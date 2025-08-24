Chance Liga 2025/2026

Těžké chvíle pro Hradec, místo bodů sbírá spíše karty. Pomůže vysněná posila?

Radomír Machek
  9:35
Mohou si stále dokola opakovat, že jde o začátek sezony a že se velmi brzy může všechno v dobré obrátit. Pokud ale fotbalisté Hradce Králové v nedělním 6. kole první ligy proti Olomouci neuspějí, zaženou sami sebe do nepříjemného kouta. Výchozí pozice týmu není zrovna příznivá: z pěti zápasů získali jen dvě remízy, byť ta z Edenu proti Slavii má svoji cenu. K tomu už tři vyloučení hráči, kvůli čemuž tým ztrácel body.
Frustrovaný hradecký kapitán Tomáše Petrášek po další inkasované brance v...

Frustrovaný hradecký kapitán Tomáše Petrášek po další inkasované brance v utkání s Jabloncem. | foto: ČTK

Hradecký záložník Vladimír Darida padá po jednom ze soubojů v utkání s...
Výkop brankáře Adama Zadražila v utkání proti Mladé Boleslavi
Mladoboleslavský záložník Filip Lehký (vlevo) si kryje míč v utkání proti...
Daniel Horák z Hradce Králové během utkání s Jabloncem.
10 fotografií

Naposledy po červené kartě opustil trávník obránce Uhrinčať v utkání proti Mladé Boleslavi. Navázal na Horáka, který byl vyloučen v Jablonci, a Čiháka, jenž nedohrál derby s Pardubicemi.

Hradec se bude snažit oklepat ze všech svých problémů v zápase proti Olomouci. Proti soupeři, který patří k obávaným. Proti vítězi loňského MOL Cupu, který má jistotu podzimu v pohárové Evropě. A v neposlední řadě proti týmu, jemuž před víkendem patřilo v tabulce čtvrté místo.

Nic záviděníhodného.

Další červená? Nechápu a mrzí mě to kvůli lidem, litoval hradecký kouč Horejš

„Začneme u jednoduchých věcí a pokusíme se zlomit utkání na naši stranu,“ říká s patřičnou dávkou respektu Adrian Rolko, jeden z asistentů hlavního kouče Hradce Horejše.

Hradec stejně jako před rokem prochází obdobím, v němž podstatnou část zápasů hraje pouze v deseti. K tomu přidává chyby při bránění, kterými si nelehkou situaci ještě výrazně ztěžuje. V Mladé Boleslavi na to doplatil třemi inkasovanými brankami a nic mu nebylo platné, že i v deseti dvakrát skóroval.

Souboj o balon v utkání Jablonce s Hradcem Králové.
Hradecký stoper Tomáše Petrášek v utkání s Pardubicemi.

„Do dalších utkání se toho musíme vyvarovat a je potřeba, abychom zápasy dohrávali v jedenácti,“ nachází Rolko vcelku logickou cestu jak jít lepším výsledkům naproti.

A soupeř z Olomouce? Z vydařeného vstupu do ligové sezony nahání respekt, k tomu ta pohárová Evropa. Byť právě první vystoupení v ní by mohlo Hradci trochu pomoci. Olomouc ho absolvovala ve čtvrtek ve švédském Malmö, kde narazila a prohrála 0:3.

K únavě z fyzicky náročného zápasu spojeného s cestováním by na tým mohla dolehnout i únava psychická. „Ve čtvrtek hráli zápas Evropské ligy v Malmö, který je určitě stál nějaké síly,“ říká Rolko. „Kádr ale mají dostatečně široký, takže uvidíme, s jakou sestavou vyrukují na nás.“

Slončík se z Plzně vrací do Hradce: Věřím, že to je správná volba

Otázka sestavy bude zajímavá i na straně Hradce. Především díky tomu, že v týdnu přišel na hostování z Plzně Tom Slončík – mladík, jenž na jaře v Hradci už hrál. Po dobrých zkušenostech o něj Hradečtí hodně stáli.

„Hradec jsem pochopitelně sledoval. Start sezony zřejmě neměl nejšťastnější, ale myslím si, že první zápas se Slavií byl velice dobrý. Potom už se to úplně nevyvíjelo podle plánů, které tu byly,“ uvedl jednadvacetiletý ofenzivní fotbalista po svém návratu na východ Čech a pokračoval: „Doufám, že budu nápomocný, abychom výsledky rychle zlepšili, věřím, že v sezoně stále můžeme být úspěšní.“

Zda k tomu Hradec nakročí už v zápase s Olomoucí (začátek v 15 hodin), se uvidí. Stejně jako to, zda nastoupí i se Slončíkem v sestavě.

Vstoupit do diskuse

6. kolo

7. kolo

Kompletní los

5. kolo

3. kolo

6. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
2. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Těžké chvíle pro Hradec, místo bodů sbírá spíše karty. Pomůže vysněná posila?

Mohou si stále dokola opakovat, že jde o začátek sezony a že se velmi brzy může všechno v dobré obrátit. Pokud ale fotbalisté Hradce Králové v nedělním 6. kole první ligy proti Olomouci neuspějí,...

24. srpna 2025  9:35

Zafeiris už se zase směje. A hraje. Bořil: Hlavou byl jinde, ale choval se normálně

Spíš chladný než vřelý potlesk. A místy dokonce nesmělý pískot. Zaznamenali jste, jak v sobotu fanoušci v Edenu vítali zpátky Christose Zafeirise? Proti Pardubicím (3:1) naskočil na posledních dvacet...

24. srpna 2025  9:28

Kalabiška kopal penaltu po 10 letech. Snad je vlastňák z derby zapomenutý, smál se

Vlastní gól z domácího derby proti Slovácku, kde strávil nejlepší fotbalová léta, je smazaný. Jako sváteční penaltový exekutor zajistil Jan Kalabiška fotbalistům Zlína vítězství nad Libercem (1:0),...

24. srpna 2025  8:59

Haalandův bratranec ve Slavii? Trpišovský potvrdil jednání, dohoda zatím vázne

Pro fotbalové fanoušky jistě tuze zajímavé jméno. Pětadvacetiletý norský útočník Jonatan Braut Brunes, bratranec jistého Erlinga Brauta Haalanda, uvízl v přestupové síti pražské Slavie. „Levonohý, s...

24. srpna 2025  5:39

Šulc asistoval, Karabec gólem pečetil výhru. Lyon porazil Mety a je v čele ligy

V prvním poločase asistoval u úvodní branky utkání Pavel Šulc, v závěru pak na konečných 3:0 zvyšoval Adam Karabec. Lyon i s přispěním dvou českých fotbalistů porazil ve 2. kole francouzské nejvyšší...

23. srpna 2025  23:10

Slavia - Pardubice 3:1, outsider senzačně vedl a domácí otáčeli. U dvou gólů Bořil

Slávističtí fotbalisté si utkání s posledním týmem tabulky nečekaně zkomplikovali. V šestém ligovém kole doma s Pardubicemi po trefě Vojtěcha Patráka od začátku prohrávali, ale po gólech Tomáše...

23. srpna 2025  19:02,  aktualizováno  21:58

Vyloučený a omilostněný Pulkrab: Vytrácí se tvrdost, červená je i za to, co jen zavání

Česká liga měkne? Teplický fotbalista Matěj Pulkrab, v sobotním prohraném zápase s Jabloncem vyloučený a po zásahu VAR omilostněný, si to myslí. Naznačil, že někdy jsou rozhodčí na jeho vkus až moc...

23. srpna 2025  21:32

Výhry pro Opavu i Táborsko, oba ztrácí na vedoucí Zbrojovku bod. Slaví í Artis

Fotbalisté Opavy porazili doma v 7. kole druhé ligy Vlašim 3:1 a dál ztrácejí bod na vedoucí Zbrojovku Brno. Stejně je na tom Táborsko, které na svém stadionu zdolalo 2:1 Ústí nad Labem. Brněnský...

23. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  21:10

Hoffenheim otočil zápas s Leverkusenem. V základu hráli Schick, Coufal i Hranáč

Leverkusen v úvodním kole německé fotbalové bundesligy neudržel vedení a na domácí půdě podlehl Hoffenheimu 1:2. Český útočník Patrik Schick, který v dresu domácích vicemistrů odehrál celý zápas,...

23. srpna 2025  18:08,  aktualizováno  21:06

Jo, asi jsem lídr, usmíval se Vydra. Už má pět gólů a myslí na reprezentaci

Bylo na něm, jestli fotbalisté Plzně doma v lize potřetí za sebou ztratí body. Opět by z toho byla jen mrzutá remíza 1:1. Ale kapitán Matěj Vydra stejný scénář jako proti Jablonci a Slovácku...

23. srpna 2025  20:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tottenham ve šlágru zdolal City. Arsenal koncertoval, Aston Villa padla

Fotbalisté Tottenhamu na úvod sobotního programu 2. kola anglické ligy porazili Manchester City na jeho stadionu 2:0. Večer pak Arsenal porazila nováčka z Leedsu vysoko 5:0. Další ztrátu si připsala...

23. srpna 2025  13:17,  aktualizováno  20:44

Zlín - Liberec 1:0, hosté měli převahu, o výhře nováčka rozhodl z penalty Kalabiška

Senzační jízda zlínských fotbalistů po návratu do první ligy pokračuje. V 6. kole si doma poradili s Libercem 1:0, když se o jedinou utkání trefu postaral v závěru poločasu Kalabiška z penalty,...

23. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.