Trenér Koubek: Museli jsme, povedlo se. Takové výhry jsou nejcennější

Určitě nechtějí v následné těžké sérii tří posledních podzimních zápasů sbírání bodů zastavit, ale pokud by se jim to přihodilo, mohli by fotbalisté Hradce Králové po neděli konstatovat: „Ať už to dopadne jakkoliv, do jarní části ligy půjdeme s příznivým bodovým ziskem, jenž nám dává téměř jistotu, že splníme hlavní cíl.“