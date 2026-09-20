Ztráta Daridy, s prohrou na pauzu. Smutný zápas, posteskl si hradecký kouč Horejš

„Smutný zápas,“ konstatoval hradecký kouč David Horejš po porážce 0:2, první domácí v lize po devíti utkáních.
Hodně nepříjemná záležitost právě v této chvíli, kdy budete na další zápas čekat téměř tři týdny?
Pochopitelně jsme chtěli končit výhrou. Měli jsme za sebou strašně těžké období, kluci dřeli nadoraz. Poháry, liga, dohrávky odložených zápasů v ní, vyjeli jsme z toho perfektně. Měli jsme pěknou sérii, porazili jsme Spartu, remizovali s Plzní, postoupili v poháru, vyhráli ve Zlíně. O to víc to bolí, ale takový fotbal někdy je.
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Hradec Kr. - Teplice 0:2, údery v závěrech poločasů, rozhodl vlastní gól Čiháka
K tomu druhá nepříjemnost se zraněním kapitána Daridy. Jak moc velká je to komplikace?
Všichni jsme viděli, že to bylo citelné, i proto, že on je v takových zápasech schopen branku dát. Některé domácí duely jsme měli ve stejné režii. Soupeře přehráváme, ale nejsme schopni branku dát a jediný, kdo toho schopný byl, je Vláďa. O tom nemusíme debatovat. Na druhé straně je pravdou, že i když nám vypadl, tak tu jsou jiní, kteří ho musí nahradit. Měli jsme si poradit i bez něho. Já si teď jen můžu přát, aby to nebylo nic vážného, aby se dal během přestávky do kupy a byl k dispozici.
Co vám v zápase s Teplicemi od vašich hráčů nejvíc chybělo?
Chyběla nám odvaha vzít to na sebe, střely od záložníků, více centrů, máme tam Tomáše Čvančaru. Nehráli jsme špatně, soupeře jsme přehrávali, místy jsme měli obrovský tlak, ale bylo to spíše takové stereotypní obehrávaní soupeřova pokutového území. Situace jsme navíc řešili stále stejně, středem po zemi, chyběly nám šance a ty, které jsme měli, jsme nevyřešili dobře.
Možná i proto, že soupeř dobře bránil.
To je pravda. Věděli jsme, s čím přijedou, s nimi to jiné nebude. Navíc jsme si to hodně ztížili tím, jaký jsme dostali první gól. Byl to podle mě na vyřešení jednoduchý moment, míč se po dlouhém nákopu dostane do strany, centr na jednoho hráče a my si to do branky kopneme sami.
Ligu čeká první reprezentační pauza sezony, co v ní čeká vás?
Máme toho za sebou opravdu hodně a třeba příklad Vládi Daridy nás hodně mrzí. Od pondělí měl volno, odehrál skoro všechno, do každého zápasu chtěl jít pomoci a teď přijde zranění. Krátké volno dostanou někteří, hlavně ti, kteří to většinou táhli. V prvním týdnu by si měli odpočinout, nyní bylo vidět, že toho někteří mají plné zuby. Budeme doufat, že se nám vrátí někteří zranění.