Hyský je za říjen nejlepším trenérem ligy, hráčům vládl pardubický Patrák

Hráčem měsíce ve fotbalové lize se poprvé stal pardubický útočník Vojtěch Patrák. Mezi trenéry zvítězil Martin Hyský, který se v říjnu přesunul z Karviné do Plzně. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která anketu pořádá.
Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Baníkem.

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Baníkem. | foto: MAFRA

Trenér Plzně Martin Hyský během utkání MOL Cupu na půdě Nových Sadů.
Plzeňský kouč Martin Hyský si užívá výhru nad AS Řím.
Plzeňský trenér Martin Hyský
Plzeňský trenér Martin Hyský
Patrák v říjnu odehrál tři ligové zápasy, při výhře nad Mladou Boleslavi chyběl kvůli trestu za žluté karty. Svému týmu pomohl třemi góly k zisku čtyř bodů a posunu z posledního místa na 13. příčku tabulky. Pětadvacetiletý forvard má na kontě v ligové sezoně už sedm branek a je v čele tabulky střelců společně s jabloneckým Janem Chramostou.

Patrák v anketě předčil karvinského stopera Dávida Krčíka a útočníka Prince Adua z Plzně.

Hřiště? V této fázi poháru nedostatečné, myslí si Hyský. Výhry Plzně si i proto váží

Hyský ovládl anketu podruhé v sezoně, uspěl rovněž na úvod v červenci. To byl ale ještě trenérem Karviné, s níž na začátku října podlehl právě Pardubicím. Následně zamířil do Plzně, kde zahájil angažmá výhrami nad Bohemians 1905 a Ostravou. K tomu přidal i triumfy nad AS Řím v Konferenční lize a Novými Sady v osmifinále domácího poháru.

Dalšími nominovanými v trenérské kategorii byli teplický Zdenko Frťala a nový pardubický kouč Jan Trousil. V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
6. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
