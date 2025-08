Obměna útočníků Hradce

Za poslední rok odešli:

Daniel Vašulín - v červnu 2024 přestup do Plzně (z ní nyní na hostování v Olomouci)

Daniel Hais - od srpna 2024 hostování v Táborsku, nyní hostování v Prostějově

Matěj Náprstek - od února 2025 hostování v Chrudimi, v červnu přestup do Teplic

Matěj Koubek - v únoru přestup do Zlína

Petr Juliš - v červenci přestup do Liberce

David Jurčenko - od června hostování v Chrudimi

Ondřej Šašinka - v červenci přestup do Ružomberoku

Současní v kádru:

Ondřej Mihálik - od června 2024 Adam Gríger - od září 2024 Jakub Hodek - od června 2025 Mick van Buren - od července 2025

Lukáš Hruška - přechod z rezervy