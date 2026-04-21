Hradec má své jisté, o složení elitní šestky rozhodne i Slavia. Co potřebuje k titulu?

Když ve fotbalovém Hradci Králové dozněly oslavy víkendového vítězství nad Slavií (2:1), zástupci klubu si u vedení ligy ověřili, že senzační triumf přinesl ještě jeden sladký bonus: mužstvo si s předstihem zajistilo účast ve skupině o titul. Tím získalo reálnou naději na pohárovou Evropu. V elitní šestce tak zbývá už jen poslední volné místo. Získá ho Liberec, nebo Olomouc?

Fotbalisté Hradce Králové se radují z gólu Micka van Burena proti Slavii. | foto: ČTK

V sobotním závěrečném dějství základní části Chance Ligy se vedle boje o šestou příčku hraje také o desátou, která s předstihem zaručuje záchranu. O tu se na dálku poperou nováček ze Zlína, Bohemians a Mladá Boleslav.

Ale v pozoru jsou před závěrečnou částí všichni. Od první Slavie, přes druhou Spartu až po poslední Duklu. Nadstavba začne příští víkend 2. května.

1. Slavia. K titulu potřebuje třináct bodů bez ohledu na výsledky druhé Sparty, před kterou má pětibodový náskok. Ze šesti zbývajících zápasů si tak může dovolit dva nevyhrát, například remízu a porážku dokonce i v derby.

Lze předpokládat, že právě souboj se Spartou v druhém kole nadstavby v sobotu 9. května rozhodne, jestli titul zůstane v Edenu, nebo rival dostane ve zbývajících třech kolech šanci na zvrat v tabulce.

Slavia do konce sezony hraje doma, kde je mimořádně silná, s Olomoucí, se Spartou, s Jabloncem i s Plzní. Venku ji čekají jen dvě utkání, z toho jedno v Hradci Králové, kde o víkendu poprvé padla. Druhé v Liberci, či v Olomouci, na obou stadionech v současném ročníku remizovala. Zato loni v Olomouci v prvním kole nadstavby pečetila titul výhrou 5:0.

Závěrečné kolo základní části

27. dějství Chance Ligy

sobota 16.00
Slavia – Olomouc
Bohemians – Sparta
Jablonec – Liberec
Ostrava – Plzeň
Teplice – Hradec Králové
Karviná – Mladá Boleslav
Zlín – Pardubice
Slovácko – Dukla

2. Sparta. I když po víkendu dostala možnost, v níž jistě už nedoufala, k titulu vede pořád strastiplná cesta přes triumf v Edenu i dalších pět výher. Čili, aby Sparta reálně mohla pomýšlet na zlato, musí už všechno vyhrát. A i tak to nemusí stačit. Slavia totiž ztrácet nebude.

Za sebe se už příliš ohlížet nemusí, Jablonec s Plzní jsou daleko. K jistotě druhé příčky potřebuje šest bodů, s oběma konkurenty hraje doma. Tam ji čeká i duel s pátým týmem po základní části, což nejspíš bude Hradec. Venku vedle víkendové dohrávky 27. kola na Bohemians a zmíněného derby ještě utkání v Liberci, nebo v Olomouci.

Druhý tým tabulky má jako účastník 3. předkola nemistrovské větve Champions League jistotu Evropské ligy.

3. Jablonec. Prohání se na dvou scénách a logicky větší úsilí vyvíjí k MOL Cupu. Nejdřív v semifinále Mladá Boleslav, pak případně finále na neutrálním stadionu v Hradci Králové proti Karviné, nebo Ostravě.

Pro účast v pohárové Evropě je mnohem výhodnější být vítězem poháru, protože máte jistou Konferenční ligu. A pokud chce výš, tak k postupu do Evropské ligy stačí zdolat jednoho protivníka.

Jako třetí tým ligy potřebujete zdolat aspoň dva soupeře, abyste měli vůbec Konferenční ligu. Na účast v Evropské lize je nutné vyřadit tři týmy.

Pokud Jablonec MOL Cup nezíská a skončí čtvrtý, půjde do 2. předkola Konferenční ligy. Loni obsadil pátou příčku a zůstal bez pohárů, jelikož pohár ovládla šestá Olomouc.

4. Plzeň. V současném rozpoložení je jejím stropem třetí příčka, o níž se popere nejspíš s Jabloncem. Musí si však hlídat záda, aby vůbec v pohárové kvalifikaci po šestnácti letech nechyběla. Hradec ztrácí jen čtyři body, bude s ním však hrát doma.

Do konce sezony ji čekají utkání v Ostravě, na Slavii, na Spartě a pak proti Jablonci. Jestli doma, nebo venku, rozhodne poslední kolo. Doma vedle Hradce odehraje už jen duel s Libercem, nebo Olomoucí.

Zklamaní plzeňští fotbalisté po překvapivé domácí porážce od Pardubic.

5. Hradec Králové. Aniž by to hned zaznamenal, klub si v neděli zajistil účast ve skupině o titul. Má totiž o tři body víc než Liberec s Olomoucí, ale oba protivníci najednou ho už předstihnout nemohou. Pokud se všichni tři po základní části sejdou na 46 bodech, z minitabulky vzejde pořadí: 1. Liberec, 2. Hradec, 3. Olomouc.

Všechny tři týmy mají ze vzájemných zápasů stejný počet bodů i stejný rozdíl skóre. Třetím kritériem je vyšší počet vstřelených branek, Liberec je na pěti, Hradec na čtyřech a Olomouc na třech.

V domácím poháru, kde se v úterý hrají semifinále, fandí Východočeši Jablonci. Pokud by totiž Hradec udržel současné postavení, z páté příčky půjde do Evropy za předpokladu, že Jablonec jako vítěz poháru skončí do čtvrtého místa.

6. Liberec. V sobotu v regionálním derby v Jablonci potřebuje k udržení elitní šestky uhrát stejný počet bodů jako Olomouc na Slavii.

7. Olomouc. Letošní osmifinalista Konferenční ligy má stejný počet bodů jako Liberec, ale o jedenáct branek horší celkové skóre, které by v případě bodové rovnosti mezi oběma týmy rozhodovalo.

Aby se probil do skupiny o titul, potřebuje na Slavii získat víc bodů než Liberec v Jablonci.

8. Karviná, 9. Pardubice. V prostřední skupině si to s dalšími dvěma týmy rozdají o finanční bonus, vítěz obdrží na účet tři miliony korun a navíc přímo postoupí do 3. kola domácího poháru, které mají zajištěné už jen účastníci v pohárové Evropě. Ostatní ligové týmy musí už do 2. kola.

10. Zlín. O desátou příčku se strhne ještě rvačka mezi Zlínem, Bohemians a Mladou Boleslaví. Nadstavbu pak hrajete bez nervů, starosti se záchranou necháte jiným.

Nejvýhodnější pozici má Zlín, protože má mírný náskok, ale i tak k jistotě potřebuje proti Pardubicím výhru, případně získat stejný počet bodů jako Bohemians proti Spartě a Mladá Boleslav v Karviné.

Zlínští fotbalisté se radují z gólu Cletuse Nombila.

11. Bohemians. Aby se dostali na desátou příčku, potřebují v posledním kole proti Spartě uhrát lepší výsledek než Zlín proti Pardubicím a stejný jako Mladá Boleslav v Karviné. Vzájemnou bilanci se Zlínem mají Bohemians lepší.

12. Mladá Boleslav. K posunu na desáté místo musí vyhrát v Karviné a doufat, že Zlín i Bohemians ve svých zápasech nezvítězí. Se Zlínem má lepší vzájemnou bilanci, s Bohemians shodnou včetně celkového skóre. K minitabulce všech tří konkurentů dojít nemůže.

13. Teplice. Budou hrát ve skupině o záchranu, na barážovou pozici mají šestibodový náskok, na poslední příčku devítibodový.

14. Slovácko. V sobotu v Uherském Hradišti proti Dukle to je pro oba zápas jara. Slovácko se může sestupové příčce vzdálit na šest bodů, Dukla se v případě výhry na soupeře dotáhne. Čtrnáctý tým po základní části hraje v nadstavbě proti patnáctému a šestnáctému doma, což je nezanedbatelná výhoda.

15. Ostrava. Po čtyřech porážkách na ni číhá Plzeň. Díky vzájemnému souboji konkurentů Slovácka s Duklou si může v případě úspěchu polepšit: buď se vzdálí Dukle, nebo přeskočí Slovácko.

16. Dukla. Případnou výhrou v Uherském Hradišti vnese mezi Slovácko i Ostravu spoustu nervozity.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
21. dubna 2026  16:45,  aktualizováno  17:14

Hradec má své jisté, o složení elitní šestky rozhodne i Slavia. Co potřebuje k titulu?

