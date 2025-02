Vyplatila se nám trpělivost, řekl Schranz, jenž rozhodl o výhře Slavie. Velebil obranu

Poprvé mohl jít kopat z puntíku už v deváté minutě, ovšem rozhodčí Černý penaltu za údajný faul Davida Šimka na Chytila po konzultaci s VAR nakonec odvolal. Schranz si tak balon na „desítku“ stavěl až v 51. minutě po nešťastné ruce domácího debutanta Chukwuebuky.

„Byl jsem určený jako první, tak jsem si sebral míč a šel. Rozhodl jsem se střílet takhle a ukázalo se to jako správná volba,“ řekl jedenatřicetiletý slovenský fotbalista.

Jeho mančaft měl v první půli na trávníku jasnou převahu, což se od favorita a prvního celku tabulky na hřišti týmu z barážové příčky očekávalo, nicméně góly nepřicházely. Domácí nejvíc vyděsilo břevno slávisty Dioufa ze 20. minuty.

„V šatně jsme si opakovali, že musíme být trpěliví. Že nějaká šance přijde a my ji dokážeme proměnit,“ řekl Schranz. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas na náročném terénu proti dobrému týmu. Podle toho jsme k tomu přistupovali. Nějaký tlak byl, i když větší příležitosti ne. Ale popasovali jsme se s tím myslím dobře.“

Při absenci hromotluka Chorého, který zůstal celý zápas na lavici náhradníků, v sestavě nahoře bojoval hlavně s Chytilem a Provodem, ale tím si moc hlavu nelámal.

Slávistický útočník Mojmír Chytil (vlevo) v souboji s Davidem Šimkem z Pardubic

„Útočník jako Tomáš Chorý by chyběl všem týmům,“ uznal Schranz. „Ale dobře jsme ho zastoupili a spolupráce s dalšími kluky byla skvělá. Jsou to top hráči, čeští reprezentanti. Nemůžu si stěžovat,“ glosoval.

Co Slavii dlouho klapalo na jedničku, to byla obranná fáze. Soupeře za celý zápas pustili hosté k jediné tutovce, kdy zblízka zakončoval Yahaya, a tím rovněž k jediné střele na branku, kromě toho mu dovolili už jen jednu vedle.

„Z hlediska naší defenzivy jsme určitě velice spokojení. Skoro si nevzpomínám na nějakou závažnější situaci před naší bránou, což svědčí o naší obrovské síle. Doufám, že to takto vydrží co nejdéle. To je základ našeho úspěchu,“ poznamenal Schranz.