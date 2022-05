I na Spartě zásah do hry o titul: Do toho jsme s tím šli, přiznal Vlkanova

Poté, co před týdnem v mladoboleslavském azylu 4:3 porazili mistrovskou Slavii a sesadili ji z čela tabulky, vzali dva body i pražské Spartě, která na třetí příčce čekala v mistrovském závětří.

Remíza 1:1 jí ale prakticky vzala reálnou šanci se do hry o mistrovský titul zapojit. „Do toho jsme s tím šli, chtěli jsme to ostatním zkomplikovat. Porazili jsme Slavii, teď jsme asi Spartu definitivně odstřihli,“ uvedl po zápase, v němž Hradec rozhodně nebyl horším týmem, jeho kapitán a jeden z nejlepších hráčů na hřišti Adam Vlkanova.

Přitom Hradec krátce před koncem základní části, v době, kdy se rozhodovalo, v jaké skupině bude hrát, ústy svého kouče Miroslava Koubka vyslovil názor, že se do skupiny o titul moc nežene. I z obav z toho, že pro tým to bude mise nad jeho fotbalové síly.

Nyní ale už podruhé ukázal, že obavy byly zbytečné. „To jsem po zápase v Teplicích řekl s nadsázkou. Schválně jsem mlžil, abych od nás odvrátil tlak. Přitom jsme tam ale vehementně chtěli. Přiznám se, že to byl ode mě taktický manévr,“ vysvětlil po druhém zápase nadstavby zkušený stratég Koubek.

Záměr mu zatím vychází téměř dokonale. Slavii výsledkově přehrál, na Spartě k tomu neměl daleko, i když na rozdíl od předcházejícího duelu prohrával. Zvládl ale i tuto situaci, Spartě vzal dva body a sám si do tabulky jeden připsal, v elitní skupině už čtvrtý. „Když takové zápasy budeme hrát, hráči se budou zlepšovat. Je to obrovský rozdíl hrát na Spartě před spoustou fanoušků než v Mladé Boleslavi. Skupina o titul je rovněž víc sledovaná. Klukům dělá radost, že mohou pořadím míchat,“ poznamenal hradecký kouč.

Hradec sehrál v Praze na Letné s favorizovanou Spartou dobré utkání i v základní části, jenomže loni v srpnu se mu nepovedla poslední třicetiminutovka a odjel s těžkou porážkou 0:4.

Tentokrát hráči nic takového nedopustili. Byl z toho další historický zápis do klubové kroniky, v prvoligovém zápase totiž ještě Hradec nikdy na Letné nebodoval.

„Bylo to opravdu u nás téma před zápasem. Z té silné trojky nám zbývala jen Sparta. Chtěli jsme se o to pokusit a zabodovat. Máme radost, že se to povedlo,“ netajil spokojenost Koubek.

Rovněž z toho, že mužstvo dokázalo unést oslavné ódy poté, co před týdnem udolalo Slavii: „Hráči natankovali velké sebevědomí. Obávali jsme se, aby nebylo nezdravé, aby nebyli na hrušce. Ale mužstvo si naše pokyny vzalo k srdci a odevzdalo na naše poměry standardní výkon. Z extrému do extrému jsme nešli.“

Hradec navíc do ligové tabulky napsal už devátý zápas v řadě, z kterého odešel neporažen. „Užíváme si to hodně. Nemáme co ztratit a můžeme se jen ukázat. Každý hraje, aby se ukázal, jsme uvolnění. Podle toho máme výsledky,“ sdělil kapitán Vlkanova.