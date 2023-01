Hradecký trenér Koubek: Vážím si toho, jak tým k výhře dokráčel

Kouč Miroslav Koubek znovu potvrdil, že má zvláštní dar tým připravit na kousek, který od něj málokdo očekává.

I proto, že z hráčů na hřišti dostane vše i v situaci, kdy jdou některé okolnosti proti mužstvu.

Fotbalisté Hradce Králové tím na startu jarní části sezony zaskočili nejen mistrovskou Plzeň, ale celou fotbalovou ligu. Po výkonu, v němž hradecký tým i přes absenci několika důležitých hráčů předvedl výkon na hranici svých možností.

A v některých případech možná i za ní. „Vážím si toho, jak k vítězství tým dokráčel. Kluci se vydali, podali vynikající běžecký výkon do vyčerpání, jsem zvědavý na data. Navíc k tomu přidali fotbalovou kvalitu,“ uvedl Koubek po vítězství 2:1 nad loňským šampionem a současným lídrem letošního ročníku.



Přitom Hradec do Plzně vyrazil v nepříliš záviděníhodné situaci. V lize sice udržel pátou příčku, ale poslední tři podzimní zápasy prohrál a závěr tabulky se mu bodově přiblížil. Navíc se týmu následně dlouho nedařilo ani v přípravě, a aby toho nebylo málo, zranění vyřadila hned čtyři opory, další hráči nebyli k dispozici proto, že patří Plzni.

Hrát tak nemohli zranění útočník Vašulín a záložníci Kučera a Rada, jen na lavičce zůstal Kubala a hostování z Plzně vyřadilo stopera Čiháka a útočníka Trusu. „Ukázalo se, že stále máme do čeho sáhnout a že kádr má svoji kvalitu,“ potěšilo hradeckého kouče.

Tři body z Plzně mají pro Hradec zvláštní význam. Především proto, že tým místo všeobecně očekávané další ztráty se třemi body zachytil v tabulce nahoře a dokonce poskočil na čtvrtou příčku hned za trojici nejsilnějších: Slavii, Plzeň a Spartu. „Pro nás nesmírně cenné vítězství, protože jsme podzim končili sérií tří porážek. Hodně nám pomohl závěr soustředění v Turecku, kde náš výkon v zápasech gradoval, i proto jsme věřili, že vyhrát v Plzni možné je,“ uvedl kouč.

Hradečtí se dokázali vyrovnat i s tím, že na hřišti jasného favorita brzy inkasovali. „Ten Chorý se opravdu těžko brání, ale pak jsem měl radost, jak na branku tým zareagoval,“ sdělil Koubek.

Podobně se to Hradci povedlo i poté, co kvůli zranění po srážce právě s Chorým musel na začátku střídat brankář Reichl. Jeho náhradník Bajza ale gól nedostal a hlavně v závěru svými zákroky týmu hodně pomohl. „Bylo to pro něj opravdu složité, ale je to zkušený třicátník, který má něco odchytáno. Mužstvu pomohl, zvládl to a potvrdil, proč v Hradci je,“ pochválil gólmana kouč Koubek.