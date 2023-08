Sláva jako při premiéře? Bude to to jiné, varuje hradecký Hejkal

Přišel fotbalistům Hradce Králové čas napodobit dva týdny starou premiéru v nové aréně, z níž svého soupeře z Českých Budějovic domů poslali s přídělem 5:1?

Trenérský štáb hradeckého týmu varuje, že očekávat něco podobného by se mohlo krutě vymstít. „Čeká nás úplně jiný protivník než České Budějovice. Dynamo hrálo otevřený fotbal, což nám vyhovovalo, chodili jsme do protiútoků. Zlín vede zkušený trenér, jehož mužstvo hraje organizovaně z bloku. Bude to tedy jiné, naprosto odlišné utkání,“ tlumočil jeho názor tradiční mluvčí Stanislav Hejkal, jeden z asistentů hlavního kouče Webera.

Varovný prst pro tým i pro fanoušky přinesl minulý týden. Hradečtí totiž v Ostravě nejenže podlehli Baníku 0:2, ale předvedli výkon, který moc optimismu nevzbuzuje. Oba góly sice inkasovali až v nastaveném čase druhé půle, ale svým výkonem si o ně říkali, pro svého soupeře nebyli moc nebezpeční.

Brankář Pavol Bajza z Hradce Králové po porážce v Ostravě

„Utkání se nám výsledkově nepovedlo, sahali jsme po bodu, který by měl cenu zlata. Při startu soutěže, kdy jedete do Plzně, na Slavii a do Ostravy, by pět bodů po čtyřech kolech bylo uspokojivých. Bohužel jsme ten bod neubránili, takže si ho musíme vzít v domácím zápase se Zlínem,“ uvedl Hejkal.

Tým se stejně jako před dvěma týdny bude moci spolehnout na kouzlo nové arény, na kterou Hradec a jeho fanoušci čekali několik desetiletí. Lístky na zápas se prodávaly dobře, už v týdnu jich zbývalo posledních pár stovek.

Hradecký klub je jistě vděčný za zájem, který nový stadion týmu přihrál. Avšak s jednou výhradou. První duel totiž musel být kvůli pyrotechnice z hlediště na poměrně dlouhou dobu přerušen.

Proti jejímu používání se klub hlasitě ohrazuje. Nejen proto, že za ni byl vedením ligy finančně potrestán. Pokutu sice v tomto případě, kdy se jednalo o pro celé město výjimečnou událost, zaplatí sám, příště je však odhodlán viníky identifikovat a přísně trestat.

První fotbalový zápas na novém stadionu v Hradci Králové.

„Od zápasu se Zlínem přistupujeme k těmto incidentům s nulovou tolerancí. U viníků zjistíme jejich totožnost a následně je přísně potrestáme. K tomu nám dopomůže propracovaný kamerový systém, který je v aréně instalován tak, aby hříšníky detailně identifikoval,“ píše se v prohlášení klubu.