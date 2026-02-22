Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš

Italský matador, jenž velkou část kariéry odehrál v Juventusu Turín, se nejenže s Hradcem na angažmá nedohodl, ale ještě si k neúspěšným námluvám přidal pro klub nelichotivý dovětek. Obvinil ho z neprofesionálního jednání.
A Darida? Týmu chyběl tak, že ve fotbalově mizerném duelu Východočeši působili bezradně. A vzhledem k tomu, že soupeř na tom nebyl o moc lépe, skončil zápas bezbrankovou remízou. Jinak dopadnout snad ani nemohl.
„Včera ještě Vláďa Darida trénoval, ale ráno mi začal zvonit telefon a věděl jsem, že je zle. V noci zvracel a měl horečky, bohužel dostal virózu,“ vysvětloval Daridovu první absenci David Horejš, kouč hradeckého týmu.
Pro Hradec fatální, protože bez jeho invence tým těžko něco na bránícího soupeře vymýšlel. „Pro nás je to do ofenzivy klíčový hráč. Minulý domácí zápas s Duklou to v náš prospěch strhl právě on, dnes nám takový článek chyběl,“ doplnil kouč.
De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý
A záležitost s italským borcem, jenž si po svém neúspěšném pobytu v Hradci v počátku týdne vylil své srdce na sociálních sítích? „Odtrénoval s námi vlastně jen jeden trénink, protože ten první ze dvou, o kterých mluvil, byl pozápasový. Sám cítil, že vzhledem ke své zápasové pauze ještě není úplně připravený na to, aby hrál zápas. Poslední totiž odehrál před rokem,“ vysvětloval kouč Horejš, proč slavný Ital odjel z Hradce s nepořízenou.
Podle trenéra šlo hlavně o to, že Hradec vzhledem k marodce hledal borce do základní jedenáctky prakticky obratem: „Potřebovali jsme někoho, kdo by naskočil ihned. Když to bylo takto postavené, tak nám to nedávalo smysl.“
Hradec tak dál musí hledat – i proto, že zdravotní stav Tomáše Petráška zatím nedává tušit, kdy by se mohl do sestavy vrátit. „Natržený sval v koleni, časově to je nevyzpytatelné. Bohužel v této chvíli máme tři stopery a všichni musí hrát,“ uvedl kouč Horejš.
Proti Zlínu všichni tři zbylí - Čech, Čihák a Uhrinčať - své role splnili, ale týmu to k výhře nepomohlo. Víc než Petráškova absence totiž bylo znát, že ve středu hřiště chybí Darida.
„Chyběl nám dneska někdo, kdo by to vzal na sebe. Sice jsme se kombinací dostávali dopředu, ale ve finální fázi jsme byli nepřesní a nikdo si nechtěl vzít na sebe odpovědnost, spíše jsme se schovávali. Jsme zklamaní z výsledku i z výkonu,“ mrzelo kouče Horejše.