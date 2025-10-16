Chance Liga 2025/2026

Hyský o ambicích: Chci Plzeň nepříjemnou pro soupeře a silnou na míči. Řím je výzva!

  8:29
Ve středu už vedl první trénink, v sobotu čeká nového plzeňského kouče Martina Hyského úvodní zápas v lize na Bohemians. A pak? Ikonické italské Stadio Olympico a nadupané tribuny. Tedy ostrá premiéra v evropských pohárech proti AS Řím. „Těším se moc. To jsou výzvy, pro které člověk jako já dělá fotbal,“ rozplýval se v rozhovoru pro klubový web.
Karvinský trenér Martin Hyský během zápasu v Pardubicích.

Karvinský trenér Martin Hyský během zápasu v Pardubicích. | foto: ČTK

Trenér Martin Hyský děkuje fanouškům Karviné za podporu.
Karvinští příznivci děkovali trenéru Martinu Hyskému za vydařenou sezónu.
Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stal Martin Hyský.
Šéfové karvinského klubu před utkáním s Jabloncem popřáli svému trenérovi...
V české nejvyšší soutěži vedl dosud jen Karvinou, odkoučováno má pouhých 43 zápasů. Přesto byl jedním z nejžádanějších českých trenérů současnosti.

„V poslední době byl kolem mě velký kolotoč, ale když se ozvala Plzeň, tak to pro mě od začátku bylo číslo jedna a jsem rád, že jednání, která nebyla jednoduchá, dospěla k tomu, že jsem tady,“ oddechl si Hyský na videu před červeno-modrým pozadím.

Plzeň ve středu dopoledne převzal po Miroslavu Koubkovi, který zanechal stopu hlavně v evropských pohárech, kde mužstvo dovedl do čtvrtfinále Konferenční ligy a v další sezoně do osmifinále Evropské ligy.

Hyský oficiálně trenérem Plzně, má smlouvu na tři roky. Obrovská výzva, říká

V ní zatím Plzeň získala čtyři body a pokusí se o další postup do vyřazovací fáze.

„Čekají nás zápasy proti extrémně těžkým soupeřům. Jsem přesvědčen, že je to po tom čtyřbodovém vstupu skvěle rozehrané. Těším se na to, jak utkání budou probíhat a na každého protivníka, který nás čeká,“ líčil padesátiletý Hyský.

Zkušenosti sbíral bývalý obránce ve slávistickém B týmu a mládežnických kategoriích. Před angažmá v Karviné, kterou přetvořil k nepoznání a kde zanechal výborný dojem, trénoval druholigovou Vlašim.

Teď skáče rovnou mezi českou špičku.

Trenér Martin Hyský děkuje fanouškům Karviné za podporu.

„Jsou to ty nejlepší pocity, které člověk může mít. Je to obrovská příležitost být v klubu s ambicemi a hrozně se na to těším. Plzeň má dlouhodobě velmi dobrý zvuk, patří k nejlepším týmům u nás a potvrzuje svou dominanci i v evropských zápasech,“ kývl Hyský.

„Každé utkání tady bylo velice těžké, s Karvinou jsem tu byl dvakrát a dvakrát jsem neuspěl. Napodruhé jsme sahali po velmi dobrém výsledku, bohužel v nastavení přišel gól, který rozhodl o vítězství Viktorky 2:1, ale rozhodně ty zápasy pro každého soupeře jsou hodně složité a Plzeň je doma hodně silná,“ vzpomínal na srpnové střetnutí.

Jakou by chtěl mít svou Plzeň on?

„Chci, abychom se prezentovali jako mužstvo, které je silné na míči, které má kontrolu, je nebezpečné a hraje útočný fotbal. Abychom byli nepříjemní pro každého soupeře, poctiví a v defenzivě stoprocentně koncentrovaní na všechny věci, které fotbal přináší,“ vysvětlil a přesunul se k prioritám na nejbližší dny.

„Dobře se sžít s týmem, který dostávám na starosti. Vím, že je tu velká kvalita, těším se na ní. Chci být úspěšný a moje ambice pasují ke klubu jako je Viktorka. Věřím, že zahájíme tu cestu úspěšně a že budeme všichni spokojení,“ přiblížil.

Karvinští příznivci děkovali trenéru Martinu Hyskému za vydařenou sezónu.

Včetně fanoušků, kteří při některých zářijových výpadcích z výkonů nadšení nebyli. Hyský se na jejich podporu těší. „To, jakou Viktorka ušla cestu z pohledu infrastruktury, krásného stadionu a práce s fanoušky, pomáhá všem. Bývá tu vyprodáno, což je náročné pro každého soupeře. Těším se na zápasy a plný stadion, rozhodně tu podporu budeme potřebovat.“

První dva zápasy odehraje venku. Poté do Plzně přijede ostravský Baník.

„Toho času moc není, ale věřím tomu, že se s týmem hodně rychle dáme dohromady, že změníme některé věci, abychom první zápas zvládli a odstartovali společnou práci vítězstvím. To bude ze všeho nejdůležitější,“ uzavřel Hyský.

