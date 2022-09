Po týdnu stejné varování pro Hradec: Snad čas soupeře nepřijde teď

Jen považte: Zatímco ještě před minulým kolem byl Hradec třetí a od spodních příček se zdál být nekonečně daleko, před nedělnim zápasem má na šestém místě před soupeřem ze Zlína víc jen o šest bodů. To se v případě neúspěchu může scvrknout na pouhé body tři. A to je Zlín teď v tabulce třináctý, jen bod před čtrnáctým Baníkem Ostrava, jemuž patří už první barážová příčka!

Jinak řečeno, chlácholit se bodově vydařeným vstupem do sezony by se nyní nemuselo vyplatit, je čas bodovat dál. Při vyslovení jména soupeře se to nabízí, do Mladé Boleslavi přijede tým, který body opravdu sbírá těžko. Před jeho kvalitou by se přesto Hradečtí měli mít na pozoru. „Je to velmi nebezpečné mužstvo. V domácím prostředí hrají skvěle, více než solidní výkon předvedli také v Teplicích,“ uvedl Stanislav Hejkal, asistent hlavního hradeckého kouče Koubka.

Hejkal zároveň uznává, že jím chváleným herním kvalitám soupeře zatím neodpovídá jeho bodový zisk: „Sice zatím nemají příliš mnoho dobrých výsledků, ale je tam několik velice zajímavých hráčů, jako jsou Drame, Jawo či Didiba. Myslím, že jejich čas ještě přijde, jen doufám, že ne teď s námi.“

Téměř doslovné varování Hejkal vyslovil i před týdnem před utkáním Hradce v Jablonci. Výchozí stav soupeřů byl podobný, v případě Jablonce dokonce ještě horší, než je nyní u Zlína. Severočeši totiž stále čekali, kdy konečně vyhrají.

Výsledek? Hradec po vydařené nerozhodné první půli, kde neproměnil několik jasných šancí, po přestávce třikrát inkasoval a odvezl si zatím nejtěžší prohru v sezoně.

„První půli to bylo o tom, kdo dá první gól. Nám se to bohužel nepodařilo, ačkoliv jsme k tomu měli příležitosti. V druhém poločase šli domácí za vítězstvím více než my. Měli vyšší procento vyhraných soubojů, což asi rozhodlo,“ komentoval týden starý neúspěch asistent Hejkal. Něco podobného by Hradec v neděli nerad zažil i v mladoboleslavském azylu. Už kvůli zmíněné vyrovnanosti tabulky totiž posuzování vyhlídek obou týmů pouze podle jejich současného postavení v ní může být ošidné. I proto trenérský štáb Hradce svůj tým připravuje na největší přednosti soupeře.

„Jejich největší zbraní může být pohyblivost a kreativita těchto hráčů. Jsou rovněž velice dobří v ofenzivní fázi, kde si na ně budeme muset dát pozor,“ varuje Hejkal.

Ostatně varování se potvrdilo v zatím posledním vystoupení Zlína na hřišti soupeře, před dvěma týdny na pražské Letné dokázal získat bod za remízu 0:0. „Trenér Jelínek umí velice šikovně přeskakovat z jednoho systému hry do druhého. Na Spartě hrál jedním stylem, v posledních zápasech zase přepnul na ten, se kterým sezonu začal. Zaměřuje se na každého soupeře zvlášť,“ je si vědom Hejkal.