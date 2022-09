Změna na závěr: Koubek se v Hradci pokusí navázat na svého otce

Pro věrné hradecké fanoušky, podporující svůj klub delší dobu, jde o změnu, která jim přináší závan úspěšné minulosti.

Hradecký dres totiž nově oblékne Matěj Koubek, syn Františka Koubka, který byl především díky svému pro soupeře nedostižitelnému zrychlení několik sezon idolem hradeckých fans. To bylo v úspěšných sezonách východočekého klubu

Dvaadvacetiletému útočníkovi cestu v otcových stopách umetla nespokojenost hradeckého útočníka Erika Prekopa s herním vytížením, a to nejen v aktuální sezoně. Klub ji vyřešil jeho prodejem do pražských Bohemians, odkud jako součást transferu přichází právě Koubek.

„Erik byl opakovaně nespokojený se svým herním vytížením a projevil touhu z Hradce odejít. Proto jsme se rozhodli umožnit mu přestup,“ potvrdil Jiří Sabou, sportovní ředitel hradeckého klubu.

Prekop přišel do Hradce v létě roku 2019. Ve dvou následujících druholigových sezonách byl jednou ze střeleckých opor týmu, ve druhé, postupové sezoně zaznamenal dokonce osm branek. Něco podobného se mu ale nedařilo zopakovat v loňské prvoligové. Nastoupil sice do pětadvaceti zápasů, ale většinou jako střídající hráč se střelecky neprosadil a to pokračovalo i při pěti letošních startech. V tom posledním, před necelými dvěma týdny proti domácí Mladé Boleslavi, byl v závěru vyloučen.

Erik Prekop (vlevo) zamířil z Hradce Králové do Bohemians.

V minulé sezoně se však šesti brankami, jako nejlepší střelec nejen hradeckého týmu, ale i celé soutěže, podílel na postupu Hradce do semifinále MOL Cupu.

Koubek na tom byl v sezoně minulé i v té probíhající podobně, většinou v zápasech čekal na svoji šanci. Na rozdíl od Prekopa se ale přesto v ligové soutěži prosadil, když vstřelil tři góly.

„Je to gólový hráč, svým pohybem umí být nepříjemný pro soupeřovu obranu. Jde o hráče, který je týmový, k tomu má potenciál, charakter a je u něj velký předpoklad, že bude i nadále výkonnostně růst,“ charakterizuje novou hradeckou posilu Sabou.

Přestože Koubek svojí fotbalovou pozicí útočníka navazuje na svého otce, určitě se od něj nedá čekat něco podobného, čím se prosazoval Koubek starší. Koubek mladší, jenž se s Hradcem při svém přestupu dohodl na tříleté smlouvě, totiž měří 188 centimetrů, což jej předurčuje k jinému způsobu hry. „Typologicky je podobný Danu Vašulínovi,“ poznamenal hradecký sportovní ředitel.

Pro Hradec je Koubkův přestup po letních příchodech Ševčíka, Smrže, Gabriela a Bajzy další, který přišel až v posledních dnech a týdnech. Ty nedlouho před ním přivedly Ryneše ze Sparty a Čiháka či Trusu z Plzně.

Na Hradec čeká v neděli další ligové utkání, nastoupí k němu v Jablonci. Koubek, nový hráč hradeckého týmu, který s ním bude dnes poprvé trénovat, by měl být trenéru Koubkovi, svému jmenovci, k dispozici.