„Ivan je perspektivní fotbalista, který může mít na trhu mnohem větší hodnotu, než má teď, nicméně musí pravidelně hrát. To by se však vzhledem k jeho typologii u nás dělo spíš méně. Proto jsme se rozhodli ho uvolnit na přestup už teď za zajímavých podmínek a zároveň si ponechat větší podíl na jeho dalším transferu,“ vysvětlil liberecký generální ředitel Jan Nezmar.
Přestupovou částku kluby nezveřejnily, hovoří se však o 700 tisících liber, což je v přepočtu bezmála 20 milionů korun. Jedná se o nejdražší nákup v historii Lincoln City. Za to anglický klub získal neústupného dříče s tvrdou střelou.
„Jsme si plně vědomi toho, co nám Ivan byl schopen dát na hřišti, a je to těžko k nahrazení. Přesně tyto atributy jsou důvodem, proč byl o něho takový zájem, i když to pro některé může být překvapením,“ řekl sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie v podcastu na platformě Slovan+.
Varfolomejev přišel pod Ještěd v osmnácti letech z ukrajinského Ruchu Lvov. Ve Slovanu odehrál talentovaný defenzivní záložník celkem 56 ligových utkání, v nichž vstřelil dva góly. Nejvíce startů nasbíral v minulém ročníku ligy, v tom novém do základní sestavy nepatřil a třikrát naskočil na pár minut z lavičky.
„Milí fanoušci, přišel čas se rozloučit. V Liberci jsem prožil čas, který pro mě znamenal víc než jen fotbal, byl plný emocí, zkušeností a nezapomenutelných momentů,“ vzkázal hráč.
„Velké díky patří také klukům v kabině, trenérům i všem lidem v klubu. Díky vám jsem se tu cítil skvěle a věděl, že jsme jeden tým. Ty chvíle na hřišti i mimo něj ve mně navždy zůstanou. Slovan bude mít v mém srdci vždycky svoje výjimečné místo.“
Třetiligový Lincoln Varfolomejeva v pátek představil jako velkou posilu a mladý záložník zapózoval v červenobílém pruhovaném dresu svého nového týmu. „Ivan má všechny vlastnosti, které na této pozici požadujeme, má za sebou řadu zápasů za ukrajinskou reprezentací do 21 let a věříme, že má velký potenciál,“ řekl trenér Lincolnu Michael Skubala.
„Myslíme si také, že jeho hra bude vyhovovat anglickému fotbalu, protože je agresivní a bojovný a má kvalitní hru bez míče i s míčem. Odpovídá našim požadavkům na defenzivního záložníka a jsme rádi, že se nám podařilo Ivana přivést do klubu,“ dodal.
„Ivana jsme si vytipovali před více než půl rokem na základě datového modelování a od té doby jsme ho intenzivně sledovali. Slovan Liberec je dobrý klub, který vychovává mladé hráče, a Ivan je toho příkladem,“ uvedl sportovní ředitel Jez George.
„Je to fotbalista, který může okamžitě naskočit do hry, i když mu musíme dát čas na aklimatizaci v nové zemi. Má všechny předpoklady v Anglii uspět.“
V Liberci teď řeší, jestli Varfolomejevovu bojovnost a agresivitu nahradí z vlastních řad, či přivedou jiného hráče. Liberecký sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie potvrdil zájem o Ondřeje Kričfalušiho ze Slavie.
„Je to jeden z hráčů, o které máme zájem. Je to ale velmi složité, protože se dostáváme na částky, které by byly pro Slovan historicky nejvyšší, jaké by za hráče kdy dal, a pořád to nemusí stačit,“ přiznal Gebre Selassie.
Ivan Varfolomejev není jediným hráčem, který v tomto týdnu severočeský klub opustil. Na roční hostování do Teplic zamířil útočník Benjamin Nyarko.
„V tuto chvíli připadá v úvahu ještě maximálně jeden hráč k odchodu na hostování. Pak je ještě otázka, jestli přijde nějaká velmi zajímavá nabídka na našeho hráče. Pokud ne, myslím si, že už k žádnému odchodu nedojde,“ dodal sportovní ředitel.
„A pokud se příchodů týká, pohybuje se to také v horizontu jednoho až dvou hráčů. Jestli k tomu nedojde, bude to jen proto, že se částky pohybují v takových výškách, kde je to velmi složité.“