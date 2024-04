Bačkovský se vrátil po otřesu mozku a vychytal Liberci nulu. Pomohla mu i tyč

Bačkovský se zranil v únorovém derby s Jabloncem, kdy utrpěl těžký otřes mozku. Brzy se vrátil do tréninku, ale šanci v áčku dostal až nyní.

V zápase jste měl dvě těžší situace, jednou vás zachránila tyč. Co se tam událo?

Pokud jde o tu tyč, byla to střela za vápnem. Vašulín vypálil levačkou, já si na míč lehounce sáhl a pak jen doufal, že to bude stačit. A šlo to od tyče ven. Ta druhá situace byla po centru z levé strany, kdy Krejčí střílel, někdo to zblokoval a někdo dorážel. Hradeckého hráče to trefilo na čáře, takže nám hosté paradoxně pomohli.

Jak proběhlo vaše léčení a rehabilitace? Neplánoval jste návrat dřív?

Po tom zápase s Jabloncem jsem měl týden volno, pak jsem jezdil do Liberce, kde jsem se připravoval s fyzioterapeutem. Po dvou týdnech už jsem šel do tréninku. Šlo to jako po másle, hned druhý den jsem začal naplno. V reprezentační pauze jsem byl chytat za béčko v Ústí a pak už jsem byl připravený na ligu. Trenéři nechali v brance Olieho Vliegena, vyhráli jsme, pak znovu chytal Olie a porazili jsme Slovácko. Tyhle výsledky nám pomohly v tabulce. Trenéři mi pořád říkali, ať jsem připravený, že šance může přijít. A po prohře v Budějovicích jsem teď šel do branky já.

Jak jste se cítil v prvním týdnu po zranění hlavy, které přímo na hřišti vypadalo velice vážně?

Bylo to docela zvláštní. Hlava mě vůbec nebolela, jen krk, jak jsem si s ním hnul. Po dvou třech dnech už jsem se cítil jako zdravý člověk, ale pak jsem šel na dvouhodinovou procházku, a byl jsem z toho tak hrozně unavený, že jsem musel jít zase spát.

Neměl jste při návratu do branky obavy ze střetů s protihráči?

Když jsem začal trénovat, nějaké obavy byly, ale jak jsem se do toho dostával, obavy ustupovaly a teď musím říct, že už je to úplně v pohodě.

Měl jste dlouhou pauzu, ale sotva jste nastoupil, hned vás čeká další. V zápase s Hradcem jste dostal čtvrtou žlutou kartu, a to je automaticky stop na jeden zápas...

To mě hodně mrzí. Věděl jsem, že tady to riziko je. Musím říct, že mě to na hřišti dost překvapilo. Byla tam situace, kdy Vašulín trefil někoho loktem a dostal žlutou, pak v souboji zase zasáhl do hlavy Matěje Chaluše a přišlo mi, že by klidně mohl dostat druhou žlutou. Tak jsem se tam spontánně rozběhl, a ještě než jsem stačil něco říct, pan rozhodčí mi dal žlutou. Já mu říkal, že jsem ještě nestihl nic říct, a on na to, že za ním nemůžu ani takhle vyběhnout. Tak to jsem byl překvapený. V kabině mi pak někdo říkal, že takhle to pravidlo opravdu je. Takže to pravidlově bylo asi správné, ale vzhledem k tomu, co se některým hráčům odpouští, mi to přijde dost přísné.

Jak vidíte kolo před koncem základní části liberecký boj o elitní skupinu?

Chtěli jsme Hradec porazit a co nejvíc se dotáhnout Ostravu s tím, že bychom tam za týden jeli a rozdali si to o čtvrté místo. Elitní skupina pro nás má smysl ve chvíli, kdy budeme mít šanci umístit se čtvrtí nebo pátí. V Ostravě budeme chtít uhrát body tak, abychom skončili co nejvýš a měli co nejlepší pozici pro nadstavbu.