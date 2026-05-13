Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Hradec Králové - Liberec, souboj o poháry, hosté mají poslední naději

17:15
Liberečtí fotbalisté mají nejspíš poslední naději, jak se udržet v boji o účast v pohárové Evropě. Ve třetím kole nadstavby ve skupině o titul se představí na hřišti nejvážnějšího konkurenta Hradce Králové. Duel můžete od 17.30 sledovat v online reportáži.

Liberecký bek Aziz Kayondo (vlevo) dělá vše pro to, aby si nepustil hradeckého záložníka Adama Vlkanovu k tělu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberec se do skupiny o titul vmáčkl na poslední chvíli, ale oba zápasy proti Slavii a v Plzni prohrál. Jeho manko na pátý Hradec, který si připsal remízu v Jablonci a prohru v Plzni vzrostlo na čtyři body.

Hradec usiluje o čtvrtou příčku, na Jablonec ztrácí tři body a v případě výhry se před něj může dostat, protože severočeský tým hraje večer těžký zápas na Slavii.

Do kvalifikace o Konferenční ligu může jít pátý tým jen v případě, pokud Jablonec ovládne finále domácího poháru a skončí čtvrtý. Pokud MOL Cup získá Karviná, do Evropy se podívá nejhůř čtvrtý tým skupiny o titul.

Chance Liga 2025/2026
13. 5. 2026 17:30
Hradec Kr. : Liberec
()
Sestavy:
A. Zadražil - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čihák - M. Suchomel, V. Darida, D. Trubač, D. Horák - A. Vlkanova, O. Mihálik, M. Regža
Sestavy:
I. Krajčírik - M. Icha, A. Drakpe, A. N’Guessan, A. Kayondo - M. Lexa, T. Diakité, V. Stránský - F. Špatenka, E. Mahmič, L. Mašek
Náhradníci:
A. Binar, V. Zentrich, E. Fernandes Neto, Š. Ponikelský, L. Kubr, D. Ludvíček, J. Hodek, M. Vágner, L. Čmelík, P. Vízek
Náhradníci:
P. Juliš, P. Dulay, V. Sychra, J. Koželuh, D. Rus, T. Koubek, L. Masopust, J. Mikula, A. Soliu, L. Letenay, R. Krollis
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 32 22 8 2 65:27 74
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště.

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Fanoušky jsem vyzval moc brzy. Lídr Tribuny Sever poprvé promluvil o derby

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce,...

13. května 2026  16:42

Sporting, Bodö, Lyon či Fenerbahce. Sparta může vyhlížet soupeře v boji o Ligu mistrů

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Letošní čtvrtfinalista Ligy mistrů Sporting Lisabon, senzace Bodö/Glimt, Lyon s Pavlem Šulcem, turecký gigant Fenerbahce nebo největší řecký klub Olympiakos Pireus. Sparťanští fotbalisté, kteří s...

13. května 2026  16:41

Červenku vytočili náhradníci i inkasované góly v přesilovce. Katastrofa, soptil

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na...

13. května 2026  15:41

S Teplicemi slavili čtyři fandové. Frťala: Navrhnu jim celoživotní permanentky

Radost teplických fotbalistů po gólu Matěje Pulkraba v závěru utkání.

Zatímco titul Slavie chtěly slavit hordy fanoušků, byť se to pak ošklivě zvrtlo, s Teplicemi se z ligové záchrany radovali ve Zlíně čtyři stateční. A trenér Zdenko Frťala je po úlevné výhře 4:2 po...

13. května 2026  14:57

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Radost i smutek na Slovácku. Přímo už sestoupit nemůže, ale ani se zachránit

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o...

13. května 2026  11:50

Brněnský bezpečák bere rowdies do ochranky. Co si myslí o skandálním derby?

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

13. května 2026  11:26

Hostem Rozstřelu bude Jaroslav Tvrdík. Ptejte se šéfa fotbalové Slavie

Rozstřel
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

13. května 2026  10:35

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Po derby dostal volno, pak opět vynuloval Plzeň. Surovčík má můj respekt, řekl kouč

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Že se nakonec do brány postaví, nebylo v případě sparťana Jakuba Surovčíka jisté ani pár hodin před utkáním. Nakonec ve vloženém ligovém kole proti fotbalové Plzni (0:0) vyběhl ve svítivě žlutém...

12. května 2026  23:48

