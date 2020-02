Pět zápasů, pět gólů. Chorvatský mladík Rondič v přípravě září

První tři trefy oslavil nový liberecký útočník z Bosny a Hercegoviny na umělce v Turnově proti třem různým týmům z druhé ligy a ČFL. Následně se na soustředění v Turecku proti Dynamu Moskva jako střídající hráč v závěru druhé půle sice neprosadil, ale v úterním duelu s předním ukrajinským celkem Desnou Černihiv nastoupil od začátku a dvěma zásahy zařídil vítězství 2:1.

Pět zápasů – pět branek. To je pro Liberec po nedávných odchodech devítigólového Potočného a sedmigólového Musy dobrá zpráva.

„Určitě jsem rád, že dávám góly, to je úkol útočníků. Těžím ale z práce celého týmu a musím pokračovat a trénovat dál. Doufám, že budu dávat branky i v lize,“ řekl v rozhovoru pro webové stránky Liberce brzy 21letý forvard Imad Rondič, který v lednu přestoupil do Slovanu z pražské Slavie.

V dosavadním průběhu přípravy tak nabírá potřebné sebevědomí pro soutěžní část sezony a důrazně si říká o post libereckého útočníka číslo jedna místo Musy.

„Myslím, že vždycky musíte mít sebevědomí a věřit tomu, co děláte. Vše ostatní pak přijde. Mít sebevědomí je ta nejdůležitější věc,“ míní bosenský mládežnický reprezentant. „Když Petar Musa odešel do Slavie, mám o to větší šanci hrát. Na mně bude, abych pracoval, trénoval, makal a trenér nakonec rozhodne o tom, kdo bude hrát.“

Rondič už absolvoval s libereckým týmem kondiční kemp na Kypru a nyní se se spoluhráči sehrává na herním soustředění v Turecku. „Stále se s kluky poznávám a cítím, že je to každý den lepší a lepší. Jsem rád, že jsem v takovém klubu, jako je Liberec. Spoluhráči jsou dobří, v pohodě a pomáhají mi se vším,“ pochvaluje si Imad Rondič.

V pátek od 14 hodin čeká v Turecku fotbalisty Slovanu poslední zápas zimní přípravy proti severomakedonskému celku FK Škendija 79 Tetovo. „Je to generálka před začátkem jara. Přípravu jsme odmakali dobře a věřím, že takto budeme pokračovat i v lize. Tedy hrát dobře, dávat góly a mít i dobré výsledky,“ přeje si útočná liberecká posila Rondič.