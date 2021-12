Plzeň, Slavia a Hložek s Peškem. Ligový podzim dle známek: kralují gólmani

Jen těsně nezbylo místo na zástupce Slovácka. A mezi náhradníky jsou i jména z Hradce Králové či Mladé Boleslavi.

Fotbaloví redaktoři iDNES.cz a MF DNES známkují jako ve škole po každém ligovém zápase ty, již odehráli minimálně dvacet minut. Do průběžného žebříčku nejlepších fotbalistů se pak dostanou všichni, kteří byli hodnoceni minimálně v polovině odehraných kol.

Podzimu dominovali brankáři -⁠ plzeňský Staněk jen o chlup předstihl slávistického konkurenta Mandouse, který se v průběhu podzimu dostal mezi tyče místo kolegy Koláře.

Jejich čísla jsou vzácně vyrovnaná: oba mají sedm nul. Staněk odchytal třináct zápasů a Mandous dvanáct. Mají takřka stejný počet zásahů i průměr inkasovaných branek na zápas: 0,6.

V celkovém hodnocení dělí gólmany, kteří se na podzim objevili i v reprezentační brance, pouhá desetina.

Jindřich Staněk (Viktoria Plzeň). U prvních pěti plzeňských výher sezony nebyl kvůli zranění. A když na konci srpna poprvé nastoupil, Viktoria jako na potvoru padla s nováčkem z Hradce Králové. Přesto se gólman Staněk dostal až do reprezentace: čelil hvězdné Belgii, získal sebevědomí a v klubu pak navázal na povedené jaro. Když se v září blýskl skvělým reflexem v utkání s Budějovicemi, možná zákrokem podzimu, jen suše prohlásil: „Přirozená reakce. Od toho tam přece jsem.“

Radim Řezník (Plzeň). Byl na odpis. Jaro strávil na hostování v Boleslavi a když se v létě vrátil do Plzně, zprvu se připravoval jen individuálně. Řezník je ve dvaatřiceti letech nečekanou oporou. Zpátky do týmu se v červenci dostal tak trochu z nouze - hlavně díky absencím spoluhráčů. A nakonec během podzimu zvládl šestnáct ligových startů se čtyřmi góly a třemi asistencemi. Jeho nejproduktivnější sezona v životě!

Luděk Pernica (Plzeň). Další zástupce dosud nejlepší ligové defenzivy. Pernica má třináct startů, gól i dvě asistence, ale hlavně po letech ustálil výkonnost a nechybuje. Přitom ani on v minulé sezoně na západě Čech neměl místo: proto zmizel na jarní hostování zpátky do mateřského Brna. Teď má podíl na skvělé podzimní jízdě Plzně.

Taras Kačaraba (Slavia). Oficiálně je ve Slavii stále ještě hostem a jeho případný přestup z Liberce by se měl řešit v následujících dnech. Nebo se z Česka rovnou posune výš? Během vydařeného podzimu ukrajinský obránce v Edenu významně pomohl zalepit díry v obraně: nečekanou dvojku v srdci defenzivy vytvořil Kačaraba se Švédem Ousouem, od října hraje kvůli zlomenině v obličeji s ochrannou maskou. „A patří mezi hráče, kteří nám strašně moc pomohli,“ vyzdvihl kouč Trpišovský. Už nezmatkuje, zlepšil rozehrávku, dovolí si, nechybuje. I proto v září poprvé nastoupil za národní tým Ukrajiny.

Kdo se nevešel Nejlepší z náhradníků Brankáři: Aleš Mandous (Slavia), Florin Nita (Sparta), Tomáš Grigar (Teplice)

Obránci: Lukáš Hejda, Milan Havel (oba Plzeň), Oscar Dorley (Slavia)

Záložníci: Milan Petržela (Slovácko), Adam Vlkanova (Hradec Králové), Lukáš Masopust (Slavia), Ewerton da Silva (Ml. Boleslav)

Útočníci: Matěj Pulkrab (Sparta), Václav Jurečka (Slovácko)

Jan Sýkora (Plzeň). Návrat, který se vydařil náramně. Z polské Poznaně zamířil zpátky do Plzně, hned při svém druhém startu dal krásný vítězný gól Spartě a Západočechům výrazně rozšířil ofenzivní obzory. A nejen to: když se Sýkora, někdejší slávista i sparťan, v listopadu vrátil do reprezentace, ve dvou zápasech dal tři góly: „Byl to cíl číslo jedna. V Polsku jsem si srovnal fotbalový život. Jsem šťastný, že jsem se vrátil do Česka. Jen doufám, že na téhle cestě vydržím.“ Vyhlášený univerzál v Plzni navíc vedle středního záložníka či křídla několikrát úspěšně zaskočil i na levém beku. Ligová bilance? 3+4.

Alexander Bah (Slavia). Během podzimu pohotově střídal posty pravého obránce a záložníka. Možná nejvydařenější slávistická posila roku 2021. Z dánského SönderjyskE dorazil už v lednu, pomohl k titulu a na podzim naplno potvrzuje kvality: podílel se na sedmi ligových gólech, na deseti celkově. V listopadu si podruhé zahrál i v dánském národním týmu a Trpišovský ho díky ladnému pohybu přirovnává k avatarovi. „Nadstandardní hráč,“ říká o něm. Aby mu brzy nebylo Česko malé...

Nicolae Stanciu (Slavia). Další slávistický cizinec: už třetí v ideálním týmu! Rumunský záložník technicky převyšuje českou ligu dlouhodobě. Jako jeden z mála slávistů neměl v průběhu podzimu vážnější zdravotní problém: se třemi góly a šesti asistencemi patří v týmu k nejproduktivnějším. I kvůli absencím spoluhráčů vedl mužstvo v závěru podzimu několikrát jako kapitán.

Ligové známky Průběžný žebříček nejlepších fotbalistů podle hodnocení iDNES.cz a MF DNES

Tomáš Holeš (Slavia). Od chvíle, kdy se v průběhu října po opakovaných záskocích uprostřed obrany i zranění vrátil na své místo v záloze, Slavia v lize pětkrát v řadě neinkasovala. Vyhlášený pracant, co nic vypustí. Do svého týmu by ho bral snad každý trenér. Ve srovnání s předchozím ročníkem zaostává jen v počtu vstřelených gólů: v minulé sezoně jich dal šest, teď se poprvé prosadil až v posledním podzimním duelu v Ostravě.

Jakub Pešek (Sparta). Svým gólem poslal Spartu do Evropské ligy, usadil se v sestavě reprezentace a patřil mezi nejlepší hráče týmu v české nejvyšší soutěži. Příchod Peška z Liberce na Letnou se povedl. Nebýt lehkého zranění ze závěru první části sezony, jeho čísla mohla být ještě lepší. V nejvyšší soutěži má šest branek a stejný počet asistencí. „Vnímám, že ode mě okolí hodně očekává, ale těžkou hlavu si z toho nedělám,“ popisoval během podzimu. Na jeho výkonech to bylo znát.

Adam Hložek (Sparta). V lize není produktivnější hráč, přesto je Hložek sám k sobě kritický: „Nemůžu být úplně spokojený,“ hodnotil své podzimní výkony. „S góly jsem se zadrhl, mělo jich být víc, asistencí taky.“ Sparťanský supertalent má po podzimu pět gólů a deset asistencí, na podzim protrhl i gólové čekání v národním týmu. A dál? „Nespíme a děláme kroky, abychom byli na Adamův případný odchod připraveni,“ prohlásil sparťanský kouč Vrba. „Nevím, jestli to bude teď, za půl roku, za rok. Nejsem jeho manažer, sportovní ředitel ani majitel.“ Jisté však je, že ta doba se blíží.

Jean-David Beauguel (Plzeň). Spolu se slováckým Jurečkou nejlepší ligový kanonýr. Francouz Beauguel v průběhu podzimu nastřílel deset gólů, což je jen o dva méně než za celý minulý ročník. Je pořád stejný: urostlý bijec na hrotu útoku, skvělý hlavičkář s výborným výběrem místa v šestnáctce.