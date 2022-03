Nedostat gól, vyhrajeme. Aspoň jednou se trefíme! burcuje hradecký Čech

„Když nedostanete gól, bodujete vždycky a my máme tým, který je v každém zápase schopný aspoň jednou se trefit,“ uvedl obránce František Čech před zápasem, který může jeho týmu přinést úlevu. Už v osmi ligových zápasech totiž Hradečtí nevyhráli. „Po remízách naskakují body málo, už by to výhru chtělo,“ uvedl obránce.

Zapomenout na to, jak nešťastně o ni přišli, pro ně byl úkol týdne. „To, že jsme v Jablonci dostali gól v závěru, celý náš týden neovlivnilo. Utkání jsme si zhodnotili celkem kladně, protože jsme v něm plnili to, co jsme chtěli, a vyvíjel se podle našich představ. Nešťastný závěr nemůže negovat celý výkon,“ poznamenal Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče hradeckého mužstva Koubka.

Tři body byly v Jablonci blízko a jejich získání místo jediného by bylo víc než vítané, ale i ten jeden může v konečném účtování pomoci. I proto, že soupeři, kteří jsou pod Hradcem, tentokrát na rozdíl od úvodních jarních kol body také moc nesbírali, spíše naopak.

A dnes případné vítězství může přinést nejen psychické povzbuzení, ale i to, že se prvoligový nováček může svým konkurentům vzdálit. Platí to i o Zlínu, jenž do Mladé Boleslavi, kde Hradec hraje svá domácí utkání, přijede s tabulkovou tříbodovou ztrátou na něj.

Hradec Králové - Zlín od 15 hodin ONLINE

Výhra by Hradeckým tento náskok zvýšila na příjemných šest bodů, navíc by měli se Zlínem lepší bilanci vzájemných zápasů, což v blížícím se rozdělování do nadstavbových skupin může také hrát roli. Na podzim totiž Hradec ve Zlíně 3:2 vyhrál.

„Zlín se ale změnil. Odešel útočník Poznar a v ofenzivě teď hrají většinou rychlonozí hráči. Mají spoustu šikovných fotbalistů a jaro nemají špatné. Doma dvakrát vyhráli, ani s Plzní nehráli špatně. Jsou dobře organizovaní a šikovní na míči,“ sdělil hradecký asistent.

Dnešní zápas bude mít i dvě okolnosti, které by Hradec mohly k výhře pomoci. Klub jednak u příležitosti utkání pořádá sbírku na materiální pomoc uprchlíkům před válkou na Ukrajině a jednak poskytl lístky dvěma spřáteleným dětským domovům. Za body tak Hradec poženou i malí fanoušci. „Každý hlas je dobrý,“ míní Hejkal.