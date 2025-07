Slavia řeší obránce. Ogbu si poranil sval, může nastat čas pro návrat Deliho?

Pětadvacetiletý nigerijský obránce v neděli proti Hradci Králové (2:2) odehrál lehce před padesát minut a nechal se vystřídat.

„U Igoha Ogbua odhalila rezonance svalové zranění, které zapříčiní pauzu pro nejbližší utkání,“ oznámila Slavia.

Ogbua na hřišti nahradil David Zima, který ho mezi Holešem a Bořilem zastoupí po dobu absence.

K dispozici je ještě Štěpán Chaloupek.

Naopak Tomáš Vlček se zotavuje po onemocnění zánětu mozkových blan a teprve začne s lehkým tréninkem. Dosud byl v domácím léčení.

Další obránce Dominik Javorček, který by mohl zaskočit na pozici levého stopera v případě nouze, je po plastice předního zkříženého vazu v koleni a postranních menisků. Nevrátí se dřív než v druhé polovině jara 2026.

Alternativou může být levý krajní hráč Ondřej Zmrzlý, nebo veteráni Marek Suchý se Simonem Delim, které si Slavia pořídila do druholigového béčka. Především u Deliho se návrat na scénu tak trochu i očekává.

„Nechci předbíhat, fotbal je nevyzpytatelný a stát se může spoustu věcí. Třeba v minulé sezoně nám v jeden moment ze šesti stoperů zbyli dva, na Dukle tam zaskakoval Oscar. Uvidíme, jaká bude Simonova výkonnost, na zápasy béčka pravidelně jezdíme, máme data, podrobné informace. Kdyby to dopadlo, určitě by to byl pro všechny zážitek,“ prohlásil slávistický trenér Jindřich Trpišovský před startem sezony.