Argentinec, který jde potřetí za Guľou. Plzeň má novou posilu

Sedmadvacetiletý střední záložník přichází na půlroční hostování s opcí.

„Znám ho velmi dobře. Jde o pracovitého a technického hráče. Věřím, že pomůže zvýšit konkurenci v našem týmu,“ řekl Guľa.

Díaz je podobným typem fotbalista jako slovenský záložník Roman Procházka, který se novému kouči nehodil do koncepce a v lednu odešel do Górniku Zabrze. Argentinec po něm zdědil i dres s číslem šest.

Iván Santiago Díaz, jak z ní celého jeho jméno, v mládežnických kategoriích v Argentině prošel River Plate, za juniorku hrál v Panathinaikosu Atény.

V roce 2012 se poprvé potkal s trenérem Guľou a to v Trenčíně. Poté se vrátil do Argentiny, v březnu 2016 jako volný hráč zamířil opět na Slovensko do Žiliny, kam si ho přivedl právě Guľa. A teď si ho bere k sobě na štaci do Plzně.

„Viktoria má obrovský zvuk, jde o špičkový klub. Za tuto šanci jsem vděčný a budu se chtít ukázat v tom nejlepším světle. Je to pro mě nová výzva a chtěl bych se prosadit a přispět k úspěchu,“ řekl Diáz.