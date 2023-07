Konec sezonám v azylu? Dokončení stadionu je na krev, přiznal manažer Hradce

Sabou do Hradce přišel před více než pěti lety, k tomuto obrovskému očekávání kompletní cestu.

Od nelehkých druholigových počátků, přes úspěšnou budovatelskou tříletku zakončenou postupem až k posledním dvěma sezonám, v nichž se Hradec bez vlastního stadionu mezi elitou až nečekaně dobře etabloval.

Nyní má tým skládaný právě Sabouem před sebou ligový ročník, v němž to potřebuje potvrdit v nových podmínkách.

Cítíte před sebou letos větší zodpovědnost?

Stoprocentně. Vnímáme, jak se lidé těší. Hradec byl vždy fotbalové město, fanoušci na fotbal vždycky chodili, i když stadion byl takový, jaký byl. Teď je prodáno přes dva tisíce permanentek, oproti několika stovkám v Mladé Boleslavi, to bude velká změna. Tohle nelze nevnímat.

Jak vnímáte pochyby, zda se stadion stihne uvést do takového stavu, aby se na něm mohlo hrát? Můžete se od toho jako člověk zodpovědný za sportovní stránku oprostit?

Nemůžu. Ve vedení a řízení klubu nás není zase tak moc, odpovědnost je na několika lidech. Já osobně tyhle záležitosti kolem stadionu nemůžu úplně ovlivnit, tak se tím nechci zbytečně stresovat. U každé stavby, zvlášť takto monstrózní, která jde do finiše a dokončuje se, bývá ten závěr vždy na krev. Všichni zodpovědní dělají nyní všechno pro to, aby se 5. srpna v Hradci hrálo, a já věřím, že se hrát bude.

V tom případě budete u události historické pro celý klub i region. Vnímáte to tak?

Naprosto a velmi si vážím toho, že u toho můžu být, tohle se člověku v životě mockrát nestane. Navíc jsem v klubu už dost dlouho, všichni jsme pracovali v opravdu těžkých podmínkách. Smekám před hráči, zaměstnanci, byly to zajímavé, těžké roky, zároveň ale nádherné. Mně přibyla obrovská zkušenost, o to víc se nyní na nový stadion moc těším.

Hradec se vrací na nový stadion po dvou výsledkově úspěšných sezonách. Na něm asi nebude chtít ze sportovního hlediska nic ubrat, mýlím se?

Nemýlíte. Jdeme nějakou cestou a z té nechceme ustoupit. Osobně chci, abychom navázali na práci předchozích dvou trenérů, i proto padla volba při hledání nového trenéra na Jozefa Webera. Chci, abychom i nadále hráli poctivý a náročný fotbal, hráli jsme organizovaně, týmově, v intenzitě a abychom byli dobře připraveni takticky. Vybudovali jsme si vlastní herní DNA a od ní ustupovat nechceme.

Jiří Sabou, sportovní manažer hradeckého klubu

Změn nebylo právě málo. Vedle trenéra i poměrně dost nových hráčů.

Musím přiznat, že změn i na mě je dost, protože vždy chvíli trvá, než si změny sednou. Na druhé straně přes všechny změny si dovolím říct, že nyní máme v týmu větší kvalitu. A to i přes skutečnost, že někteří důležití hráči odešli. Žádná jména sama o sobě nic nevyhrála, z týmu ale cítím energii a soudržnost, věřím, že budeme opět konkurenceschopní.

Nejvíc se mluví o příchodu dvou zkušených záložníků. Václav Pilař a Ladislav Krejčí přinášejí nejen fotbalovost, ale i zkušenosti a svěží vítr do kabiny. Byl to záměr?

Uvažovali jsme samozřejmě tak, že s novým stadionem bude v Hradci velký boom, hlad po fotbale a my potřebujeme v týmu zkušenost. Bylo na spadnutí, že Vašek Pilař přijde už v lednu, ale nakonec to dopadlo až teď. Dává to u něj smysl, je to odchovanec, odešel z Hradce do velkého fotbalu, nyní se vrací zpět, aby Hradci pomohl na novém stadionu. U Ládi jsem okamžitě napnul síly, když jsem věděl, že bude ve Spartě končit. Oba hráči mají velkou kvalitu, musí hlavně držet zdravotně, pak nám určitě pomůžou.

Příchody jste museli reagovat na odchody. Které vás nejvíc zaskočily a nadělaly nejvíc problémů?

Věděli jsme, že skončí Pavel Dvořák a Filip Novotný. Zároveň to, že tři mladí půjdou na hostování. A pak tady byli hráči, kteří naopak byli na hostování u nás, což se vlastně stále řeší.

A ty méně očekávané?

Asi jsme neplánovali, že by měl odejít Filip Kubala. Přestože na jaře kvůli zranění příliš nehrál, byl to náš stěžejní útočník. Zájem ale o něj byl velký, chtěl odejít do Baníku, nešlo mu v tom bohužel bránit.

Někdo další?

Překvapil mě brankář Reichl. On nám hodně pomohl s postupem, pak po překonání zdravotních problémů i v lize. Překvapilo mě to i přesto, že od hráčů jsem cítil, jak se všichni těší na nový stadion, že u toho všichni chtějí být a čekají na to. Michal se ale rozhodl jinak, a i když jsme s ním jednali, dal najevo, že chce odejít.

Byl zájem ještě o jiné hráče? Dlouhodobě se mluví o útočníku Vašulínovi, dobrou sezonu zakončenou úspěšným vystoupením na evropském šampionátu jedenadvacítek měl Gabriel.

Zájem registrujeme, ale u nikoho nedošel tak daleko, aby se to výrazně řešilo. Přestupové období ale dál trvá, přestupové okno je až do září, vyloučit se nedá nic.

Co již zmínění dva hostující hráči, kteří vám v minulé sezoně výrazně pomáhali? Třeba nadějný Ryneš?

Sparta si ho stáhla, vzala do přípravy a podle posledních informací to vypadá to, že Matěj se udrží v kádru, což mu osobně přeji.

Zvučné posily Hradce Králové. Ladislav Krejčí (vlevo) a Václav Pilař.

A stoper Čihák, který má z Plzně od loňska podepsané hostování ještě na následující sezonu?

Trochu jiný případ. Plzeň si ho stáhla do přípravy, na což měla nárok. On se bohužel zranil, takže teď bude nějaký čas mimo a léčí se v Plzni. Filip má u nás stále ještě rok platné hostování, situace se samozřejmě může změnit, ale já stále počítám s tím, že se k nám znovu připojí.

Už v sobotu budete v pražském Edenu poprvé v nové sezoně, jak vy říkáte, trnout. Co říkáte losu, který vás nejprve posílá na Slavii a poté do Plzně?

Že z něj nejsem nadšený, start do soutěže je vždy důležitý.

I když loni jste nad Slavií právě v prvním kole vyhráli a před dvěma lety byla Plzeň prvním týmem, který jste v lize porazili?

Slavie a Plzeň mají velkou kvalitu a sílu. Abyste zvládl tahle těžká utkání, musí se vám s těmito soupeři sejít v dané chvíli více věcí, což se nám v minulých utkáních stalo, a i proto jsme s nimi dokázali bodovat. Mám k úvodu velký respekt i proto, že kvůli stadionu hrajeme v prvních čtyřech kolech třikrát venku, po Slavii a po Plzni jedeme do Ostravy, která se podle mě vrátí do špičky ligy. Česká liga je ale vyrovnaná, v lize je každý soupeř těžký, každé utkání náročně, pojedeme to tam odmakat a věřím, že i tahle mužstva potrápíme.

Cíl pro sezonu, která bude pro Hradec vzhledem ke stadionu historická?

Bude ve stejném duchu jako předchozí sezony, jsme pokorní. Chceme se vyhnout barážové skupině a pokud skončíme do desátého místa, bude to pro Hradec velký úspěch.