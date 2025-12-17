Novým sportovním ředitelem Hradce je Pojezný. Klub má velký potenciál, říká

„Chci pomoct Hradci, protože cítím, že klub má velký potenciál a může být i do budoucna velice zajímavý. Věřím, že zde ještě dokážeme zlepšit některé věci tak, abychom byli úspěšní,“ uvedl Pojezný.
Slovácko během jeho působení obsadilo dvakrát čtvrté místo v nejvyšší soutěži, v roce 2022 vyhrálo domácí pohár a zahrálo si evropské soutěže. Pojezný začínal jako šéf klubové akademie, poté pracoval jako generální sekretář a posledních devět let zastával post výkonného ředitele a měl na starost sportovní úsek.
Hradec Králové nedávno změnil majitele, kterými se stali i bývalí reprezentanti Pavel Nedvěd a Ivo Ulich. Valná hromada klubu pak zvolila nové představenstvo a dozorčí radu.