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Chance Liga 2026/2027

Příjemnější soupeř? Zbrojovku jako nováčka nebereme, zní z Hradce

Radomír Machek
  8:45
Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem.

Hráči Hradce Králové děkuji fanouškům po porážce s Besiktasem. | foto: ČTK

Královéhradecký trenér David Horejš prožívá zápas.
Rozhodčí se už v páté minutě zápasu Liberec - Hradec Králové vytasil s červenou...
Šimon Slončík (vlevo) a Michal Trávník ze Slovácka a Adam Gabriel z Plzně
Liberecký záložník Fallou Faye přišlapává koleno brankáře Adama Zadražila z...
7 fotografií
Podle minulých sezon by to měl být v sérii, jež nabírá na tempu, soupeř z těch snazších. Jenomže Hradec vyrazí do Brna ke středeční dohrávce 4. kola s tamní Zbrojovkou po nepříjemné nedělní pauze. Navíc nováček nejvyšší fotbalové soutěže ukazuje svoji sílu a v pěti zápasech nasbíral už 10 bodů.

„Neberu ji jako nováčka, druhou ligou prošli tak, jak prošli a teď na to navazují dalšími výsledky i výkony v lize,“ konstatoval před utkáním Adrian Rolko, jeden z asistentů hlavního kouče Davida Horejše. „Poslední zápas se Zlínem převrátili na svou stranu, ačkoliv to bylo hodně nahoru dolů, doma porazili taky Spartu, zvítězili i v Teplicích.“

Brněnská Zbrojovka, která se sbírá z mizerných let, jimiž si prošla, patří k tradičním ligovým klubům. Poslední tři sezony hrála ve 2. lize, první dvě z nich nebyly nijak vydařené. V jedné měl tým slavného jména dokonce blíž k sestupu než k vytouženému návratu mezi elitu.

Vojtěch Smrž z Bohemians (vlevo) a Matěj Valenta z Hradce Králové

Tohle je ale nyní pravděpodobně na delší čas zapomenuto. To dokazují i slova hradeckého záložníka Matěje Valenty: „Zbrojovku vnímám velmi dobře, je to nyní ambiciózní a dobře vedený klub. Vidím v jejím herním projevu rukopis trenéra Svědíka, kterého jsem zažil na Slovácku, vím, jaké principy chce do hráčů dostat. Už v minulé sezoně byli ve druhé lize velice dominantní a v nejvyšší soutěži na to skvěle navazují.“

Hradečtí tímto zápasem začínají dotahovat ligové manko, které nabrali ve snaze prodrat se do ligové fáze některého z evropských pohárů. Nakonec zůstali těsně pod vrcholem. Důsledkem jejich snahy je, že teď to musí dohnat, a tak nyní a za týden ve středu přidají do svého programu dva odložené zápasy.

Královéhradecký trenér David Horejš prožívá zápas.

Za týden je čeká domácí duel s Plzní a ještě předtím podle losu nedělní, také domácí, výzva v podobě duelu s pražskou Spartou.

„Delší dobu nás trápí koncovka, v Liberci nám došla šťáva a nepomohli nám ani střídající hráči. To musíme ve středu změnit," uvedl kouč Horejš po nedělní prohře 0:2 v Liberci, která odstartovala sérii šesti soutěžních duelů Hradce v pouhých patnácti dnech.

K pěti ligovým se totiž přidá ještě jeden v MOL Cupu proti Příbrami. Hradec potřebuje rychle zareagovat na prohru v Liberci, která pro něj měla hořkou pachuť i v tom, že hráče stála hodně sil. Od 5. minuty totiž hráli bez vyloučeného Čecha.

Mrzutý návrat do české reality. Pro Hradecké skončil zápas v páté minutě

„Tenhle zápas hodně ovlivnily dvě věci: červená karta na začátku utkání a gól do šatny. V prvním poločase jsme byli i v deseti vyrovnaným soupeřem, v některých fázích jsme ho i přehrávali, ale na to se fotbal nehraje. Mrzí nás zejména gól před přestávkou. Kdybychom udrželi do poločasu stav 0:0, soupeř by mohl přece jen znervóznět, ale bylo to 0:1 a my jsme si toho ve druhé půli už moc nevytvořili,“ uvedl asistent Rolko.

Východočechy může trochu povzbudit pohled do historie: se Zbrojovkou v lize Hradec neprohrál pětkrát po sobě, padl v jediném z posledních deseti utkání. Na jejím stadionu pak nebodoval pouze v jediném z minulých šesti ligových zápasů. Naváže na to i nyní?

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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