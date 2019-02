Brazilec je zpátky v Hradci, pomohl k výhře na poslední chvíli

Hned se navíc podílel na vítězném gólu, kterým v poslední minutě osmého přípravného duelu sezony Hradec porazil svého druholigového rivala ze Žižkova. Da Silva totiž právě v poslední minutě sklepl dlouhý míč pod sebe na Janouška, ten přesně odcentroval a Ďurděvič míč uklidil do žižkovské branky.

„Po problému se zadním stehenním svalem zvládl pětačtyřicet minut a teď bude potřebovat sehrát co nejvíc zápasů, aby se dostal do formy, jakou si představuje a jakou si představujeme i my,“ uvedl Ondřej Prášil, asistent hlavního hradeckého kouče Frťaly.

Hradec se po třech soubojích s třetiligovými týmy znovu posunul o třídu výš a bylo to znát. Najednou měli jeho hráči na hřišti méně času i místa, docházelo k tvrdým soubojům, na které už v první půli doplatili Leibla a Kateřiňák, doposud výborně se jevící zimní posily. Leibl musel střídat ještě v průběhu první půle, Kateřiňák odstoupil o poločasové pauze.

„Zatím ještě nevím, jak to s nimi bude, ale doufejme, že jejich zranění nebudou vážná,“ uvedl po zápase hradecký asistent.

Že Hradec tentokrát narazil na soupeře, jenž byl mnohem urputnější než třetiligoví sokové z minulých utkání, bere Prášil jako pozitivní věc: „Přibylo soubojů, byly ostřejší, alespoň víme, na co se do druholigových zápasů připravit.“

I proto utkání nenabídlo moc šancí, v urputných soubojích bylo na fotbalovost málo místa. Patrné to bylo zvlášť v prvním poločase, po přestávce se toho před brankami událo přece jen víc. Přesto to až téměř do závěru vypadalo, že ani jedno mužstvo gól nedá a zápas skončí bezbrankovou remízou. Až přišla poslední minuta a v ní už zmíněná gólová akce domácího Hradce, pro který to byla už šestá výhra v letošní zimní přípravě.

„Zápas s těžkým soupeřem a jsme rádi, že pokračujeme ve vítězných zápasech,“ poznamenal Prášil.