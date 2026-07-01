Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Loučení s Pilařem? Hradec veteránovi nabídl místo v béčku, ten tam nechce

Radomír Machek
  8:19
Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.

Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni. | foto: Petr EretMAFRA

Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.
Václav Pilař z Hradce si pomáhá zpracovat míč rukou.
Hradecký Václav Pilař přihrává míč, dobíhá ho slávista Tomáš Holeš.
Václav Pilař (vlevo) zařizuje druhý gól Hradci Králové v utkání se Sigmou...
11 fotografií
Zatímco hráči vyhlíželi, jak dopadne rozhodnutí UEFA ohledně Karviné a následně soutěže, v níž se Hradec vrátí do pohárové Evropy, řešilo vedení klubu s kým. Podle všeho to už nebude s Václavem Pilařem, fotbalistou, který k Hradci patřil uplynulé dvě dekády i přesto, že řadu let strávil v jiných klubech. V Česku i v zahraničí.

Sedmatřicetiletý Pilař totiž nedostal nabídku na prodloužení profesionální smlouvy, která mu v Hradci skončila. „Z toho, co vím, bylo Václavovi nabídnuto místo v B týmu a možnost zůstat v klubu,“ uvedl většinový majitel hradeckého klubu Ondřej Tomek na síti X. Jiné informace zatím klub neposkytl.

Pilař nabídku být jakýmsi hrající mentorem třetiligové rezervy údajně nepřijal, místo toho bude čekat na případné angažmá, kterým by si prodloužil kariéru.

Fotbalově to nedopadlo. Jinak byla Amerika fajn, říká hradecká posila Wiesner

Začal ji před téměř 20 lety právě v Hradci v tehdy druholigovém mužstvu. V roce 2010 na sebe výrazně upozornil, když se při návratu Hradce mezi prvoligovou elitu hned při premiéře proslavil vítězným gólem v zápase s pražskou Spartou. Už o rok později si ho pro svůj tým vybrala Viktoria Plzeň a ta Pilaře vynesla mezi stálé členy české reprezentace. Asi největší úspěch v národním týmu prožíval na mistrovství Evropy v Polsku 2012, kde například rozhodl o výhře českého týmu nad Řeckem.

I díky reprezentačním startům získal angažmá v bundesligovém Wolfsburgu, jenomže právě v té době tehdy čtyřiadvacetiletého fotbalistu začala trápit zranění. I proto v německém týmu neodehrál ani jediné bundesligové utkání a příliš se mu nevedlo ani ve Freiburgu. V jeho dresu si sice zapsal šest startů, ale po sezoně se vrátil do Plzně.

Gólová radost Václava Pilaře v zápase s Olomoucí.

Tím začalo jeho desetileté putování po českých klubech, v nichž střídal světlé, úspěšné chvíle s těmi, která poznamenala zranění. Postupně se tak objevil v Liberci, v Olomouci a Jablonci a tuto etapu zakončil znovu v Plzni.

Odtud se před třemi lety vydal do Hradce, kde s vrcholovým fotbalem začínal. Za tři prvoligové sezony nastoupil do 74 zápasů a vstřelil v nich pět branek. Další už s velkou pravděpodobností nepřidá. I proto, že v minulé sezoně chybělo jen několik odehraných minut k tomu, aby mu mohla být aktivována opce na prodloužení smlouvy s hradeckým klubem. Příčinou několika absencí, kvůli kterým mu odehrané minuty chyběly, byla znovu zranění.

Slončík se vrací do Hradce Králové, tentokrát jde z Plzně na přestup

Hradečtí se tak už bez nejstaršího hráče svého loňského kádru v sobotu představí v prvním přípravném zápase na novou sezonu. Bude prvním a zároveň posledním, který hradecký tým sehraje v Česku. Stane se tak v Hořicích, kde se Hradečtí utkají s rezervou pražské Sparty (začátek v 11 hodin).

Ve středu 8. července tým zamíří do rakouského Kaprunu, kde absolvuje tradiční letní soustředění a v jeho rámci sehraje tři přípravné zápasy. Ve čtvrtek 23. července Hradec čeká vstup do evropského poháru, hned následující víkend start ligové soutěže, ke kterému přijedou Pardubice.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Paraguay
Kanada
Maroko
Brazílie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie vládla, utkání Mexika odkládá bouře a déšť

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

22. den MS ve fotbale: Anglie vyzve Kongo, Belgii čeká Senegal. Co předvedou USA?

Anglický křídelník Bukayo Saka během utkání s Panamou.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play off. Program 22. dne otevře duel Anglie s Kongem, večer se střetnou Belgie a Senegal a noční program obstará zápas Spojených států amerických...

1. července 2026

Loučení s Pilařem? Hradec veteránovi nabídl místo v béčku, ten tam nechce

Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.

Zatímco hráči vyhlíželi, jak dopadne rozhodnutí UEFA ohledně Karviné a následně soutěže, v níž se Hradec vrátí do pohárové Evropy, řešilo vedení klubu s kým. Podle všeho to už nebude s Václavem...

1. července 2026  8:19

Trenére, nejsi v tom sám. V Mbappého oslavě bylo víc než jen radost z gólu

Kylian Mbappe oslavuje trefu proti Švédsku s trenérem Didierem Deschampem.

Kylian Mbappé se v euforii rozběhl k lavičce náhradníků a skočil do náruče kouče francouzských fotbalistů Didiera Deschampse. „To byla moje první myšlenka. To je prostě naše DNA. Trenér si prošel...

1. července 2026  7:52

Mexiko - Ekvádor 2:0, bouře před zápasem, pak i na hřišti. Domácí slaví postup

Fotbalisté Mexika slaví vítězství nad Ekvádorem a postup do osmifinále...

Kvůli bleskům a dešti museli organizátoři čas výkopu o hodinu posunout, fanouškům to ale nevadilo. V bouřlivé atmosféře na domácím Aztéckém stadionu Mexiko porazilo Ekvádor 2:0 a postupuje do...

1. července 2026  6:04,  aktualizováno  6:13

Viking zase udeřil. Haaland táhne Norsko k historickému úspěchu: Změníme se navždy

Norský útočník Erling Haaland slavil postup do osmifinále mistrovství světa i s...

Na hlavu si při oslavách narazil zlatou vikingskou přilbu se zahnutými rohy a zapózoval před týmovým fotografem. Norský válečník Erling Haaland se zase trefil a pátým gólem na šampionátu poslal...

1. července 2026  5:45

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Francie vládla, utkání Mexika odkládá bouře a déšť

Sledujeme online
Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

1. července 2026,  aktualizováno  3:23

Francie - Švédsko 3:0, jasná záležitost, dvakrát pálil Mbappé a stíhá Messiho

Kylian Mbappe oslavuje trefu proti Švédsku s trenérem Didierem Deschampem.

Držení míče přes šedesát procent, celkem pětadvacet střel, jasná herní převaha. Fotbalisté Francie si na mistrovství světa s přehledem poradili se Švédském 3:0 a postupují do osmifinále. Dvěma góly...

30. června 2026  23:35,  aktualizováno  1. 7. 1:10

Končí i trenér Nizozemců. V Koemanově rozhodnutí hrály roli i osobní důvody

Nizozemský trenér Ronald Koeman během utkání s Marokem.

Trenér nizozemských fotbalistů Ronald Koeman rezignoval po vyřazení svých svěřenců v úvodním kole play off mistrovství světa po penaltovém rozstřelu s Marokem. Třiašedesátiletý někdejší reprezentant...

1. července 2026  1:01

Pobřeží slonoviny - Norsko 1:2, nervy až do konce. Postup Evropanů vystřelil Haaland

Norové slaví po postupu do osmifinále mistrovství světa.

Na poslední roh si naběhl i brankář Fofana, chvíli předtím jeho norský protějšek Nyland vytáhl prudký přímý kop Dialla. I díky tomu norští fotbalisté udrželi proti Pobřeží slonoviny výsledek 2:1 a...

30. června 2026,  aktualizováno  21:22

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

30. června 2026  21:06

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

30. června 2026  21:05

První vážné zranění, Součka čeká pauza. Konec v reprezentaci? Budu přemýšlet

Doktoři odnášejí Tomáše Součka na nosítkách v utkání s Mexikem.

Dosud nejdéle chyběl v profesionální kariéře kvůli zranění jen několik dnů. Ano, čtete dobře. Teď se Tomáš Souček, bývalý kapitán fotbalové reprezentace, bude prát s první vážnou komplikací. V utkání...

30. června 2026  20:05,  aktualizováno  21:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.