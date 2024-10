Hradec má 5 až 10 zájemců o vstup do fotbalu, stadion má dál provozovat klub

ČTK to dnes řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Přesný počet zájemců o klub vzhledem k běžícímu procesu výběru neuvedla.

Primátorka potvrdila, že jedním ze zájemců o vstup do klubu je podnikatel a bývalý reprezentant Ivo Ulich, který zájem o vstup do klubu dříve sám oznámil. Ke jménům ostatních se nevyjádřila. Přihlašování uchazečů trvalo do konce září.

„Nyní jsme na začátku další fáze, ve které nás čekají jednání s konkrétními zájemci. Uchazeči by nám měli představit své vize rozvoje hradeckého fotbalu a přijít s konkrétním modelem provozu,“ uvedla Springerová. Vedle zajímavé finanční nabídky město podle ní od strategického partnera očekává stabilitu, nápady pro rozvoj klubu a také podporu mládeži a ženskému fotbalu.

Radnice předpokládá, že finanční nabídky by zájemci mohli předložit v zimě. Na jaře by měl nový akcionář klub převzít a začít ho připravovat na sezonu 2025/26.

Klub patří ze 100 procent městu a město dává na prodej většinu akcií. Zda na prodej bude například 66, 75 nebo 90 procent akcií, se podle primátorky bude ještě řešit. Nevyloučila, že zájemci budou podávat nabídky na všechny varianty. Do smluv si město dá pojistky proti tomu, aby fotbalový klub nemohl ztratit licenci či se odstěhovat z města.

Pro zprostředkování prodeje si radnice najala poradenské sdružení právnické firmy Havel & Partners a České spořitelny. Prodejem se bude zabývat i pracovní komise primátorky, v níž budou zástupci jednotlivých politických klubů v zastupitelstvu. Rozhodování o samotném prodeji akcií bude plně v rukou zastupitelů.

Provoz stadionu by měl i nadále zůstat v rukou klubu, a to na základě pachtovní smlouvy po dobu 25 let s možností prodloužení na dalších deset let. Záměr pachtu, jehož předmětem budou i hradecké fotbalové areály Bavlna, Háječek a Dukla, v úterý schválili radní města. Samotný stadion zůstane dál v majetku města.

Variantu pachtovní smlouvy podle Springerové doporučil poradce a zájem o to, aby arénu provozoval klub, vyjádřili i uchazeči o kapitálový vstup. Roční náklady na provoz arény se podle primátorky odhadují téměř na 25 milionů korun. Upozornila, že do budoucna by měly aréně růst výnosy, protože z provozních důvodů například dosud nebylo možné pronajmout všechny prostory.

Zatím poslední vážné jednání o prodeji klubu se odehrálo v roce 2017. O majetkový vstup se tehdy ucházeli Ulich a na něj napojená skupina tří podnikatelů, dále investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou, zastupitelé ale Ulichův vstup do klubu nakonec v červnu 2017 odmítli.