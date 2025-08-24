Těžké chvíle pro Hradec, místo bodů sbírá spíše karty. Pomůže vysněná posila?

Naposledy po červené kartě opustil trávník obránce Uhrinčať v utkání proti Mladé Boleslavi. Navázal na Horáka, který byl vyloučen v Jablonci, a Čiháka, jenž nedohrál derby s Pardubicemi.
Hradec se bude snažit oklepat ze všech svých problémů v zápase proti Olomouci. Proti soupeři, který patří k obávaným. Proti vítězi loňského MOL Cupu, který má jistotu podzimu v pohárové Evropě. A v neposlední řadě proti týmu, jemuž před víkendem patřilo v tabulce čtvrté místo.
Nic záviděníhodného.
Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš
„Začneme u jednoduchých věcí a pokusíme se zlomit utkání na naši stranu,“ říká s patřičnou dávkou respektu Adrian Rolko, jeden z asistentů hlavního kouče Hradce Horejše.
Hradec stejně jako před rokem prochází obdobím, v němž podstatnou část zápasů hraje pouze v deseti. K tomu přidává chyby při bránění, kterými si nelehkou situaci ještě výrazně ztěžuje. V Mladé Boleslavi na to doplatil třemi inkasovanými brankami a nic mu nebylo platné, že i v deseti dvakrát skóroval.
„Do dalších utkání se toho musíme vyvarovat a je potřeba, abychom zápasy dohrávali v jedenácti,“ nachází Rolko vcelku logickou cestu jak jít lepším výsledkům naproti.
A soupeř z Olomouce? Z vydařeného vstupu do ligové sezony nahání respekt, k tomu ta pohárová Evropa. Byť právě první vystoupení v ní by mohlo Hradci trochu pomoci. Olomouc ho absolvovala ve čtvrtek ve švédském Malmö, kde narazila a prohrála 0:3.
K únavě z fyzicky náročného zápasu spojeného s cestováním by na tým mohla dolehnout i únava psychická. „Ve čtvrtek hráli zápas Evropské ligy v Malmö, který je určitě stál nějaké síly,“ říká Rolko. „Kádr ale mají dostatečně široký, takže uvidíme, s jakou sestavou vyrukují na nás.“
Slončík se z Plzně vrací do Hradce: Věřím, že to je správná volba
Otázka sestavy bude zajímavá i na straně Hradce. Především díky tomu, že v týdnu přišel na hostování z Plzně Tom Slončík – mladík, jenž na jaře v Hradci už hrál. Po dobrých zkušenostech o něj Hradečtí hodně stáli.
„Hradec jsem pochopitelně sledoval. Start sezony zřejmě neměl nejšťastnější, ale myslím si, že první zápas se Slavií byl velice dobrý. Potom už se to úplně nevyvíjelo podle plánů, které tu byly,“ uvedl jednadvacetiletý ofenzivní fotbalista po svém návratu na východ Čech a pokračoval: „Doufám, že budu nápomocný, abychom výsledky rychle zlepšili, věřím, že v sezoně stále můžeme být úspěšní.“
Zda k tomu Hradec nakročí už v zápase s Olomoucí (začátek v 15 hodin), se uvidí. Stejně jako to, zda nastoupí i se Slončíkem v sestavě.