřipkou v týdnu přemýšlel, zda kvůli tristnímu počtu zdravých hráčů nepožádat o přeložení mače. „Tím, že nám hráči vypadávali po jednom, jsme se rozhodli, že to odehrajeme. Hráčům dáme dva dny volna na doléčení a uvidíme, jak to bude vypadat ve středu,“ uvedl kouč Baníku Pavel Hapal, odchovanec Sigmy.

I tak ovšem jeho svěřenci Olomoučany do zásadní šance nepustili, Sigma byla před šestnáctkou soupeře kulantně řečeno mdlá, naopak Baník mohl vyhrát větším rozdílem, jenže domácí Kubala zahodil v druhé půli dvě obrovské příležitosti, a tak se jako rozhodující ukázal gól Davida Buchty ze 31. minuty.

„Byl to centr na přední tyč, musel jsem tam jít blbě za skluzujícího Kubalu, který míč protlačil na Buchtiče a ten to dával do prázdné, ani nevím jak přesně,“ popsal inkriminovaný moment obránce Sigmy Jakub Pokorný. „Baník byl k poražení. Je úplně jedno, kdo nastoupil,“ podotkl stoper, jenž sám v Ostravě strávil šest a půl sezony. Na konci ročníku mu na Hané končí smlouva a má zájem zkusit si zahraničí. Byl ve hře i návrat do Slezska?

„Proběhla možná jen taková oťukávačka. A dál nic,“ utnula spekulace obranná stálice Sigmy.

Zápas debutů, vrátil se i Růsek

Utkání nabídlo ještě jeden zajímavý příběh. Poprvé od 18. března 2023 naskočil do soutěžního zápasu útočník Antonín Růsek, který dlouhé měsíce laboroval s vyhřezlou ploténkou. Od trenérského štábu Sigmy dostal přes dvacet minut.

„Bylo to těžké období, napadaly mě hrozné myšlenky. Doufám, že teď je to na dobré cestě,“ prohlásil Růsek před časem. I jemu končí v létě smlouva. „Bojuju o to, abych ještě ve fotbale zůstal. A uvidíme. Bohužel, zranění přišlo asi v nejméně vhodnou dobu. Myslím si, že sezona byla rozjetá dobře. Měl jsem i náznaky nějakých kontaktů od jiných klubů. Ale přišlo zranění a ještě se protáhlo,“ litoval útočník.

Trenér Gregovský dopřál v zápase debut hned třem hráčům. Poprvé po zimním přestupu do soutěžního zápasu naskočili litevský křídelník Dolžnikov a estonský středopolař Kreida. A protože Sigmě momentálně kvůli zraněním či kartám chybí hned čtveřice hrotových útočníků, šel se na závěr pokusit o vyrovnávací branku i 18letý Martin Škoda, jenž se stal už čtrnáctým odchovancem Sigmy, který v aktuální sezoně dostal šanci v první lize.

„Kluci se připravují a některé už máme i v tréninku, takže věřím, že se v blízké době naskytne možnost někoho z nich nasadit. Ale rozhodne zdravotní stav a samozřejmě také kondiční stránka, jak moc budeme cítit, že už jsou připravení nastoupit,“ řekl Gregovský na adresu rekonvalescentů Fialy, Klimenta a Juliše. Zbylý do party, Nigérijec Muritala, stál kvůli žlutým kartám.