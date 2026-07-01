Loučení s Pilařem? Hradec veteránovi nabídl místo v béčku, ten tam nechce

Sedmatřicetiletý Pilař totiž nedostal nabídku na prodloužení profesionální smlouvy, která mu v Hradci skončila. „Z toho, co vím, bylo Václavovi nabídnuto místo v B týmu a možnost zůstat v klubu,“ uvedl většinový majitel hradeckého klubu Ondřej Tomek na síti X. Jiné informace zatím klub neposkytl.
Pilař nabídku být jakýmsi hrající mentorem třetiligové rezervy údajně nepřijal, místo toho bude čekat na případné angažmá, kterým by si prodloužil kariéru.
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Začal ji před téměř 20 lety právě v Hradci v tehdy druholigovém mužstvu. V roce 2010 na sebe výrazně upozornil, když se při návratu Hradce mezi prvoligovou elitu hned při premiéře proslavil vítězným gólem v zápase s pražskou Spartou. Už o rok později si ho pro svůj tým vybrala Viktoria Plzeň a ta Pilaře vynesla mezi stálé členy české reprezentace. Asi největší úspěch v národním týmu prožíval na mistrovství Evropy v Polsku 2012, kde například rozhodl o výhře českého týmu nad Řeckem.
I díky reprezentačním startům získal angažmá v bundesligovém Wolfsburgu, jenomže právě v té době tehdy čtyřiadvacetiletého fotbalistu začala trápit zranění. I proto v německém týmu neodehrál ani jediné bundesligové utkání a příliš se mu nevedlo ani ve Freiburgu. V jeho dresu si sice zapsal šest startů, ale po sezoně se vrátil do Plzně.
Tím začalo jeho desetileté putování po českých klubech, v nichž střídal světlé, úspěšné chvíle s těmi, která poznamenala zranění. Postupně se tak objevil v Liberci, v Olomouci a Jablonci a tuto etapu zakončil znovu v Plzni.
Odtud se před třemi lety vydal do Hradce, kde s vrcholovým fotbalem začínal. Za tři prvoligové sezony nastoupil do 74 zápasů a vstřelil v nich pět branek. Další už s velkou pravděpodobností nepřidá. I proto, že v minulé sezoně chybělo jen několik odehraných minut k tomu, aby mu mohla být aktivována opce na prodloužení smlouvy s hradeckým klubem. Příčinou několika absencí, kvůli kterým mu odehrané minuty chyběly, byla znovu zranění.
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Hradečtí se tak už bez nejstaršího hráče svého loňského kádru v sobotu představí v prvním přípravném zápase na novou sezonu. Bude prvním a zároveň posledním, který hradecký tým sehraje v Česku. Stane se tak v Hořicích, kde se Hradečtí utkají s rezervou pražské Sparty (začátek v 11 hodin).
Ve středu 8. července tým zamíří do rakouského Kaprunu, kde absolvuje tradiční letní soustředění a v jeho rámci sehraje tři přípravné zápasy. Ve čtvrtek 23. července Hradec čeká vstup do evropského poháru, hned následující víkend start ligové soutěže, ke kterému přijedou Pardubice.