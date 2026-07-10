Hradec Králové si na soustředění poradil s Nordsjaellandem, zvítězil také Zlín

Hradec postupně ladí formu na 2. předkolo Evropské ligy, které ho čeká za dva týdny. Proti třetímu celku uplynulé sezony dánské ligy měl český celek drtivý úvod a mezi osmou a 30. minutou třikrát skóroval. Poprvé po návratu z mistrovství světa v Americe za Východočechy v přípravě nastoupil záložník Vladimír Darida.
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Zlín s Banskou Bystricí brzy prohrával, z dorážky se prosadil bývalý plzeňský útočník Michal Ďuriš. Hned za čtyři minuty ale srovnal premiérovou trefou za A-tým Tomáš Fojtů a v závěru krátce po příchodu na trávník rozhodl povedenou ranou střídající Frank Appiah, jedna z letních posil.
Přípravná fotbalová utkání
Kössen (Rakousko): FC Hradec Králové - Nordsjaelland 3:0 (3:0)
Spytihněv: FC Zlín - Banská Bystrica 2:1 (1:1)