Hyský je za říjen nejlepším trenérem ligy, hráčům vládl pardubický Patrák

Patrák v říjnu odehrál tři ligové zápasy, při výhře nad Mladou Boleslavi chyběl kvůli trestu za žluté karty. Svému týmu pomohl třemi góly k zisku čtyř bodů a posunu z posledního místa na 13. příčku tabulky. Pětadvacetiletý forvard má na kontě v ligové sezoně už sedm branek a je v čele tabulky střelců společně s jabloneckým Janem Chramostou.
Patrák v anketě předčil karvinského stopera Dávida Krčíka a útočníka Prince Adua z Plzně.
Hyský ovládl anketu podruhé v sezoně, uspěl rovněž na úvod v červenci. To byl ale ještě trenérem Karviné, s níž na začátku října podlehl právě Pardubicím. Následně zamířil do Plzně, kde zahájil angažmá výhrami nad Bohemians 1905 a Ostravou. K tomu přidal i triumfy nad AS Řím v Konferenční lize a Novými Sady v osmifinále domácího poháru.
Dalšími nominovanými v trenérské kategorii byli teplický Zdenko Frťala a nový pardubický kouč Jan Trousil. V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.