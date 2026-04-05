Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Co to pro Hradec znamená?
Odměna za celou sezonu. Podle mě to není náhoda, klub se někam posunul. Jsme odměněni za práci, máme body, které nás tam dovedly. Jsou tři zápasy do konce, máme silné soupeře, uvidíme, kam nás to posune, neztrácíme moc ani na páté místo.
Jasný cíl právě pro tři poslední kola?
Pokusíme se, pro nás je ale také důležitý proces, kterým procházíme.
Hradec Králové – Bohemians 2:0, oba góly zařídil Mihálik, domácí jsou šestí v tabulce
Jak jste viděl zápas s Bohemians?
Z naší strany velice dobrý vstup, hru jsme kontrolovali, vytvářeli jsme si možnosti, pomohl nám první gól, po kterém jsme měli i další možnosti. Škoda, že jsme nepřesnostmi nepřidali druhou branku. Z naší strany povedené, Bohemka neměla prakticky nic.
Co druhý poločas?
Opět tam byly situace, které jsme mohli vyřešit lépe a vstřelit druhý gól. Šance měl i soupeř, ale vážím si toho, jak jsme si vedli a druhý gól nás zklidnil. Podle mě zasloužená výhra, mužstvo chválím, bylo to velice dobře zvládnuté.
Do základní jedenáctky jste poslal i kapitána Vladimíra Daridu, který za sebou měl náročné, ale úspěšné barážové bitvy o postup na mistrovství světa. Váhali jste, zda ho poslat na hřiště?
Vůbec. Vláďa přijel hned druhý den po úterním zápase, ve čtvrtek už trénoval. Byl připravený, že by nehrál, o tom jsme vůbec neuvažovali. První barážový zápas ho asi moc neunavil, druhý asi ano, ale tím, že postoupili, tak z vás únava rychle spadne.
Jaké vůbec bylo přivítání?
Pěkné a teď se jen čeká, jak to bude s klubovou kasou. Hradec reprezentanta ještě neměl, v sazebníku tak není příslušná částka, uvidíme, s čím Patrik Vízek (náhradní brankář - pozn. autor), který kasu drží, přijde. Každopádně jsme pyšní, že Vláďa pomohl týmu k postupu na mistrovství světa po dvaceti letech a že to je kluk, který hraje za Hradec.
Co jste říkal na jeho výkony v reprezentačním týmu?
Že to měl těžké. Celý tým byl pod tlakem, ale zvládl to a Vláďa ukázal, že je silný mentálně. A druhý zápas ukázal Daridu, jakého známe z Hradce.
Nejlepší byl Šulc, nejslabší Darida. Čtenáři se ani po Dánsku nebáli kritizovat
Utkání s Bohemians dvěma góly rozhodl Ondřej Mihálik, který se rozstřílel. Jediným gólem rozhodl minulé utkání s Baníkem, nyní byl jediným střelcem. Jak vidíte jeho střelecký vzestup?
Že mu možná pomohl fanoušek, který mu tady v minulých zápasech nadával. (smích) Fotbal je o hlavě, minule rozhodl, což mu určitě pomohlo, teď dal dva góly, hlavně druhý nádherný. Najednou je to v jeho případě jiné a já jsem hlavně za něj za to rád. K Ondrovi musím říct, že i v zápasech, kdy góly nedával, pracoval skvěle, vidělo to i mužstvo a kluci to ocenili. Samozřejmě útočník tam je od toho, aby góly dával, a já jsem rád, že mu to tam teď tam padá. Snad mu to vydrží co nejdéle.
Vy jste se ho po zápase s Baníkem, kdy na jeho adresu již zmíněný fanoušek křičel nadávky, zastal přímo na hřišti i na tiskové konferenci. Pomohlo mu to?
Pro mě to hlavně byla povinnost. Člověk, který mu nadával, neví, jaké má úkoly, s čím na hřiště jde. Já ale vím, jak pro tým pracuje, dneska je pro nás důležitým hráčem. Jestli to Ondrovi pomohlo, jsem rád, a udělal bych to znovu, hráče se vždycky zastanu.
Pasoval se Mihálik i tímto výkonem do role jedničky na pozici hrotového útočníka?
Ano. On totiž i když góly nedával, tak jsme s ním v sestavě zápasy vyhrávali. Pracuje dozadu, pomáhá s napadáním rozehrávky soupeře, pro nás důležitý hráč.