I neuznaný gól si počítám, usmíval se liberecký střelec Rondič

Fotbalisté Slovanu se na šestý pokus dočkali prvního jarního vítězství na vlastním hřišti a díky třem bodům zůstali na desátém místě ligy, těsně nad hranicí skupiny o udržení.

„Po dlouhé době jsme konečně vyhráli. Na jaře doma dokonce poprvé,“ oddechl si bosenský hráč v libereckých službách. „Nechci Zlín nějak podceňovat, ale momentálně je v tabulce pod námi a pro nás byla povinnost ten zápas zvládnout. Proti Slavii a Baníku jsme remizovali a dnes jsme potřebovali vyhrát. Jsem rád, že se nám to podařilo.“

V prvním poločase působil Liberec dost utrápeně, víc ze hry měli hosté, ale branku vážně neohrozili. Zlom přišel až v 68. minutě, kdy domácí záložník Červ po zákroku Simerského upadl v pokutovém území. Rozhodčí nejdříve nechal ve hře pokračovat, ale po zhlédnutí videa nařídil penaltu. Tu Rondič proměnil, i když gólman Rakovan vystihl směr jeho střely.

„Brankář na mě čekal. Já jsem zase trochu čekal na něj, kam skočí. Ale věděl jsem, kam to kopnu. Brankář je vysoký, takže mi stačilo dát míč po zemi k tyči. Věděl jsem, že to bude mít těžké,“ popsal Rondič svou trefu, celkově třetí v sezoně.

Zanedlouho se radoval podruhé, když se trefil z dorážky poté, co Rakovan vytěsnil trestný kop Tupty jen na břevno. „Věřil jsem, že bude platit. Než to Ľubomír kopl, věděl jsem, že to bude branka nebo nějaká dorážka, jelikož má vynikající kopací techniku. Dorážka nakonec byla, byl jsem tam první, ale bohužel to byl nejspíš ofsajd. Ale gól je gól, já si ho počítám,“ usmál se Rondič.

Na 2:0 se tak Slovanu podařilo zvýšit až v 86. minutě a znovu u toho byl Rondič, který krásně našel za obranou Olatunjiho a ten prostřelil zlínského brankáře mezi nohama. Bosenský útočník se tak revanšoval spoluhráči za to, že mu předtím neumožnil zahrávat pokutový kop a míč si vzal sám.

V nastavení se Zlínu podařilo po rohu snížit, ale víc už nestihl a důležité tři body zůstaly U Nisy. „Druhý poločas jsme předváděli více ofenzivní styl, hráli jsme na dva hrotové útočníky, a to nám pomohlo. Dali jsme góly a myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Věříme, že takhle budeme pokračovat. Hned další zápas je derby v Jablonci, ve kterém to budeme chtít potvrdit,“ dodal Imad Rondič.