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Věhlasná líheň fotbalových talentů trpí. V Olomouci mají přednost cizinci

Václav Havlíček
  10:23
Matěj Hadaš pod tlakem Yana Etekiho z Noahu.

Matěj Hadaš pod tlakem Yana Etekiho z Noahu. | foto: SK Sigma Olomouc

Obránce Olomouce Jiří Sláma zahrává přímý kop proti Zlínu.
Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.
Jablonecký Jiří Sláma (č. 20) přijímá gratulace spoluhráčů poté, co po jeho...
Jiří Sláma z Jablonce (vlevo) a Vanja Dragojevič z Glasgow Rangers bojují o míč...
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Vždy platila za vyhlášenou líheň talentovaných fotbalistů. Hráči, kteří prošli akademií olomoucké Sigmy, si často udělali skvělé renomé i na věhlasnějších adresách. Stačí se podívat jen pár let dozadu, koho olomoučtí trenéři vypiplali pro velký fotbal.

Brankáři Jakub Markovič či Radek Vítek nikdy za A-tým Sigmy nenastoupili, neboť už v útlém věku odešli rozvíjet svůj talent jinam. První jmenovaný je mistr Česka, druhý si loni udělal parádní jméno ve druhé anglické lize.

V Olomouci rovněž fotbalově vyrostli reprezentanti Jemelka, Chorý, Chytil, Kalas, Kalvach, Hořava, Ševčík, Zima.

Půjdeme-li dál do historie, sluší se zmínit i jména jako Rozehnal, Ujfaluši, či Kováč… Jenže teď jsou místní odchovanci na ústupu a chtě nechtě za to mohou i početné nákupy, kterými se noví majitelé snaží dosáhnout úspěchu.

„Chceme, aby u nás hráli Češi. Ale ty nechceme kupovat, chceme si je vychovat,“ prohlásil nedávno předseda Sigmy Ondřej Navrátil.

Jenže trend, kterým se Sigma vydává, je patrný. Opačný.

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Jen považte, za podzimní část Chance Ligy v roce 2025 nasadila Sigma v průměru z 19 zápasů do základní sestavy 4,7 odchovance. Našli byste i zápasy, ve kterých hrálo od začátku hned šest odchovanců. Analýza společnosti CIES Football Observatory, která porovnávala třicet nejlepších evropských soutěží, Sigmu v nasazování „svých“ hráčů řadila do top evropské desítky.

Bravo, skvělý počin, chtělo se říct.

Není to ani tak dávno, co dorostenci Sigmy opanovali celostátní soutěž a na Andrově stadionu si zahráli prestižní Youth League, tedy juniorskou Ligu mistrů. A příběh o tom, jak mladí, ale houževnatí odchovanci Olomouce před dvěma lety okouzlili Česko, když ve druhé lize s B-týmem skončili druzí, zná každý fotbalový fanoušek. Tehdy šlo o nejlepší výsledek rezervního týmu Sigmy v historii.

Jenže rok se s rokem sešel a situace je zcela jiná. Aktuální ročník Chance Ligy má za sebou osm kol. Průměr odchovanců Sigmy v základní sestavě? 1,25.

Olomoucký brankář Jan Koutný se ohlíží za míčem, který končí v jeho bráně.

Prapor drží gólman Koutný či bek Hadaš, zbytek olomouckých talentů mizí. Hbitý křídelník Šíp naskakuje z lavičky, univerzál Spáčil paběrkuje, bek Sláma přestoupil do Jablonce. Mikulenka, který gólem ve finále pomohl loni k triumfu v MOL Cupu, utekl do Liberce, tedy k přímému konkurentovi v boji o top šestku ligy. Mimochodem, do loňského finále poháru vyslala Sigma od začátku šest odchovanců.

Ano, lze namítnout, že Sláma ke konci minulého ročníku neoplýval velkou formou, zmíněný Spáčil zase střídal už o půli, když dostal šanci v pohárovém utkání proti Prostějovu. A že krajní obránce Filip Slavíček je momentálně zraněný. Ale nastupoval by ve velké konkurenci? Spíš nikoliv.

Místo místním hochům momentálně berou zahraniční posily, což je fakt. Je přitom namístě se ptát, jestli ony posily, které si management Olomouce vytipoval mimo jiné na základě podrobné datové analýzy, mají skutečně výkonnost na to, aby musely dostávat prostor na úkor odchovanců.

Místní hoši to budou mít těžké

Třeba polský záložník Jakub Jezierski přišel v zimě, podal několik mdlých výkonů a v létě šel o dům dál. O středopolaři Grgičovi ze Srbska v nadsázce ani nevíte, jestli je pořád v klubu. Stoper Noumbissie hrál dvakrát a jeho výkon měl do přívlastku obstojný daleko. Pro vytáhlého útočníka Dembeho se zase na konci letního přestupového období shánělo hostování, třebaže přišel do klubu v lednu.

Nemohla třeba právě tady být místa pro hráče z akademie, kteří by alespoň přičichli k A-týmu? „Chceme, aby odchovanci za Sigmu Olomouc hráli. Ale nároky jsou daleko vyšší. Hráči musí předvádět daleko lepší výkony než v předchozích letech, tak to prostě je. Ale nic na tom nemění to, že jsme přivedli pár hráčů ze zahraničí. Byli bychom rádi, kdyby odchovanci podávali takové výkony, aby byli v základní sestavě,“ argumentoval trenér a generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.

„Co se Mikulenky týče, měl od Liberce nabídku a celou dobu tlačil na to, aby odešel. Nakonec jsme se rozhodli, že ho uvolníme,“ vrátil se Hapal k transferu křídelníka. Jeho touze se ale nelze divit, neboť v šesti zápasech aktuálního ročníku odehrál všehovšudy 12 minut.

Útočník Matěj Mikulenka pózuje s dresem Slovanu Liberec.

Ano, skutečně byste nyní těžko hledali někoho z B-týmu či dorosteneckých výběrů, kdo by splňoval nároky pro ambiciózní áčko. Ale i starty na pár minut jsou pro hráče důkazem, že o nich trenéři vědí. Bez ostrého zápasu noví Zimové či Chytilové nevyrostou. Na šanci čekají třeba záložníci Zahradníček a Jalovičor, stoper Siegl, útočník Proniuk…

A pro mladé sigmáky není moc dobrým signálem, když vidí, jak jejich starší kolegové z tolik proslulé akademie aktuálně nedostávají příležitost. „Zlepšení a vybudování větší akademie je pro nás priorita. Máme tam skvělé trenéry, ale než se to projeví v A týmu, bude to trvat,“ zdůraznil předseda Navrátil.

Jenže podaří se to vůbec skrze mnohamilionové transfery, kterými chce Sigma okamžitý úspěch?

„Jestliže klub deklaruje vysoké ambice, musí se počítat s tím, že poměr odchovanců může být odlišný. Kluci teď musí ukázat své kvality a potenciál na to, aby byli součástí týmu a jeho vyšších ambicí. Pokud jejich kvalita nebude dosahovat ambicí klubu, je třeba si pomoct z jiných zdrojů, taková je teď doba,“ vypozoroval už v lednu bývalý trenér Sigmy Tomáš Janotka.

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Tak či onak, pro olomoucké fanoušky a patrioty teď může sestava Sigmy působit poněkud mrzutě. Zvlášť pokud odejde gólman Koutný, který, zdá se, výkonnostně už Sigmu začíná přerůstat.

„Myslím, že Sigma to měla vždy založené na své výborné akademii. Zřejmě když přijde nový majitel, co chce úspěch, tak sáhne pro nové hráč, cizince, ke kterým je teď snazší cesta. Ale mrzí mě, že kluci z olomoucké akademie budou mít teď daleko těžší se prosadit. Možná budou utíkat do jiných klubů, aby vůbec hráli v lize. Je to čerstvé, ale kluci to budou mít složité,“ pověděl MF DNES bývalý reprezentant Roman Hubník, mimochodem rovněž odchovanec Olomouce, který ze Sigmy vyletěl do Moskvy a následně Herthy Berlín.

„Perspektiva mládeže je dobrá“

A tak příznivcům Olomouce nezbývá než věřit, že se novému vedení podaří naplnit „svou prioritu“ a zdokonalit akademii natolik, aby opět produkovala hráče ligových kvalit. Jenže to se bez možnosti se ukázat podaří jen stěží.

Mimochodem, ani chválená akademie teď neprožívá zrovna skvělé období. Kdysi vítězové celorepublikové soutěže, teď dorostenci Sigmy tápou – v uplynulé sezoně se tak tak zachránili.

Jiří Sláma z Jablonce (vlevo) a Vanja Dragojevič z Glasgow Rangers bojují o míč v utkání závěrečného předkola Konferenční ligy.

„Perspektiva naší mládeže je velmi dobrá. Je to o tom najít balanc mezi cizinci a našimi kluky. Vedení našeho fotbalu nyní jedná o tom, že by v dorosteneckých soutěžích mohl hrát v základu jen jeden hráč mimo EU. Hráči z některých zemí bývají v dorosteneckém věku fyzicky vyspělejší, naši kluci zase často později těží ze své technické kvality a herního myšlení, až doženou fyzický vývoj,“ řekl pro klubový web kouč výběru U19 Augustin Chromý.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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