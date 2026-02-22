Chance Liga 2025/2026

Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš

Radomír Machek
  5:00
Jeden otazník přišel dva dny před zápasem se Zlínem, druhý jen několik hodin před ním. První se týkal toho, zda přijde bývalý italský reprezentant De Sciglio. Druhý pak toho, zda se podaří nahradit Vladimíra Daridu, jenž se poprvé v této sezoně neobjevil v základní jedenáctce. Výsledek? Oba otazníky skončily pro fotbalový Hradec špatně.

Momentka z utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Zlína. | foto: ČTK

Italský matador, jenž velkou část kariéry odehrál v Juventusu Turín, se nejenže s Hradcem na angažmá nedohodl, ale ještě si k neúspěšným námluvám přidal pro klub nelichotivý dovětek. Obvinil ho z neprofesionálního jednání.

A Darida? Týmu chyběl tak, že ve fotbalově mizerném duelu Východočeši působili bezradně. A vzhledem k tomu, že soupeř na tom nebyl o moc lépe, skončil zápas bezbrankovou remízou. Jinak dopadnout snad ani nemohl.

„Včera ještě Vláďa Darida trénoval, ale ráno mi začal zvonit telefon a věděl jsem, že je zle. V noci zvracel a měl horečky, bohužel dostal virózu,“ vysvětloval Daridovu první absenci David Horejš, kouč hradeckého týmu.

Pro Hradec fatální, protože bez jeho invence tým těžko něco na bránícího soupeře vymýšlel. „Pro nás je to do ofenzivy klíčový hráč. Minulý domácí zápas s Duklou to v náš prospěch strhl právě on, dnes nám takový článek chyběl,“ doplnil kouč.

De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

A záležitost s italským borcem, jenž si po svém neúspěšném pobytu v Hradci v počátku týdne vylil své srdce na sociálních sítích? „Odtrénoval s námi vlastně jen jeden trénink, protože ten první ze dvou, o kterých mluvil, byl pozápasový. Sám cítil, že vzhledem ke své zápasové pauze ještě není úplně připravený na to, aby hrál zápas. Poslední totiž odehrál před rokem,“ vysvětloval kouč Horejš, proč slavný Ital odjel z Hradce s nepořízenou.

Podle trenéra šlo hlavně o to, že Hradec vzhledem k marodce hledal borce do základní jedenáctky prakticky obratem: „Potřebovali jsme někoho, kdo by naskočil ihned. Když to bylo takto postavené, tak nám to nedávalo smysl.“

Hradec tak dál musí hledat – i proto, že zdravotní stav Tomáše Petráška zatím nedává tušit, kdy by se mohl do sestavy vrátit. „Natržený sval v koleni, časově to je nevyzpytatelné. Bohužel v této chvíli máme tři stopery a všichni musí hrát,“ uvedl kouč Horejš.

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Proti Zlínu všichni tři zbylí - Čech, Čihák a Uhrinčať - své role splnili, ale týmu to k výhře nepomohlo. Víc než Petráškova absence totiž bylo znát, že ve středu hřiště chybí Darida.

„Chyběl nám dneska někdo, kdo by to vzal na sebe. Sice jsme se kombinací dostávali dopředu, ale ve finální fázi jsme byli nepřesní a nikdo si nechtěl vzít na sebe odpovědnost, spíše jsme se schovávali. Jsme zklamaní z výsledku i z výkonu,“ mrzelo kouče Horejše.

Vstoupit do diskuse

23. kolo

24. kolo

Kompletní los

22. kolo

23. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
15. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.

Dvakrát se pořádně natáhl a na míč si i sáhl, jenže pokaždé si ho brankář Lafont jen srazil do sítě. A tak plzeňští fotbalisté vezou z řeckého Panathinaikosu z úvodního utkání vyřazovací fáze...

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta získala s předstihem maďarského stopera

Sledujeme online
Viktor Vitályos, nová posila fotbalové Sparty.

Zimní přestupové okno už je minulostí a jarní část fotbalové sezony je v plném proudu. Jak se přes zimu hýbal trh s hráči? Všechno jsme sledovali online.

Olomouc - Lausanne 1:1, domácí měli šancí na deset gólů, jedinou proměnil Šturm

Olomoucký útočník Danijel Šturm střílí gól v utkání Konferenční ligy proti...

Olomoučtí fotbalisté si vypracovali příležitostí snad na deset branek, ale dokázali proměnit jedinou. A to ještě se štěstím. Proto v úvodním utkání play off Konferenční ligy doma s Lausanne pouze...

Poprvé bez Daridy - a Hradec tápal. De Sciglio cítil, že není připravený, řekl Horejš

Momentka z utkání mezi fotbalisty Hradce Králové a Zlína.

Jeden otazník přišel dva dny před zápasem se Zlínem, druhý jen několik hodin před ním. První se týkal toho, zda přijde bývalý italský reprezentant De Sciglio. Druhý pak toho, zda se podaří nahradit...

22. února 2026

Vypjatý večer v Edenu: fanoušek na hřišti, dohady i odvolané góly. Liberec cítil křivdu

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Libercem.

Těsná, ale o to důležitější výhra Slavie. A také od první do poslední minuty totální hrana. Ostré souboje, drsné střety i hmatatelná nervozita, která se v Edenu přelévala ze hřiště na střídačku a...

21. února 2026  23:17

City na dostřel Arsenalu. Souček s West Hamem bez gólů, ztratily Chelsea i Villa

Spokojení Erling Haaland s trenérem Pepem Guardiolou po vítězství Manchesteru...

Už jen dva body! Rozdíl mezi Arsenalem, lídrem fotbalové Premier League, a druhým Manchesterem City se opět snížil. Pronásledovatelé zvítězili ve 27. kole 2:1 nad Newcastlem díky dvěma gólům...

21. února 2026  23:03,  aktualizováno  23:06

Slavia - Liberec 1:0, dva neuznané góly domácích, z penalty pak rozhodl Chorý

Gólová radost Tomáše Chorého v Edenu proti Liberci.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. Ve 23. kole zvítězili doma nad Libercem 1:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok v čele na osm bodů před Spartou, kterou navíc čeká...

21. února 2026  19:30,  aktualizováno  21:02

Hlavní je, že koleno drží, těší jarního jabloneckého kanonýra Nebylu

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Na začátku podzimní části měl klíčovou roli v základní sestavě fotbalistů Jablonce, na konci října si ale slovenský záložník Sebastian Nebyla poranil koleno a z ligových trávníků zmizel. Po úspěšné...

21. února 2026  20:02

Jablonec - Karviná 1:0, třetí místo uhájil Nebyla, hosté prohráli počtvrté v řadě

Jablonecká radost z gólu Sebastiana Nebyly proti Karviné.

Za čtyři jarní kola vstřelili jediný gól, fotbalisté Karviné nezvládli ani utkání v Jablonci, kde ve 23. kole Chance Ligy prohráli 0:1, už počtvrté po restartu soutěže. Domácím vystřelil tři body a...

21. února 2026  17:45

Hradec - Zlín 0:0, souboj sousedů v tabulce bez gólů. Hosté znovu uhráli nulu

Zlínský brankář Stanislav Dostál chytá míč v utkání proti Hradci Králové.

Tříbodový rozdíl mezi nimi zůstane i nadále. Královéhradečtí fotbalisté ve 23. ligovém kole sice uhájili náskok nad tabulkovým sousedem, nicméně prováhali šanci na vstup do elitní šestky. S nováčkem...

21. února 2026  17:26

Artis zahájil útok na první ligu šestigólovou remízou s Opavou

Fotbalisté Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti...

Fotbalisté Artisu Brno na úvod jara remizovali v domácí dohrávce 14. kola druhé ligy s Opavou 3:3. Ambiciózní klub až v závěrečné desetiminutovce dotáhl dvoubrankové manko, dvěma góly se blýskl...

21. února 2026  17:17

Slovácko - Pardubice 2:0, důležité body v boji o záchranu, poprvé pálil Suchan

Aktualizujeme
Momentka z utkání Slovácka s Pardubicemi. Zleva domácí Gigli Ndefe a brankář...

Na jaře padli jen jednou, teď navíc poprvé slaví tři body. Fotbalisté Slovácka ve 23. kole Chance Ligy porazili 2:0 Pardubice a úspěšně pokračují v boji o záchranu. První gól v dresu celku z...

21. února 2026  16:56

De Sciglio nařkl Hradec: Nejednali fér a smlouvy byly neúplné, přitom jsem zdravý

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Čtyřicet startů za italskou reprezentaci, tři tituly v Serii A. Přesto obránce Matteo de Sciglio, kterého do české ligy lákal Hradec Králové, od klubu slyšel: Nebyl bys pro nás okamžitou pomocí....

21. února 2026  10:15

Marek Čech: Brankáři nemusí být nejlepší kámoši, ale vzájemný respekt je nutný

Marek Čech trénuje brankáře v Jablonci.

Mistrovský titul získal s fotbalisty Liberce i Sparty, v dresu Plzně si zachytal Ligu mistrů, působil v Rusku a krátce i v Indii. Bohaté brankářské zkušenosti nyní Marek Čech předává jako trenér...

21. února 2026  10:12

Když postup nevyjde, tak nechci utíkat, říká nejdražší posila v historii Artisu

Liberecký stoper Dominik Plechatý brání Quadriho Adedirana z Českých Budějovic.

V mládí se mu předpovídala zářná budoucnost, za pražskou Spartu v první lize debutoval ve stejném zápase jako dnes bundesligový Adam Hložek. Později prošel Mladou Boleslaví, Jabloncem a posledních...

21. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.