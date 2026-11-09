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Chance Liga 2026/2027

Hradecké chmury zažehnány. Horejš: Pomohla i společná večeře, skvělý impuls

Radomír Machek
  9:27
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Trenér Hradce Králové David Horejš během utkání s Olomoucí.

Trenér Hradce Králové David Horejš během utkání s Olomoucí. | foto: ČTK

Tomáš Čvančara z Hradce Králové slaví v 57. minutě utkání proti Olomouci svůj...
Tom Slončík z Hradce Králové slaví gól na 2:0 proti Olomouci.
Sektor fanoušků Olomouce v zápase proti Hradci Králové.
Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě...
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Celý říjen v lize nevyhráli. Korunoval to první listopadový den v Mladé Boleslavi, kde ještě deset minut před koncem 1:0 vedli, ale pak dostali tři góly. I proto se k nim musely donést řeči okolí, že jsou v krizi. Navíc jim stále chybí zraněný kapitán Vladimír Darida. V této situaci před sebou fotbalisté Hradce měli zápas s druhým týmem tabulky. Věřili byste, že právě v této chvíli si na své konto mohou připsat nejvyšší ligové vítězství za posledních 30 let? „Chtěli jsme vyhrát za každou cenu,“ komentoval trenér Hradce David Horejš, jak prožíval den před zápasem s Olomoucí.

Byla z toho výhra 5:0, vyrovnaný klubový rekord v samostatné české lize. V roce 1995 tímto výsledkem Hradec porazil Benešov.

Cítili jste velký tlak právě kvůli výsledkům z poslední doby?
Patří to k tomu a nebudu lhát, nějak tak jsem to vnímal. Něco podobného jsem prožil minulý rok s Olomoucí, krize také přišla po Boleslavi, bylo to stejné. Snažil jsem se soustředit na to, co můžu ovlivnit. Abych s realizačním týmem dobře připravil mužstvo a hráči pak dobře reagovali v zápase, protože tím ovlivňujete výsledek. Takže na to jsem se soustředil, víc jsem prostě nevnímal.

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Žádná přehnaná nervozita?
Já cítím, že v klubu důvěru mám. Nedávno jsem tady podepsal smlouvu. Samozřejmě to nebyla příjemná série, ale myslím si, že už nějakou zkušenost mám a že poznám tým, na kterém leží deka. A my jsme herně nikdy nepropadli.

Jak tým bral celou situaci, do které se v poslední době dostal?
V týdnu jsme byli na společné večeři, hráči i realizační tým. Koukli jsme se na Ligu mistrů, bylo to super, skvělý impuls. Nebyla negativní nálada, výborný večer, obrovsky nám to pomohlo a utvrdilo mě to, že tu máme vztah, který funguje.

Jak jste viděl utkání, které vám tak vyšlo výsledkově i herně?
Od začátku jsem na týmu cítil, že chce, že můžeme vyhrát. Důležité pak byly věci, které jsme dokázali oproti minulým zápasům zvládnout líp. Vítězství bylo ovlivněno červenou kartou Sejka, ale na druhé straně si proti deseti těžko vytvoříte šance nebo vyhrajete sotva 1:0.

Hráči Hradce Králové slaví úvodní gól Tomáše Čvančary v utkání proti Olomouci.
Tomáš Čvančara (Hradec Králové) slaví proměněnou penaltu v nastavení prvního...

Pět gólů je něco, co Hradec nezažívá každý den, co vy na to?
Hlavně jsem rád za celý klub, hlavně za hráče, za celý realizační tým a za fanoušky. Na vítězství jsme čekali hodně dlouho, dneska si to asi všichni užili v plné parádě.

A ty góly, kterých jste nakonec nastříleli pět?
Byly nádherné, opravdu krásné vypracované akce. Navíc je stříleli útočníci, jsem rád i za ně.

Euforii jste prožili po období, kdy se vám nedařilo. Kde se podle vás vzala taková změna?
Fotbal je o detailech. Když si vzpomeneme na zápas s Artisem, tak jsme vedli 1:0 a Kuba Kučera měl tutovku na noze. Neproměnil ji, ale proti Olomouci jsme podobné proměňovali. S Jabloncem to samé. Za stavu 0:0 jsme měli dvě tutovky, které jsme nedali. Minulý týden v Mladé Boleslavi opět. Vedli jsme 1:0 a měli jsme opět dvě tutovky, zápas jsme mohli definitivně převrátit na naši stranu. Nepovedlo se, fotbal někdy takový je.

Říká se, že je jedno, jestli vyhrajete 1:0, nebo 6:0. Berete to také tak, nebo jste rád, že jste konečně začali střílet góly, což vám v posledních týdnech moc nešlo?
První úkol byl, abychom hráli bezpečně, nemůžeme dostávat tolik branek. Na začátku sezony jsme nedostávali góly a měli jsme jednu z nejlepších obran v celé soutěži. Proto jsme byli nahoře. Pak se něco pokazilo, byly tam situace, které jsme směrem dozadu dobře neřešili. Druhou věcí bylo, abychom konečně proměňovali šance, kterých jsme měli dost. Je to jenom o řešení hráčů v dané situaci, teď to všichni vyřešili skvěle. Doufám, že nám to vydrží do dalších zápasů. Vážím si toho.

Tomáš Čvančara z Hradce Králové slaví v 57. minutě utkání proti Olomouci svůj druhý gól.

Dva dal Tomáš Čvančara, má už čtyři. Jak jste s ním spokojený?
Jsem, je to kluk, který přišel Hradci pomoct a který ví, že Hradec pomůže i jemu. A zatím všechno funguje podle plánu.

A jeho brzké střídání?
Měl žlutou kartu a víme, že v tomhle je složitý. Tak proto jsme ho radši rychle stáhli dolů, i když jsme ho tím možná připravili o hattrick.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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