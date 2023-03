Hradec přivítá v azylu Spartu. Má nejlepší formu v lize, míní asistent Hejkal

A proč výhoda?

Protože Hradeckým se v Mladé Boleslavi, kde dohrávají druhou sezonu před tím, než se přesunou do zbrusu nové arény v Hradci, přestalo dařit.

Posledních pět zápasů tam prohráli, na jaře v azylu ještě nebodovali a bodový přísun do tabulky vozí výhradně ze hřišť soupeřů. Včetně výhry z Plzně, která se pere o titul. „Jsme si vědomi, že nejsme v domácím prostředí, ale v neutrálním. Víme, že naši fanoušci to za námi mají daleko a že tam bude hodně příznivců Sparty. My ale budeme rádi za každého diváka, který dorazí,“ komentoval Stanislav Hejkal, jeden z asistentů hradeckého kouče Koubka, informace o prodeji vstupenek na zítřejší zápas.

Převaha fanoušků soupeře a jeho současná forma ale nemusí hradeckým hráčům nahánět hrůzu už před výkopem. Na misku vah si mohou ve svůj prospěch dát slušnou formu a také to, že se jim poslední utkání proti vážnému aspirantovi na titul vydařila.

Na konci minulé sezony s ním v Praze na Letné remizovali 1:1, na podzim sice na tomtéž stadionu prohráli 1:2, ale předvedli tam výborný výkon a zdaleka nebyli bez šancí na bodový úspěch. Pravdou však zůstává, že současná forma Sparty budí respekt, od kterého se Hradečtí budou snažit odhlédnout.

Víkend otců Tradiční akce Ligové fotbalové asociace Víkend otců, která se zaměřuje na rodiny s dětmi, se opět představí na fotbalových stadionech. V rámci události připravuje celá řada klubů doprovodný program, soutěže a další speciální akce cílené právě na rodiny s dětskými fanoušky. Víkend otců bude probíhat dvě ligová kola. 24. a 25. kolo Fortuna ligy a 19. a 20. kolo Fortuna národní ligy.

„Má asi nejlepší formu ze všech týmů v lize. My ale máme spočítáno, kolik bodů potřebujeme k záchraně, a nemůžeme se ohlížet na to, s kým zrovna hrajeme,“ poznamenal Hejkal, „potřebné body bychom rádi získali co nejdřív, abychom měli klid. Takže i do utkání se Spartou půjdeme s tím, že chceme na naše konto něco přidat.“

Zápas proti favoritovi možná přinese hradeckým fanouškům neobvyklý pohled. Poté, co v úvodu jara týmu chybělo útočné duo Vašulín, Kubala, jsou konečně oba definitivně zpět a hradečtí trenéři zvažují, že do zápasu pošlou nejen tyto dva zmíněné útočníky, ale také Matěje Koubka, jenž se je úspěšně snažil zastupovat. Větší problémy ale nyní setrvávají v obraně, už delší čas nehrají zranění stopeři Čihák a Ševčík, a trenéři budou muset znovu v obraně improvizovat.

A z čeho je patrné, že Hradec bude tentokrát na „domácím“ hřišti podle počtu příznivců v hledišti spíše hostem?

Už od poloviny týdne je totiž vyprodána celá východní tribuna, kterou hradecký klub vyhradil fanouškům týmu z Letné, což mnohé naznačuje. „Atmosféra posouvá utkání někam výš, hraje se vám mnohem lépe, než když na zápas přijde minimum diváků,“ vítá i tuto situaci asistent Hejkal.