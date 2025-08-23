Chance Liga 2025/2026

Varfolomejev zamířil do Anglie. Přijde náhrada? Liberec líčí na Kričfalušiho

Michael Havlen
  12:37
V lednu podepsal v prvoligovém Liberci novou smlouvu a pod Ještědem ještě zahájil sezonu, ale tento týden se na severu Čech rozloučil. Fotbalový záložník a ukrajinský mládežnický reprezentant Ivan Varfolomejev bude v kariéře pokračovat na britských ostrovech. Zamířil do Lincoln City, který je momentálně sedmý ve třetí anglické lize. V novém působišti podepsal čtyřletý kontrakt.

Liberecký záložník Ivan Varfolomejev zpracovává míč hlavou. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Ivan je perspektivní fotbalista, který může mít na trhu mnohem větší hodnotu, než má teď, nicméně musí pravidelně hrát. To by se však vzhledem k jeho typologii u nás dělo spíš méně. Proto jsme se rozhodli ho uvolnit na přestup už teď za zajímavých podmínek a zároveň si ponechat větší podíl na jeho dalším transferu,“ vysvětlil liberecký generální ředitel Jan Nezmar.

Přestupovou částku kluby nezveřejnily, hovoří se však o 700 tisících liber, což je v přepočtu bezmála 20 milionů korun. Jedná se o nejdražší nákup v historii Lincoln City. Za to anglický klub získal neústupného dříče s tvrdou střelou.

Radost libereckého Ivana Varfolomejeva (vlevo) v zápase proti Slovácku

„Jsme si plně vědomi toho, co nám Ivan byl schopen dát na hřišti, a je to těžko k nahrazení. Přesně tyto atributy jsou důvodem, proč byl o něho takový zájem, i když to pro některé může být překvapením,“ řekl sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie v podcastu na platformě Slovan+.

Varfolomejev přišel pod Ještěd v osmnácti letech z ukrajinského Ruchu Lvov. Ve Slovanu odehrál talentovaný defenzivní záložník celkem 56 ligových utkání, v nichž vstřelil dva góly. Nejvíce startů nasbíral v minulém ročníku ligy, v tom novém do základní sestavy nepatřil a třikrát naskočil na pár minut z lavičky.

„Milí fanoušci, přišel čas se rozloučit. V Liberci jsem prožil čas, který pro mě znamenal víc než jen fotbal, byl plný emocí, zkušeností a nezapomenutelných momentů,“ vzkázal hráč.

„Velké díky patří také klukům v kabině, trenérům i všem lidem v klubu. Díky vám jsem se tu cítil skvěle a věděl, že jsme jeden tým. Ty chvíle na hřišti i mimo něj ve mně navždy zůstanou. Slovan bude mít v mém srdci vždycky svoje výjimečné místo.“

Útočník Júsuf Hilál z Bohemians (vlevo) a liberecký Ivan Varfolomejev
Liberecký záložník Ivan Varfolomejev (vlevo) v hlavičkovém souboji s Nemanjou...

Třetiligový Lincoln Varfolomejeva v pátek představil jako velkou posilu a mladý záložník zapózoval v červenobílém pruhovaném dresu svého nového týmu. „Ivan má všechny vlastnosti, které na této pozici požadujeme, má za sebou řadu zápasů za ukrajinskou reprezentací do 21 let a věříme, že má velký potenciál,“ řekl trenér Lincolnu Michael Skubala.

„Myslíme si také, že jeho hra bude vyhovovat anglickému fotbalu, protože je agresivní a bojovný a má kvalitní hru bez míče i s míčem. Odpovídá našim požadavkům na defenzivního záložníka a jsme rádi, že se nám podařilo Ivana přivést do klubu,“ dodal.

„Ivana jsme si vytipovali před více než půl rokem na základě datového modelování a od té doby jsme ho intenzivně sledovali. Slovan Liberec je dobrý klub, který vychovává mladé hráče, a Ivan je toho příkladem,“ uvedl sportovní ředitel Jez George.

„Je to fotbalista, který může okamžitě naskočit do hry, i když mu musíme dát čas na aklimatizaci v nové zemi. Má všechny předpoklady v Anglii uspět.“

V Liberci teď řeší, jestli Varfolomejevovu bojovnost a agresivitu nahradí z vlastních řad, či přivedou jiného hráče. Liberecký sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie potvrdil zájem o Ondřeje Kričfalušiho ze Slavie.

Objev Kričfaluši je zpět v Teplicích, řeší cizinu: Do Slavie se teď nevrátím

„Je to jeden z hráčů, o které máme zájem. Je to ale velmi složité, protože se dostáváme na částky, které by byly pro Slovan historicky nejvyšší, jaké by za hráče kdy dal, a pořád to nemusí stačit,“ přiznal Gebre Selassie.

Ivan Varfolomejev není jediným hráčem, který v tomto týdnu severočeský klub opustil. Na roční hostování do Teplic zamířil útočník Benjamin Nyarko.

„V tuto chvíli připadá v úvahu ještě maximálně jeden hráč k odchodu na hostování. Pak je ještě otázka, jestli přijde nějaká velmi zajímavá nabídka na našeho hráče. Pokud ne, myslím si, že už k žádnému odchodu nedojde,“ dodal sportovní ředitel.

„A pokud se příchodů týká, pohybuje se to také v horizontu jednoho až dvou hráčů. Jestli k tomu nedojde, bude to jen proto, že se částky pohybují v takových výškách, kde je to velmi složité.“

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
22. srpna 2025  14:50

