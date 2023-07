Hradecké potíže s arénou. Hrozí, že první domácí duel ligy nestihne. Co pak?

Podle původního plánu měl být stadion hotový do 30. června, ale už dřív byl termín posunutý do 31. července.

S tím počítalo i rozlosování nejvyšší soutěže, Hradec tak odehraje úvodní dvě kola venku: na Slavii a v Plzni.

Pak už by měl s velkou slávou nastoupit doma. Jenže...

„Je riziko, že se to nestihne. Stadion dodnes není ve smyslu smlouvy dokončen, není podle našeho názoru připraven k tomu, aby se do konce července mohla uskutečnit kolaudace. Máme pochybnosti o dodržení termínu,“ řekl ve středu dopoledne novinářům náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek.

Připomněl, že dodavatel musí stavbu předat včetně kolaudací. Vyjádření stavebního konsorcia v čele se společností Strabag agentura ČTK zjišťuje.

Na stavbě jsou podle Řádka desítky nedodělků. Dodavatel stavby podle něj také po úterní kontrolní prohlídce zatím nezískal souhlasné stanovisko hasičů, které je pro kolaudaci nutné.

Trávník v aréně zaseli 3. června, koncem června se už zelená.

„Hasičský záchranný sbor deklaroval, že tato prohlídka proběhla neúspěšně. Tudíž podle našeho názoru je ohrožen termín velké finální kolaudace stavebním úřadem. Takto napjatý harmonogram, kdy všechny zkoušky musejí proběhnout takzvaně na první dobrou, je poměrně riziková záležitost,“ řekl Řádek.

Radnice se podle něj bude snažit udělat všechno pro to, aby se zápas 5. srpna na stadionu odehrál. Má plán B.

Variantou by mohlo být to, že by v takzvaném předčasném užívání povoleném stavebním úřadem byla v provozu jen fotbalová část stadionu. Ta by zahrnovala i tribuny a úsek gastro, ale ne již například ubytování a tělocvičny na stadionu, což by prvoligovým zápasům nevadilo.

Pokud by to však nešlo, pro klub by už nastal opravdu vážný problém. Musel by znovu hrát v azylu. Ten pro předchozí dva ročníky našel v Mladé Boleslavi, ale s tamním klubem smlouvu o využívání stadionu pro své domácí duely nemá.

Tak kde? V Plzni. Jenže to je krajní varianta. Zásadní potíž je v tom, pokud by ve Štruncových sadech nastoupil byť k jedinému duelu s Budějovicemi, musel by tam podle licenčního řádu a regulí Ligové fotbalové asociace (LFA) odehrát celý podzim. „A to by byla fotbalová katastrofa,“ řekl k tomu náměstek Řádek.

Do Plzně je to z Hradce Králové přes dvě stě kilometrů, byť po dálnici. Ale byli by tam fanoušci tam ochotní jezdit? Logicky by to znamenalo i vyšší náklady v klubovém rozpočtu, odhadem o 600 tisíc korun na zápas víc.

Další problém by nastal s už prodanými permanentními vstupenkami či se smlouvami na skyboxy. „Náklady by naskákaly, určitě by se to vymáhalo po viníkovi této situace, což není město,“ řekl Hloušek.

Jsou však i jiná řešení: Hradec by se mohl duel 3. kola odložit a doufat, že do dalšího domácího souboje se kolaudace stihne. Případně si s Budějovicemi vyměnit pořadatelství, ale to už je příliš složitá záležitost.

Stavba arény za 650 milionů korun bez daně začala v srpnu 2021, podle platné smlouvy měla být hotová k 30. červnu. Tento termín stavbaři nesplnili a město dosud uvádělo, že stavba by měla být hotová do 31. července.

Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes 15 let. Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacitu je 9 300 diváků.