„Nesmyslná nedisciplinovanost našeho hráče,“ přijímal trenér prvoligového Hradce David Horejš velmi těžce rozhodující okamžik zápasu na stadionu Slovácka, který se stal v závěru první půle za nerozhodného stavu 1:1. Nakonec Východočeši padli 2:4.
Pro poklesek kapitána Tomáše Petráška neměl trenér valné pochopení. „Tohle je spíš otázka pro něj,“ soukal ze sebe odpověď na otázku, co na toto vyloučení říká. „Červená karta může přijít po faulu, po čemkoliv, ale tohle byla obrovská kravina, která nic neřešila.“
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Horejš přitom do té doby viděl celkem dobrý výkon svého týmu: „Pro nás velice dobrý začátek. Vstoupili jsme do toho, tak jak jsme chtěli, tedy navázat na náš výkon proti Olomouci.“
Ještě před Petráškovým vyloučením ho ale výrazně narušil domácí záložník Vorlický, až do svého odchodu kvůli zranění nejlepší hráč zápasu. „Nadstandardní výkon, který musím vyzdvihnout. Hlavně to, co udělal při prvním gólu, jak si tam pohrál s našima dvěma hráči. Vrátil Slovácko do hry,“ ocenil Horejš výkon Vorlického.
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Pak ale přišla ještě větší, již zmíněná komplikace. Rozhodčí si Petráškova zásahu nejprve nevšimli, ale po zásahu VAR vytáhl červenou kartu. „Je to těžké i pro Tomáše, on se v kabině omluvil,“ konstatoval Horejš, „chtěli jsme to i pro něj uhrát.“
Jenomže to bylo spíše zbožné přání. Hradec se sice v páté minutě nastavení první půle ještě ujal vedení, ale po přestávce úplně vypadl z role. Domácí během deseti minut otočili skóre, hosté se za druhý poločas na nic nezmohli, předvedli tristní představení.
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„V kabině jsme si řekli, jak budeme chtít hrát, změnili jsme organizaci hry. Měli jsme představu, že budeme pevní v bloku, ale bohužel jsme se chovali špatně v pokutovém území, i proto jsme na lepší výsledek nemohli pomýšlet,“ smutnil kouč Horejš.
„Čekali jsme, že budeme po získání míče s ním nakládat mnohem lépe, ale byly to jen bezhlavé odkopy.“