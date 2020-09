Jablonecký Slovák Schranz se rozjíždí. Branku dal Česku i Ostravě

V úvodních dvou kolech první ligy ještě neskóroval, ale pak se předvedl v dresu slovenské reprezentace, když v Lize národů zmírnil brankou domácí porážku od Česka na konečný výsledek 1:3. Pohodu si přenesl po návratu i do svého nového klubu a v sobotu byl u obou gólů při výhře Jablonce nad Ostravou 2:0.



Nejprve Schranz otevřel skóre hlavou po rohu, poté míč po jeho dobré střele gólman Laštůvka jen vyrazil a před Zeleným už byla prázdná brána.

„Velmi si cením svého prvního gólu za Jablonec a hlavně, že pomohl k výhře. V prvních dvou zápasech se mi to nepodařilo a měl jsem v nich i poměrně málo šancí. Jsem proto rád, že už jsem to zlomil. Jsem tu krátce a pro útočníka jsou góly pro sebevědomí a rozpoložení důležité,“ řekl Ivan Schranz, jenž si dal gól proti Baníku jako dárek, protože v neděli oslavil 27. narozeniny.

Kouč Jablonce Rada o jeho příchod hodně stál. „Ivana jsem sledoval delší dobu, už když byl v Dukle Praha. To jsem o něm měl informace od mého syna Filipa, který v Dukle chytá. V minulé sezoně dal v Budějovicích devět gólů a jsem rád, že jsme ho udělali,“ tvrdí Petr Rada. „Pro mě je důležité, co útočník odvede celkově pro tým a on toho odvádí strašně moc, i když třeba zrovna nedá gól. Navíc je to povahově výborný kluk a do kolektivu zapadl.“

Slovenský reprezentant Ivan Schranz (vpravo) odehrává míč před Ilajem Elmkiesem z Izraele.

Podruhé v krátké době se teď Schranz vrátí „domů“ na Slovensko. Po reprezentačních povinnostech vyrazí v týdnu s Jabloncem do Dunajské Stredy bojovat o postup v Evropské lize. „Věřím, že nám výhra nad Ostravou pomůže v sebevědomí, na Slovensko pojedeme dobře naladěni a odvezeme si postup,“ přeje si jablonecký útočník Ivan Schranz.