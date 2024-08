Spartu ještě hradecký kapitán Kodeš neporazil. Co teď, po jejím postupu?

V situaci, kdy mistrovský celek do Hradce přijede poté, co v úterý úspěšně dotáhl svoji cestu do vytoužené hlavní fáze Ligy mistrů.

Kdy byl úspěch nad Spartou ve vašem případě nejblíž? Vzpomenete si?

Právě tehdy v Teplicích. Stínadla byla vyprodaná, remizovali jsme a vyhrát se dalo. Nevyšlo to, takže mi Sparta asi jako jediná v lize zůstává nepřekonaná.

V sobotu máte další šanci. A to poté, co se po téměř dvaceti letech probila do Ligy mistrů. Je to pro tým i pro vás osobně o to větší výzva?

Takhle to asi neberu, hrát proti Spartě je vždycky výzva a byla i v době, kdy se jí tolik nedařilo. Proti ní se každý hráč chce ukázat, vytáhnout, to je stále stejné.

Hradec vs. Sparta Zápas 6. kola fotbalové ligy, v sobotu ve 20 hodin. Sparta do Hradce přijede po úterním stvrzení postupu do hlavní fáze Ligy mistrů. Hradec proti ní nastoupí po porážce 1:2 v derby v Pardubicích. Očekávaný zápas je už několik dnů vyprodán.

Asi stejné jako proti Slavii, kterou jste ale porazil i s Hradcem. Jak to vůbec máte s přízní k oběma pražským klubům, která často dělí fotbalový národ?

Já to takhle nemám. Když hrají evropské poháry, fandím oběma a přeju jim úspěch i kvůli českému fotbalu. Že bych ale jednomu či druhému fandil mimo poháry, to ne.

Sparta do Hradce přijede jen pár dnů po oslavách úspěchu, na který dlouho čekala. Jak se to může projevit na jejím výkonu?

Tohle je těžká otázka, na kterou odpověď dá až samotný zápas. Na jedné straně existuje možnost, že je po dosažení svého cíle, s nímž do sezony šli, nachytáme i třeba s ohledem na již zmíněné oslavy. Na druhé straně ale její hráči mohou přijet o to více motivovaní. Ligu mistrů už mají, mohou hrát uvolněně.

Hodně bude záležet asi také na tom, jakou sestavu trenér Sparty do zápasu pošle. Před odvetou s Malmö udělal pro utkání se Slováckem řadu změn a byla z toho ztráta bodů při remíze. Jak to bude proti vám?

Myslím si, že tentokrát ji tolik neprotočí. I když může, na každý post mají dva až tři kvalitní hráče, kteří by všude jinde hráli v základní jedenáctce. Jak jsem již říkal, cíl s Ligou mistrů mají splněný a nyní se mohou víc soustředit na ligu. Změn podle mě tolik jako proti Slovácku nebude.

Jak je na tom Hradec? Předpokládám, že jste do zápasu chtěli jít po lepším výsledku v minulém utkání.

Souhlasím, jenomže derby se nám bohužel nepovedlo.

Hodně velká kaňka?

Určitě to nebylo příjemné. Jsem v Hradci už delší dobu a dobře vnímám, co pro naše fanoušky tyhle zápasy vždy znamenají.

Co se v derby v Pardubicích nejvíce nepovedlo?

Bohužel už poněkolikáté v této sezoně náš výkon ovlivnila červená karta, po které jsme dlouho hráli jen v deseti. Kdybychom mohli až do konce hrát v jedenácti, byl by to podle mě jiný zápas.

V sezoně, která se zatím pro Hradec nevyvíjí špatně, je to pro kabinu jistě nepříjemnost...

Na náladě nám to určitě nepřidalo, po takovém výsledku dobrá nebývá. Nedá se ale nic dělat, nezbývá, než to den dva po utkání hodit za hlavu a co nejrychleji se z toho dostat. Liga je na začátku, zápasů bude ještě dost, před námi teď stojí další soupeř. Navíc velmi kvalitní.