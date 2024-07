Horejš o konci asistenta i odchodu Vašulína: Dana asi těžko nahradíme

Tím si ale na sebe Horejš možná upletl bič. V nové sezoně, s několika posilami, které spíše přebíjejí odchod útočníka Vašulína, se od něj bude čekat minimálně to, co v Hradci dokázal na jaře.

Hradec před ligou Fotbalisté mají jen devět dní do startu prvoligové soutěže, poslední přípravné utkání sehrají v neděli v 17 hodin proti druholigovému Táborsku. Bude to třetí a poslední utkání krátké letní přípravy, Hradec v ní nejprve remizoval 1:1 s třetiligovým polským Zaglebie Sosnowiec, poté na soustředění v Písku porazil 2:0 druholigovou rezervu pražské Sparty. V kádru Hradce došlo přes léto k několika změnám, odešli především útočník Vašulín do Plzně a obránce Leibl do Olomouce. Přišli brankář Vágner a ofenzivní hráči Vlkanova, Mihálik a Náprstek. Hradec v minulé sezoně vystoupal až do zápasů o účast v evropském poháru, v rozhodujícím duelu ale podlehl Mladé Boleslavi. Do nového prvoligového ročníku Hradečtí vstoupí v neděli 21. července, kdy na svém stadionu přivítají tým Teplic.

Bude to úspěšné působení v lize, tedy v základní části nejlépe umístění do šesté příčky a účast ve do skupině, jež si to v závěru bude rozdávat mimo jiné o mistrovský titul?

„Tohle říkám nerad. Nechci totiž, aby to vyznělo nějak namistrovaně nebo že si hledáme alibi. Mám respekt k soupeřům, jen těžko se právě teď odhaduje jejich síla. Všichni nějakým způsobem posílili. Pro mě je důležité, abychom navázali na ten progres, který jsme předvedli na jaře, a co možná nejvíc se i nadále posouvali,“ říká kouč, který si v Hradci po svém nástupu udělal výborné jméno.

Vy jste ale posílili také. Jste spokojen s tím, jaké změny v kádru proběhly?

Velmi spokojen, protože přišli hráči, které jsme tu už delší dobu chtěli. Měli jsme je vytipované už v průběhu minulé sezony, rozhodně jsme to neřešili na poslední chvíli.

Na druhé straně odešel útočník Vašulín, který možná i podle zájmu jiných klubů prožil výbornou jarní část sezony.

To je pravda, ale jeho odchod se dal očekávat. Nebránili jsme tomu, potřeboval posun v kariéře a zasloužil si ho.

Co čtveřice nových hráčů? Můžete je představit?

Matyáš Vágner je brankář ve velmi dobrém brankářském věku, je mladý a pro Hradec jde výhledově o skvělý nákup. Matěj Náprstek v Jablonci vstřelil ve dvanácti zápasech tři góly, o něj jsme také opravdu hodně stáli. Ondru Mihálika znám z působení v Budějovicích, vím, co od něj čekat. Adama Vlkanovu jsem chtěl, protože je to Hradečák a vedle toho přináší obrovskou kvalitu. Když odcházel, potřeboval změnu, zahrál si Ligu mistrů a za národní tým, nyní se vrací mnohem zkušenější. Očekávání jsou velká, věřím, že se s tím popere.

Až na brankáře Vágnera jde o ofenzivní hráče. Naznačuje to záměr Hradce v nové sezoně?

Pravdou je, že vzadu, v defenzivě mužstvo fungovalo. Navíc je pro mě důležité, že se podařilo dotáhnout do konce přestup Filipa Čiháka, který u nás zatím hostoval. Jde o dalšího hráče v dobrém věku, je to výborný stoper. Věřím, že v obraně budeme stejně stabilní jako loni, proto jsme se zaměřili na ofenzivní hráče. Ti by měli zvýšit úroveň naší hry, o jejich kvalitách jsme přesvědčeni, a proto k nám přicházejí. Fotbal je o vstřelených gólech, lidé chtějí vidět hodně branek a my musíme našim skvělým fanouškům něco nabídnout.

Trenér královéhradeckých fotbalistů David Horejš

Zároveň s tím ale máte mezi útočnými typy hráčů docela přetlak. Zvládnete to?

Souhlasím. Jsou tu Krejčí, Pilař, Vlkanova a Mihálik, máme také Juliše i další mladé hráče, kteří o sobě v minulé sezoně dali vědět. Byl trochu záměr, chtěli jsme zvýšit konkurenci, aby na sebe hráči navzájem tlačili. Nechceme, aby to tady bylo o jedenácti hráčích, ale o celém týmu. Vyplynulo to i ze zkušenosti ze závěru minulé sezony, na závěr bojů o Evropu nám vypadla řada hráčů a měli jsme problémy. Snažíme se poučit a kádr mít širší.

Už zmíněný odcházející Vašulín měl dispozice, které bude těžké nahradit. Jak k tomu přistoupíte?

Samozřejmě se o tom bavíme. Máme však na hráče i jiné nároky, musí správně zapadnout. Dana asi těžko nahradíme, byl s fotbalem v Hradci spjatý velmi dlouhou dobu, udělal tu obrovský progres, dával pravidelně branky. Když se podíváte po lize, ta klasická devítka je celkem nedostatkové zboží.

Kdo ho tedy nahradí?

Uvidíme, snažíme se, aby každý přestup dával smysl, a ještě máme v hledáčku jedno nebo dvě jména, uvidíme, jak to dopadne.

Po minulé sezoně u týmu skončil dlouholetý asistent Stanislav Hejkal. Existovala možnost v Hradci ho udržet?

Už když jsem do Hradce přicházel, od Standy jsem věděl, že bude končit. Chtěl jsem, aby tu zůstal alespoň do konce sezony, protože by to pro mě s Lukášem Váchou bez něj bylo hodně složité. Podařilo se, skvěle se mi s ním spolupracovalo, padli jsme si do noty i po lidské stránce. Nikdy nevíte, jak se věci vyvinou, třeba spolu ještě někdy pracovat budeme.