Bosenský útočník Rondič přestoupil ze Slavie do Liberce

„Jsem rád, že je vše domluveno a hotovo a že jsem v klubu, jako je Slovan Liberec. Těším se na všechno, co přijde. Je na mně, abych trénoval a pracoval. Můžu říct, že vždycky budu hrát na sto procent a dám do toho všechno. Doufám, že výsledky přijdou,“ řekl pro klubový web Rondič.



Zimní přestupy ve fotbalové lize

„Jsme rádi, že se nám Rondičův přestup podařilo dotáhnout a že s námi podepsal dlouhodobou smlouvu,“ uvedl sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.



Radost z příchodu dvacetiletého Bosňana má také trenér Pavel Hoftych. „Imad během přípravy dobře zapadl do týmu. Je to pracovitý kluk, který je rychlostně i silově dobře vybavený a dokáže se tak dostat do koncovky. Věřím, že pro Slovan bude přínosem,“ řekl kouč.

Mládežnický reprezentant Bosny a Hercegoviny přišel do Slavie v lednu 2018. Červenobílí ho poslali na hostování do druholigové Viktorie Žižkov. Poté se vrátil do Slavie, za jejíž B-tým odehrál ve třetí nejvyšší soutěži podzimní část aktuální sezony.



„Imad Rondič přerostl úroveň našeho B-týmu a je potřeba, aby udělal další krok pro svůj rozvoj. Liberec v tomto případě vnímáme jako ideální destinaci,“ citoval slávistický web člena sportovního oddělení klubu Jiřího Bílka, který má na starosti B-tým.

Rondič se za určitých podmínek může do vršovického klubu vrátit. „Jsme rádi, že jsme se s Libercem dohodli na podmínkách, které jsou výhodné pro všechny strany a díky kterým můžeme s hráčem za určitých okolností jednat o návratu do Slavie,“ konstatoval Bílek.