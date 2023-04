Začíná klíčová fáze, vyhráno ještě není, varuje hradecký asistent Hejkal

Vždyť už nedělní duel s předposledními Teplicemi je prvním z těch, které v případě neúspěchu jim mohou situaci a následný závěr sezony v nadstavbové části značně zkomplikovat.

„Je to klíčová fáze letošního ročníku. Máme sice drobný bodový polštář, ale plně si uvědomujeme, že ještě není vyhráno, sezona zatím zachráněná není,“ připouští Stanislav Hejkal, asistent hlavního hradeckého kouče Koubka. Hned ale ujišťuje: „Stále máme stejný cíl: přivést nejvyšší soutěž do malšovické arény.“

Že by se za současné situace Hradečtí měli obávat toho, že se jich bude týkat nepříjemná baráž o udržení, či dokonce přímý sestup, jenž potká poslední tým tabulky? K tak katastrofickému vývoji snad nedojde. Avšak i závěr sezony s pěti nadstavbovými zápasy ve skupině o záchranu by nebyl ničím, co by si kdokoliv včetně hráčů i fanoušků přál.

Vyhnout se tomu však bude největší motivací nejen hráčů Hradce, ale všech pěti týmů, s nimiž se v následujících týdnech utká. „Hrajeme teď s ohroženými týmy. Třikrát musíme ven, zápasy s Budějovicemi a Libercem budou v neutrálním prostředí,“ naráží asistent Hejkal na sérii pěti zápasů a na situaci, která v závěru mladoboleslavského azylu hradecký tým potkala.

Před letním stěhováním do nové hradecké arény totiž Hradečtí přestali na dočasném domácím stadionu vyhrávat, už v šesti zápasech za sebou tam nezískali ani bod.

K tomu je nyní čekají zápasy s ohroženými, od nichž lze čekat boj o život, a na konci, v posledním kole základní části, zápas na hřišti pražské Slavie. „Čekají nás klíčové zápasy, bude se v nich rozhodovat o konečném postavení v tabulce. Teď se zkrátka bude lámat chleba,“ uvedl hradecký záložník Petr Kodeš.

Boje začnou v neděli v Teplicích, které prožívají mizerné jaro s postupným pádem na předposlední příčku, i kvůli tomu před nedávnem vyměnily trenéra. Nově se jím stal Zdenko Frťala, jenž před dvěma lety Hradec do první ligy přivedl.

„Bylo by složitější, kdyby změna trenéra přišla teď. Teplice už pod novým koučem dva zápasy odehrály a vidíme, že tam k nějakým změnám došlo. Musíme být obezřetní, protože v takovém utkání se může stát cokoliv,“ uvedl současný hradecký asistent, jenž má naopak výraznou teplickou minulost.