Hradec má své jisté, o složení elitní šestky rozhodne i Slavia. Co potřebuje k titulu?

V sobotním závěrečném dějství základní části Chance Ligy se vedle boje o šestou příčku hraje také o desátou, která s předstihem zaručuje záchranu. O tu se na dálku poperou nováček ze Zlína, Bohemians a Mladá Boleslav.
Ale v pozoru jsou před závěrečnou částí všichni. Od první Slavie, přes druhou Spartu až po poslední Duklu. Nadstavba začne příští víkend 2. května.
1. Slavia. K titulu potřebuje třináct bodů bez ohledu na výsledky druhé Sparty, před kterou má pětibodový náskok. Ze šesti zbývajících zápasů si tak může dovolit dva nevyhrát, například remízu a porážku dokonce i v derby.
Lze předpokládat, že právě souboj se Spartou v druhém kole nadstavby v sobotu 9. května rozhodne, jestli titul zůstane v Edenu, nebo rival dostane ve zbývajících třech kolech šanci na zvrat v tabulce.
Slavia do konce sezony hraje doma, kde je mimořádně silná, s Olomoucí, se Spartou, s Jabloncem i s Plzní. Venku ji čekají jen dvě utkání, z toho jedno v Hradci Králové, kde o víkendu poprvé padla. Druhé v Liberci, či v Olomouci, na obou stadionech v současném ročníku remizovala. Zato loni v Olomouci v prvním kole nadstavby pečetila titul výhrou 5:0.
Závěrečné kolo základní části
27. dějství Chance Ligy
sobota 16.00
2. Sparta. I když po víkendu dostala možnost, v níž jistě už nedoufala, k titulu vede pořád strastiplná cesta přes triumf v Edenu i dalších pět výher. Čili, aby Sparta reálně mohla pomýšlet na zlato, musí už všechno vyhrát. A i tak to nemusí stačit. Slavia totiž ztrácet nebude.
Za sebe se už příliš ohlížet nemusí, Jablonec s Plzní jsou daleko. K jistotě druhé příčky potřebuje šest bodů, s oběma konkurenty hraje doma. Tam ji čeká i duel s pátým týmem po základní části, což nejspíš bude Hradec. Venku vedle víkendové dohrávky 27. kola na Bohemians a zmíněného derby ještě utkání v Liberci, nebo v Olomouci.
Druhý tým tabulky má jako účastník 3. předkola nemistrovské větve Champions League jistotu Evropské ligy.
3. Jablonec. Prohání se na dvou scénách a logicky větší úsilí vyvíjí k MOL Cupu. Nejdřív v semifinále Mladá Boleslav, pak případně finále na neutrálním stadionu v Hradci Králové proti Karviné, nebo Ostravě.
Pro účast v pohárové Evropě je mnohem výhodnější být vítězem poháru, protože máte jistou Konferenční ligu. A pokud chce výš, tak k postupu do Evropské ligy stačí zdolat jednoho protivníka.
Jako třetí tým ligy potřebujete zdolat aspoň dva soupeře, abyste měli vůbec Konferenční ligu. Na účast v Evropské lize je nutné vyřadit tři týmy.
Pokud Jablonec MOL Cup nezíská a skončí čtvrtý, půjde do 2. předkola Konferenční ligy. Loni obsadil pátou příčku a zůstal bez pohárů, jelikož pohár ovládla šestá Olomouc.
4. Plzeň. V současném rozpoložení je jejím stropem třetí příčka, o níž se popere nejspíš s Jabloncem. Musí si však hlídat záda, aby vůbec v pohárové kvalifikaci po šestnácti letech nechyběla. Hradec ztrácí jen čtyři body, bude s ním však hrát doma.
Do konce sezony ji čekají utkání v Ostravě, na Slavii, na Spartě a pak proti Jablonci. Jestli doma, nebo venku, rozhodne poslední kolo. Doma vedle Hradce odehraje už jen duel s Libercem, nebo Olomoucí.
5. Hradec Králové. Aniž by to hned zaznamenal, klub si v neděli zajistil účast ve skupině o titul. Má totiž o tři body víc než Liberec s Olomoucí, ale oba protivníci najednou ho už předstihnout nemohou. Pokud se všichni tři po základní části sejdou na 46 bodech, z minitabulky vzejde pořadí: 1. Liberec, 2. Hradec, 3. Olomouc.
Všechny tři týmy mají ze vzájemných zápasů stejný počet bodů i stejný rozdíl skóre. Třetím kritériem je vyšší počet vstřelených branek, Liberec je na pěti, Hradec na čtyřech a Olomouc na třech.
V domácím poháru, kde se v úterý hrají semifinále, fandí Východočeši Jablonci. Pokud by totiž Hradec udržel současné postavení, z páté příčky půjde do Evropy za předpokladu, že Jablonec jako vítěz poháru skončí do čtvrtého místa.
6. Liberec. V sobotu v regionálním derby v Jablonci potřebuje k udržení elitní šestky uhrát stejný počet bodů jako Olomouc na Slavii.
7. Olomouc. Letošní osmifinalista Konferenční ligy má stejný počet bodů jako Liberec, ale o jedenáct branek horší celkové skóre, které by v případě bodové rovnosti mezi oběma týmy rozhodovalo.
Aby se probil do skupiny o titul, potřebuje na Slavii získat víc bodů než Liberec v Jablonci.
8. Karviná, 9. Pardubice. V prostřední skupině si to s dalšími dvěma týmy rozdají o finanční bonus, vítěz obdrží na účet tři miliony korun a navíc přímo postoupí do 3. kola domácího poháru, které mají zajištěné už jen účastníci v pohárové Evropě. Ostatní ligové týmy musí už do 2. kola.
10. Zlín. O desátou příčku se strhne ještě rvačka mezi Zlínem, Bohemians a Mladou Boleslaví. Nadstavbu pak hrajete bez nervů, starosti se záchranou necháte jiným.
Nejvýhodnější pozici má Zlín, protože má mírný náskok, ale i tak k jistotě potřebuje proti Pardubicím výhru, případně získat stejný počet bodů jako Bohemians proti Spartě a Mladá Boleslav v Karviné.
11. Bohemians. Aby se dostali na desátou příčku, potřebují v posledním kole proti Spartě uhrát lepší výsledek než Zlín proti Pardubicím a stejný jako Mladá Boleslav v Karviné. Vzájemnou bilanci se Zlínem mají Bohemians lepší.
12. Mladá Boleslav. K posunu na desáté místo musí vyhrát v Karviné a doufat, že Zlín i Bohemians ve svých zápasech nezvítězí. Se Zlínem má lepší vzájemnou bilanci, s Bohemians shodnou včetně celkového skóre. K minitabulce všech tří konkurentů dojít nemůže.
13. Teplice. Budou hrát ve skupině o záchranu, na barážovou pozici mají šestibodový náskok, na poslední příčku devítibodový.
14. Slovácko. V sobotu v Uherském Hradišti proti Dukle to je pro oba zápas jara. Slovácko se může sestupové příčce vzdálit na šest bodů, Dukla se v případě výhry na soupeře dotáhne. Čtrnáctý tým po základní části hraje v nadstavbě proti patnáctému a šestnáctému doma, což je nezanedbatelná výhoda.
15. Ostrava. Po čtyřech porážkách na ni číhá Plzeň. Díky vzájemnému souboji konkurentů Slovácka s Duklou si může v případě úspěchu polepšit: buď se vzdálí Dukle, nebo přeskočí Slovácko.
16. Dukla. Případnou výhrou v Uherském Hradišti vnese mezi Slovácko i Ostravu spoustu nervozity.