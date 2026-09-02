Příjemnější soupeř? Zbrojovku jako nováčka nebereme, zní z Hradce

„Neberu ji jako nováčka, druhou ligou prošli tak, jak prošli a teď na to navazují dalšími výsledky i výkony v lize,“ konstatoval před utkáním Adrian Rolko, jeden z asistentů hlavního kouče Davida Horejše. „Poslední zápas se Zlínem převrátili na svou stranu, ačkoliv to bylo hodně nahoru dolů, doma porazili taky Spartu, zvítězili i v Teplicích.“
Brněnská Zbrojovka, která se sbírá z mizerných let, jimiž si prošla, patří k tradičním ligovým klubům. Poslední tři sezony hrála ve 2. lize, první dvě z nich nebyly nijak vydařené. V jedné měl tým slavného jména dokonce blíž k sestupu než k vytouženému návratu mezi elitu.
Tohle je ale nyní pravděpodobně na delší čas zapomenuto. To dokazují i slova hradeckého záložníka Matěje Valenty: „Zbrojovku vnímám velmi dobře, je to nyní ambiciózní a dobře vedený klub. Vidím v jejím herním projevu rukopis trenéra Svědíka, kterého jsem zažil na Slovácku, vím, jaké principy chce do hráčů dostat. Už v minulé sezoně byli ve druhé lize velice dominantní a v nejvyšší soutěži na to skvěle navazují.“
Hradečtí tímto zápasem začínají dotahovat ligové manko, které nabrali ve snaze prodrat se do ligové fáze některého z evropských pohárů. Nakonec zůstali těsně pod vrcholem. Důsledkem jejich snahy je, že teď to musí dohnat, a tak nyní a za týden ve středu přidají do svého programu dva odložené zápasy.
Za týden je čeká domácí duel s Plzní a ještě předtím podle losu nedělní, také domácí, výzva v podobě duelu s pražskou Spartou.
„Delší dobu nás trápí koncovka, v Liberci nám došla šťáva a nepomohli nám ani střídající hráči. To musíme ve středu změnit," uvedl kouč Horejš po nedělní prohře 0:2 v Liberci, která odstartovala sérii šesti soutěžních duelů Hradce v pouhých patnácti dnech.
K pěti ligovým se totiž přidá ještě jeden v MOL Cupu proti Příbrami. Hradec potřebuje rychle zareagovat na prohru v Liberci, která pro něj měla hořkou pachuť i v tom, že hráče stála hodně sil. Od 5. minuty totiž hráli bez vyloučeného Čecha.
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Mrzutý návrat do české reality. Pro Hradecké skončil zápas v páté minutě
„Tenhle zápas hodně ovlivnily dvě věci: červená karta na začátku utkání a gól do šatny. V prvním poločase jsme byli i v deseti vyrovnaným soupeřem, v některých fázích jsme ho i přehrávali, ale na to se fotbal nehraje. Mrzí nás zejména gól před přestávkou. Kdybychom udrželi do poločasu stav 0:0, soupeř by mohl přece jen znervóznět, ale bylo to 0:1 a my jsme si toho ve druhé půli už moc nevytvořili,“ uvedl asistent Rolko.
Východočechy může trochu povzbudit pohled do historie: se Zbrojovkou v lize Hradec neprohrál pětkrát po sobě, padl v jediném z posledních deseti utkání. Na jejím stadionu pak nebodoval pouze v jediném z minulých šesti ligových zápasů. Naváže na to i nyní?