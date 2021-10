Kdy jindy by měli vyhrát než s námi, řeknou si Teplice, přemítá hradecký Kodeš

Jenomže po první třetině právě probíhající sezony, pro Hradec po jeho čtyřech letech ve druhé lize mezi elitou první, na tom je nováček z východních Čech mnohem lépe než jeho v první lize daleko protřelejší soupeř.

Hradec? Po herně vydařeném, ale bodově chudším vstupu do sezony začal pilně sbírat body a dnes se hřeje v klidu středu tabulky. Teplice? Z minulé sezony pokračující mizérie, nedávná výměna trenéra, která ve dvou zápasech ještě nepřinesla bodový efekt, a současné předposlední místo v tabulce.

Tato fakta Hradečtí nemohou popřít a ani nepopírají, ale s tvrzením, že by byli favoritem, jsou více než opatrní. Hlavně proto, že se Teplice po příchodu trenéra herně zvedly a už netrpělivě vyhlížejí zápas, v němž se to projeví i v bodovém zisku. Nejbližší příležitost budou mít právě v neděli.

„Tepličtí do toho půjdou naplno. Řeknou si, kdy jindy by měli vyhrát než s námi. O to to bude těžší,“ říká proto hradecký záložník Petr Kodeš.

Hradec - Teplice zápas 12. kola 1. fotbalové ligy, hraje se v neděli v 16 hodin v Mladé Boleslavi

Hradec prohrál v jediném z posledních šesti zápasů

Teplice vyhrály jediný z posledních 13 ligových zápasů a pod novým trenérem Jarošíkem nebodovaly ani v jednom z dosavadních dvou utkání

„Mužstvo je úplně jiné v odhodlání, v nasazení, v bojovnosti,“ doplnil záložníka Kodeše asistent hlavního kouče Hradce Koubka Stanislav Hejkal.

Právě tahle motivace soupeře je zásadní v přístupu k zápasu a brzdí případný hradecký pocit možného favorita, jenž si náladu před týdnem vylepšil výhrou 3:2 ve Zlíně, kterou stvrdil zatím vydařenou sezonu. „Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale musíme mít otevřené oči. Ne všechno bylo dobře, na začátku sezony jsme měli lepší herní projev,“ poznamenal k tříbodovému zisku ve Zlíně Hejkal.

Hradečtí šli ve Zlíně rychle do vedení, ale pak jen stěží odolávali tlaku soupeře a k výhře je nasměroval až gól Vlkanovy na 2:1 na začátku druhé půle, ve chvíli, kdy za vedením směřoval více domácí Zlín. „Tam jsme to ubojovali, byli jsme trochu svázaní. Z toho se musíme ponaučit. Měli jsme obavy, co s námi udělá ten direkt od Jablonce, naštěstí jsme se oklepali,“ uvedl hradecký asistent.

V zápase před výjezdem do Zlína totiž Hradečtí s Jabloncem remizovali 2:2, když soupeř vyrovnal až v osmé minutě nastavení druhého poločasu.

Pro Hradec nedělním duelem začíná série tří zápasů na domácím hřišti v Mladé Boleslavi, za týden tam bude hostem právě Mladé Boleslav a za dva týdny tam přivítá ostravský Baník. S tím si to ale předtím rozdá už ve středu v Ostravě v osmifinále poháru.