Teplice se radují z Paradinovy parády. Zato Royo start ligy nestihne

„Igor připravil dva góly, jsem spokojený. S Krasnodarem měl dvoufázové tréninky, braly ho křeče, musel jsem ho střídat. Jeho výkon ještě půjde nahoru,“ míní teplický trenér Stanislav Hejkal. Paradin je na Stínadlech teprve od čtvrtka a nastoupil na levém kraji obrany.

Španěl Manel Royo i další Rus Jevgenij Nazarov sledovali zápas jen z tribuny spořického stadionu, kde Teplice druholigistu hostily.

„Royo si už ve středeční přípravě s německým Bischofswerdaerem natrhl sval, což mě mrzí, potřebovali bychom ho. Určitě nestihne ligový start. U Nazarova teprve uvidíme, s drobným zraněním přiletěl už z Krasnodaru. Myslím, že bude další platný hráč,“ tuší Hejkal.

Poprvé se v sestavě ukázal útočník Jakub Mareš, navrátilec z polského Lubinu. „Byli jsme domluvení na 20 minutách, odehrál jich 55, za to jsem rád. Bude přínos pro kabinu i na hřišti,“ nepochybuje trenér.

Mareš si zápas pochvaloval: „Hráli jsme, co jsme chtěli, co jsme si řekli a nacvičili. Vypadalo to dobře. Já ještě musím potrénovat, po mém těžkém prvním týdnu se ještě necítím optimálně. Měl jsem šanci, musím ji dát.“

Vicemistr světa dvacetiletých nastoupil s kapitánskou páskou. Aby ho zkasíroval týmový pokladník, nebo to něco znamená do sezony? „Mám všechno zaplacené, už jsem tu hrál. Pásku jsem dostal od Pavla Verbíře,“ jmenoval vedoucího teplického mužstva.

„Jen ať zaplatí,“ popíchl ho Hejkal. „Na soustředění v Písku uděláme mítink a pobavíme se, kdo bude kapitán.“ Dosavadní lídr Admir Ljevakovič už nejspíš bude hrát míň a jeho zástupce Jana Kroba vykoupil Jablonec. „Odchod Kroba? Byl přeřazený do béčka, takže na začátek ligy by u nás stejně nebyl. Že se kluby rychle domluvily, to je prostě fotbalový život. Co nadělám.“

Odchody z Teplic už jsou uzavřené, jeden ofenzivní příchod je na spadnutí. „Řešíme ještě jedno jméno, s ním i klubem jsme domluvení. Hráč je ještě po rekonvalescenci, musíme si ověřit jeho zdravotní stav,“ informoval Hejkal.

V pondělí Teplice razí na herní kemp do Písku. „Zaměříme se už na technickotaktické věci, sladíme to i systémově,“ plánuje kouč. „Už proti Sokolovu jsme zkusili jiný druh rozehrávky, ať je víc možností. Do hry jsme dostali dvě posily, noví kluci zapadají do puzzle.“