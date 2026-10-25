Nebývá zvykem, aby zrovna nad jeho výkonem fanoušci lomili rukama. Provod je přece příkladný vůdce, spojka trenérů přímo na hřišti, tahoun a v posledních letech pravidelně nejlepší slávistický hráč.
I on však v sobotu svým výkonem červenobílé publikum chvílemi vyloženě frustroval: spoustu ztrát, technických nedokonalostí, promáchnutých střel i akcí, jež slávistická sedmnáctka na první pohled zpomalovala.
„Přitom v týdnu na Fenerbahce se předvedl nejlépe za poslední dobu,“ připomněl Trpišovský. „Ale už v minulosti jsme se bavili o tom, že Lukáš po svých výkonech potřebujeme delší čas na regeneraci. Možná od nás byla chyba, že hrál od začátku.“
Mělo to však svůj důvod.
„Proti minulé i předminulé sezoně se nám mužstvo zmenšuje, chybí centimetry a výškově jsme šli extrémně dolů, což nás trápí třeba v soubojích nebo při standardních situacích. Lukáš je jeden z mála vysokých hráčů, takže tým skládáte i podle toho,“ vysvětlil Trpišovský.
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Provod, ač ofenzivní eso, navíc při defenzivních standardkách pravidelně střeží nejlepší hlavičkáře soupeře – další důvod, proč ho slávističtí trenéři potřebují mít na hřišti.
Ti si musí vyhodnotit, jestli to pak není kontraproduktivní. Je totiž evidentní, že Slavia se o Provoda nyní nemůže opřít.
„První půle od něj byla hodně slabá, ale to platilo o celém týmu. V té druhé se začal zvedat, rozjížděl nám některé akce, ale pak jsme zkrátka chtěli vsadit na jiné hráče,“ vysvětlil Trpišovský střídání ze 73. minuty.
Bylo cítit, jak moc chce Provod špatný zápas zlomit. I když se mu nedařilo, neschovával se, nabízel se, tvořil. Měl šedesát doteků s míčem a pět střel, z nichž ale žádná nedoletěla až na bránu.
„Nerad mluvím za hráče, každý má nějaké své pocity, ale i s Lukášem jsme se o tom bavili: mění se nám hierarchie týmu, řada lídrů odešla, další to přebírají a zrovna on je tady jeden z těch služebně nejstarších. Cítí zodpovědnost, chce to vzít na sebe,“ potvrdil i Trpišovský a zmínil věc, které si na Provodovi cení: „Můžete se spolehnout, že vždycky odevzdá sto procent. Všechny hráče nutíme, aby do situací chodili znovu a znovu, i když se jim nedaří. A někdy se to pak kumuluje.“
„Lukáš je každopádně sám dost zkušený na to, aby si poradil. Možná jsme ho opravdu měli použít až do zápasu, nikoli od začátku. Když není pohybově v topu, je to na něm znát. Na druhou stranu potřebuje, aby mu pomohli i hráči okolo něj,“ pokračoval trenér.
Slavia sice dál s náskokem vede ligu, nicméně i v Edenu cítí, že po dlouhé reprezentační přestávce hraje v křeči. Těsně porazila jen beznadějně poslední Zlín (1:0), pak v Lize mistrů vybouchla v Baku se Sabahem (0:2), remizovala na Fenerbahce (2:2), ale v lize ztratila body s Hradcem Králové (0:0) i nyní s Boleslaví (1:1).
„Když to srovnám s minulými sezonami, tak nám teď vůbec nehraje pravá strana, máme ji nejslabší za poslední dobu. Taky nám chybí větší tlak v útočném pokutovém území. Nemyslím tím vyloženě góly, ale spíš situace, kdy obránce soupeře donutíte nekomfortně odvracet míče, a vy si pak vytvoříte tlak z druhých balonů. Zvyšují se nám sice sice statistiky držení míče, ofenzivní vstupy do šestnáctky, doteky, ale zápasy se rozhodují ve vápně,“ krčil rameny Trpišovský.
S tím ostatně souvisí i další věc.
„Chybí také góly ze standardek, což je opět navázané na chybějící centimetry, o kterých jsme se bavili.“
Nejde jen o Chorého, se kterým se Slavia v týdnu definitivně rozloučila. Proti Boleslavi na hřišti nebyli ani další silní hlavičkáři Zima či Chaloupek. I proto realizační tým tolik lpěl na tom, aby hrál Provod, jeden z kapitánů mužstva.
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Dostal pásku a dal gól. Ale mrzí nás, že přišel pozdě, litoval slávista Chytil
Ten dal v úterý v Istanbulu po minele soupeře svůj první gól v sezoně. V dosavadních jedenácti odehraných ligových duelech má přitom bilanci 0+1.
Ovlivnilo ho tolik náročné léto po mistrovství světa?
Trápí ho zdravotní problémy?
Když se ho před dvěma týdny novináři po vítězství Slavie ve Zlíně ptali, jestli už je stoprocentně fit, neodpověděl zrovna přesvědčivě: „Byl bych rád, ale nejsem si jistý, jestli to ještě někdy přijde. Zvlášť s tímhle množstvím zápasů, které máme před sebou.“
Provod na přelomu září a října vynechal už zmiňované reprezentační okno a v mezičase zamířil na kliniku do Německa.
„Najel jsem na regenerační režim, dostal jsem i nějaké volno,“ popisoval. „Byl jsem s rodinou a pak jsem vyrazil na kliniku, kam jsem jezdíval už po operaci kolene. Je tam super intenzivní blok, kde jsem schopný udělat hodně hodin tréninku. Jsem strašně rád, že jsem tam mohl odjet a absolvovat to, protože mi strašně pomohlo, že jsem po dlouhé době mohl vypnout. Věřím, že to bude vidět v dalších týdnech, protože to, co nás čeká, je velké.“
Posuďte sami.
Náročný program navíc nezpomaluje: už v úterý hraje Slavia osmifinále domácího poháru proti Zbrojovce, v sobotu jede do Jablonce a pak přivítá v Champions League slavný Arsenal.
Kolik toho odehraje Provod? A vrátí se znovu do pohody, ve které ho jeho tým potřebuje?