Hradec míří potřetí v sezoně do Ostravy: Čeká nás trochu jiný Baník

Po Slavii, kterou senzačně porazili, a Spartě, které remízou na jejím hřišti vzali dva body, se o podobný úspěch dnes večer pokusí v Ostravě. A pokud vezmeme v úvahu vzájemné zápasy těchto dvou mužstev v této sezoně, určitě nejsou bez šancí na další bodový zisk.

Ve Vítkovicích, kde Baník hraje svá domácí utkání, totiž hráli už dvakrát a ani jednou neprohráli. Nejprve tam výhrou postoupili do semifinále MOL Cupu a poté v následném ligovém utkání uhráli bezgólovou remízu.

Baník versus Hradec Utkají se pátý tým tabulky (Baník, 51 bodů) s šestým (Hradec, 44). Oba vzájemné zápasy v lize skončily nerozhodně (1:1 a 0:0).

„V nadstavbové části dávají šanci mladým, využívají těchto zápasů k tomu, aby odchovanci získávali zkušenosti. Bude to trochu jiný Baník než ten, se kterým jsme se potkávali,“ říká před dnešním zápasem Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče Hradce Koubka, „herně to ale až tak odlišné nebude, chtějí sice mít trochu jinou výstavbu hry, ale na větší změny by bylo potřeba víc času.“

Příprava na hru soupeře je pro úspěch týmu důležitá, Hradec ale na misku vah svého dalšího případného úspěchu může přidat ty předcházející. A může se těšit, že se opět bude hrát ve výborné atmosféře, která jim proti Slavii a Spartě k úspěchu pomohla.

„Se Slavií, se Spartou i na Baníku se hraje skvěle. Jsou to zápasy s výbornou atmosférou, pro ně se dělá fotbal. V nadstavbě z nás všechno spadlo, podáváme kvalitní výkony. Můžeme jenom překvapovat. Od Slavie jsme dostali ve třech zápasech dvanáct gólů, ale jednou jsme ji porazili. Kdybychom hráli prostřední skupinu, byla by tam vidina finanční odměny, asi bychom cítili lehký tlak,“ pokračuje Hejkal.

Ostravský Arťom Koncevoj (vpravo) bojuje o míč s Danielem Vašulínem z Hradce Králové.

Zápas s Baníkem má však i bez toho pro Hradec velkou motivaci. Každý získaný bod je kamínkem do pokladny jedné z nejúspěšnějších prvoligových sezon v klubové historii. Sebedůvěra týmu odpovídá předcházejícím úspěchům, trenéři tak mohou s klidným srdcem na hřiště poslat i hráče ze širšího kádru. Dnes se tak patrně stane.

„Stejně jako Baník máme úmysl, že bychom někoho mladého ukázali. Kdy jindy, když ne teď?“ ptá se oprávněně hradecký asistent a dodává: „Oproti Slavii nebo Spartě nějaké změny budou.“