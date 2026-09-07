Horejš: Všichni jsme potřebovali zase zažít pocit vítězství. A jak to bylo s Čvančarou?

Velká euforie i vzhledem k situaci, do které jste se v minulých dnech dostali?
Bylo to pro nás složité období, bavili jsme se o tom i s hráči. Hráli jsme proti Spartě už dvanáctý soutěžní zápas. Na začátku sezony, na což tady hráči ani já nejsme zvyklí. A když si vezmeme, jací soupeři nás čekali – dvakrát Tromsö, dvakrát Besiktas, dvakrát Panathinaikos, což byly opravdu těžké zápasy. Některé jsme si navíc ztížili sami, třeba v Liberci. Proto jsem rád, že jsme vyhráli. Všichni v klubu jsme potřebovali zase zažít pocit vítězství a ukázat, že doma máme sílu, že jsme na našem stadionu silní.
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Pomohly vám při přípravě na Spartu její předchozí zápasy, v nichž se jí na cizích hřištích nedařilo?
Něco určitě ano, něco jsme si z toho vzali. Spíš jsme ale vycházeli z typologie hráčů, které máme, a chtěli jsme využít jejich silné stránky. Věděli jsme, že Sparta má obrovskou sílu na krajích, ať už je to Mercado, nebo Alcoser, podařilo se nám je eliminovat, byl to jeden z klíčů k úspěchu. Třeba na Alcosera jsme nasadili Uhrinčaťa a ten podal fantastický výkon, hrál skvěle. Stejně jako celá obrana. Navíc jsme dostali do ofenzivy o jednoho hráče víc, Dana Trubače. Ukázalo se, že jsme byli směrem dopředu dobří, byli jsme dobří na míči a měli jsme šance.
První gól váš tým vstřelil po krásně sehraném signálu z rohu a navázali jste na to, z čeho váš tým dříve hodně těžil. Jak vás těší tahle pomoc?
Hlavně jsem spokojený s tím, jak jsme dokázali reagovat. V posledních zápasech jsme měli hodně rohů, teď jsme po diskusi s v realizačním týmu chtěli reagovat trochu jinak, stále jsme hledali řešení, jak z nich dát branku. Jsem rád, že Vašon (Lukáš Vácha, asistent, který má standardní situace na starosti – pozn. red.) si to vzal k srdci. Viděl, že Sparta má po rozích nějaké postavení, že nemá pokrytý odražený míč. Celou situaci jsme sehráli skvěle i díky s blokům hráčů Sparty. Našli jsme řešení, jak soupeře přelstít.
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Do základní sestavy jste poslal i útočníka Tomáše Čvančaru, který přišel teprve před několika dny. Co říkáte na jeho výkon?
Jsme rádi, že tady Tomáš je, a vůbec neřešíme, co bylo kolem něj. Každý z nás má nějakou pověst. Pro nás bylo podstatné, jak jsme s tím hráčem mluvili a jak on mluvil s námi. Myslím, že dneska ukázal přesně to, co Hradci kolikrát chybělo.
Co to bylo?
Mohli jsme si o něj opřít balony, uhrál souboje, které byly několikrát na hraně faulu, spoustu míčů pro nás udržel, což nám v předchozích zápasech chybělo. A druhý gól udělal on společně s Danem Trubačem, vyřešili to skvěle. Výkon, který odvedl, byl na to, jak dlouho nehrál, nadstandardní.
Kdy jste se rozhodl zařadit ho do základní sestavy?
Po prvním tréninku, který absolvoval. Měl chuť a v tréninku jsme viděli nadstandardního hráče, který obrovsky zvedl úroveň. Když jsme řešili, jak se cítí, říkal jsem mu, že buď počkáme, nebo to dáme. A on sám řekl: „Trenére, není na co čekat.“ Takže jsme do toho šli.
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Odehrál téměř celý zápas, ale v závěru už na něm byla znát únava. Nezvažovali jste, že ho vystřídáte dřív?
Samozřejmě jsme věděli, že toho bude mít plné zuby, ale stále jsme s ním komunikovali a on se cítil dobře. Potřebovali jsme tam hráče, který nám udrží míče.
Čvančara je zatím poslední posilou, může v posledních dnech přestupového okna ještě někdo přijít?
Určitě může, na druhé straně někdo teď i odešel, protože ti hráči neměli takové vytížení. Je to pořád otevřené. Chtěl bych poděkovat vedení i Petrovi Pojezdnému (sportovní ředitel – pozn. red.) za to, že přivedli hráče, jakým Tomáš Čvančara je. Pro Hradec je to obrovský bonus. Přivedli jsme Hermana Barkouskiho, který ale nemohl hrát, a vedení získalo takového útočníka, jakým Čvančara je.
Přestupové období se blíží ke konci, jste spokojen, jaký kádr nyní máte?
Ještě bychom potřebovali, aby se uzdravili zranění hráči. Ať už Kučera nebo Mihálik, u Wiesnera to bohužel bude na delší dobu. Až se tihle kluci uzdraví, budeme zase silnější.
Kdy by se někteří z nich mohli vrátit?
Hodně to směřujeme k reprezentační pauze. Chtěli bychom, aby tihle hráči do té doby něco natrénovali.