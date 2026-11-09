Hradecké chmury zažehnány. Horejš: Pomohla i společná večeře, skvělý impuls

Byla z toho výhra 5:0, vyrovnaný klubový rekord v samostatné české lize. V roce 1995 tímto výsledkem Hradec porazil Benešov.
Cítili jste velký tlak právě kvůli výsledkům z poslední doby?
Patří to k tomu a nebudu lhát, nějak tak jsem to vnímal. Něco podobného jsem prožil minulý rok s Olomoucí, krize také přišla po Boleslavi, bylo to stejné. Snažil jsem se soustředit na to, co můžu ovlivnit. Abych s realizačním týmem dobře připravil mužstvo a hráči pak dobře reagovali v zápase, protože tím ovlivňujete výsledek. Takže na to jsem se soustředil, víc jsem prostě nevnímal.
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Hradec Kr. - Olomouc 5:0, domácí vyloučení Sejka tvrdě potrestali
Žádná přehnaná nervozita?
Já cítím, že v klubu důvěru mám. Nedávno jsem tady podepsal smlouvu. Samozřejmě to nebyla příjemná série, ale myslím si, že už nějakou zkušenost mám a že poznám tým, na kterém leží deka. A my jsme herně nikdy nepropadli.
Jak tým bral celou situaci, do které se v poslední době dostal?
V týdnu jsme byli na společné večeři, hráči i realizační tým. Koukli jsme se na Ligu mistrů, bylo to super, skvělý impuls. Nebyla negativní nálada, výborný večer, obrovsky nám to pomohlo a utvrdilo mě to, že tu máme vztah, který funguje.
Jak jste viděl utkání, které vám tak vyšlo výsledkově i herně?
Od začátku jsem na týmu cítil, že chce, že můžeme vyhrát. Důležité pak byly věci, které jsme dokázali oproti minulým zápasům zvládnout líp. Vítězství bylo ovlivněno červenou kartou Sejka, ale na druhé straně si proti deseti těžko vytvoříte šance nebo vyhrajete sotva 1:0.
Pět gólů je něco, co Hradec nezažívá každý den, co vy na to?
Hlavně jsem rád za celý klub, hlavně za hráče, za celý realizační tým a za fanoušky. Na vítězství jsme čekali hodně dlouho, dneska si to asi všichni užili v plné parádě.
A ty góly, kterých jste nakonec nastříleli pět?
Byly nádherné, opravdu krásné vypracované akce. Navíc je stříleli útočníci, jsem rád i za ně.
Euforii jste prožili po období, kdy se vám nedařilo. Kde se podle vás vzala taková změna?
Fotbal je o detailech. Když si vzpomeneme na zápas s Artisem, tak jsme vedli 1:0 a Kuba Kučera měl tutovku na noze. Neproměnil ji, ale proti Olomouci jsme podobné proměňovali. S Jabloncem to samé. Za stavu 0:0 jsme měli dvě tutovky, které jsme nedali. Minulý týden v Mladé Boleslavi opět. Vedli jsme 1:0 a měli jsme opět dvě tutovky, zápas jsme mohli definitivně převrátit na naši stranu. Nepovedlo se, fotbal někdy takový je.
Říká se, že je jedno, jestli vyhrajete 1:0, nebo 6:0. Berete to také tak, nebo jste rád, že jste konečně začali střílet góly, což vám v posledních týdnech moc nešlo?
První úkol byl, abychom hráli bezpečně, nemůžeme dostávat tolik branek. Na začátku sezony jsme nedostávali góly a měli jsme jednu z nejlepších obran v celé soutěži. Proto jsme byli nahoře. Pak se něco pokazilo, byly tam situace, které jsme směrem dozadu dobře neřešili. Druhou věcí bylo, abychom konečně proměňovali šance, kterých jsme měli dost. Je to jenom o řešení hráčů v dané situaci, teď to všichni vyřešili skvěle. Doufám, že nám to vydrží do dalších zápasů. Vážím si toho.
Dva dal Tomáš Čvančara, má už čtyři. Jak jste s ním spokojený?
Jsem, je to kluk, který přišel Hradci pomoct a který ví, že Hradec pomůže i jemu. A zatím všechno funguje podle plánu.
A jeho brzké střídání?
Měl žlutou kartu a víme, že v tomhle je složitý. Tak proto jsme ho radši rychle stáhli dolů, i když jsme ho tím možná připravili o hattrick.