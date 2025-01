Hradec začal přípravu se Spáčilem, řeší se ale i nabídky silné trojky

„Co bude dál? Sám nevím. Momentálně to neřeším, protože to jde mimo mě. Zatím jsem tady a jsem za to rád,“ odpovídal jednadvacetiletý před prvním tréninkem zimní přípravy Hradce.

Spáčil řeší svoji budoucnost znovu přesně po roce. Loni touto dobou si lámal hlavu, zda jako hráč Prostějova, posledního týmu druhé ligy, využít nabídku Hradce. Jeho sportovní ředitel Jiří Sabou měl hodně práce ho přesvědčit, že se už může mezi elitou prosadit. Spáčil nakonec odletěl za týmem do Turecka na soustředění a po návratu velmi brzy naskočil do ligové sestavy. Po roce řeší svoji budoucnost znovu.

V trochu jiné situaci. Hlavně vzhledem k mistrovství Evropy do 21 let, kam českému výběru pomohl postoupit a kde by mohl být jednou z jeho opor. „Je to jedna z věcí, která hraje pro to, abych zůstal v Hradci, protože herní vytížení bych měl asi vyšší. Na Euro chci být určitě připravený,“ poznamenal Spáčil.

„Je tady u nás necelý rok a udělal neskutečný progres. Stoper s výbornou levou nohou, který v sobě má budoucnost, výborný prodejní artikl, zájem evidujeme,“ uvedl k případnému Spáčilovu odchodu hradecký trenér David Horejš. „Karel se teď připravuje tady s námi, čeká ho Euro. Uvidíme, co přinesou nejbližší dny.“

I vzhledem k tomu, že Spáčil zatím zůstává, začal Hradec přípravu s minimem změn. Všechny se přesto týkaly odchodů. Ke zkušenému bývalému reprezentantovi Krejčímu, jenž trénuje v Teplicích, a ke Kaštánkovi, který se po skončení hostování vrátil do Sparty, se odchodem do slovenské Skalice nově přidal Pudhorocký. Ve všech případech jde o hráče, kteří na podzim dostávali v ligové soutěži minimum příležitostí.

První trénink fotbalistů Hradce Králové v rámci zimní přípravy.

V případných nákupech se Hradec soustředí na útočníka, který by dával góly. Těm, které má, a není jich málo, se to na podzim moc nedařilo. „Zatím nic není, já si ale myslím, že naši útočníci kvalitu mají a chceme jim dávat příležitost, ne za každou cenu přivést někoho dalšího,“ uvedl trenér.

Řešit chce podle sportovního ředitele Sabou o obsazení krajních záložníků, otázkou zůstává, jak nahradit hrozící Spáčilův odchod. Jednou z možností je z vlastních řad, po více než ročním zranění se vrací Heidenreich. „Prošel si těžkým obdobím, ale je připravený. Trénuje naplno a je na něm, aby se popral o místo,“ uvedl kouč Horejš.

Hradec se bude v domácích podmínkách připravovat do 16. ledna, kdy odletí na jedenáctidenní soustředění do Turecka. Jediné domácí přípravné utkání sehraje v pátek v rámci zimní Tipsport ligy s Mladou Boleslaví, další tři pak v Turecku. Pět dnů po návratu, v sobotu 1. února, vstoupí do jarní části ligy domácím derby s Pardubicemi.