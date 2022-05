Po devíti letech plzeňské oslavy? Znepříjemníme jim to, slibuje Dvořák

„Myslím, že to pravděpodobné není a my se určitě budeme snažit jí to nejvíc znepříjemnit,“ říká útočník Hradce Pavel Dvořák před utkáním předposledního kola soutěže, v němž v případě vítězství a současné bodové ztráty pražské Slavie v Ostravě budou moci fotbalisté Plzně předčasně odstartovat mistrovské oslavy.

Jen pro připomenutí: před devíti lety se hrálo opravdu v Hradci a šlo o poslední kolo, v němž se domácí mužstvo s ligou loučilo, ani v případě bodového úspěchu se nemohlo zachránit. V tom je oproti finišující sezoně, kterou Hradec zakončí v neděli na hřišti Slovácka, asi ten nejpodstatnější rozdíl.

Pro vás je to určitě mnohem příjemnější situace než před devíti lety, jak vůbec vzpomínáte na tehdejší sezonu?

Ne moc v dobrém nejen kvůli tomu, že se sestoupilo. Tehdy jsem si totiž ještě na podzim zranil koleno a celé jaro jsem nehrál. Byla to blbá sezona.

A samotný zápas, v němž se Hradec po roce s ligou loučil?

Sledoval jsem ho jen z tribuny, takže už si to moc ani nepamatuji. Avšak pro nás nic příjemného.

Nyní se tehdejší situace může opakovat v tom, že Plzeň může stejně jako tenkrát slavit titul. Zažil jste od té doby někdy něco takového?

Jako že soupeř po zápase s námi slavil titul? To ještě asi nikdy. A já si myslím, že se to nestane ani dneska. Situace je jiná, nám se daří, v poslední době jsme odehráli velmi dobré zápasy.

Jaké zkušenosti s Plzní máte ze své kariéry?

Nic moc, ale naštěstí se to zlomilo na podzim, kdy jsme ji porazili. Platí to i o Jihlavě a Olomouci, kde jsem hrál. Jedinou výjimkou v mé bilanci tak asi je utkání ve Slovácku, se kterým jsme ji před třemi lety doma porazili 2:1. Pamatuji si to i proto, že to tehdy po dlouhé době byl první zápas, v němž jsem nastoupil v základní sestavě.

Co gólová bilance?

Špatná, Plzeň možná bude jediným klubem, kterému jsem v lize ještě gól nedal. Ostatně po většinu času, kdy jsem proti Plzni nastupoval a nastupuji, je nahoře a zvlášť za trenéra Vrby bylo těžko řešitelné proti ní uspět.

Jaká je podle vás letošní plzeňský tým ve srovnání s tím, který hrál před lety pod trenérem Vrbou?

Určitě je pod trenérem Bílkem jiná, než byla tehdy. Na druhé straně podle mě nehraje tak špatný fotbal, jak se o ní píše. V řadě zápasů předvedla pěkné akce, má kvalitní hráčský kádr a dobře organizovanou hru. Nepovažuji za náhodu, že jsou tam, kde jsou a nebude jednoduché na ně zase vyzrát.

Vy jste na konci minulého roku podstoupil operaci a na jaře jste se zatím ještě nevešel do základní sestavy. Kdy to přijde?

Těžko říct, já chci věřit, že co nejdřív. Sezona ale o víkendu skončí, takže pro mě bude nejdůležitější dobře absolvovat přípravu a poprat se o to, abych se dostal tam, kde jsem byl na podzim.

Zdravotní problém vás už netrápí žádný?

Od března můžu trénovat naplno a všechno je v pořádku.